قرّر المذيع السابق في الإذاعة الأميركية العامة NPR، ديفيد غرين، مقاضاة شركة غوغل متهماً إياها بسرقة صوته لاستخدامه في إحدى أدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويتّهم غرين الشركة بانتهاك حقوقه من خلال نسخ صوته في "نوتبوك إل إم"، وهي أداة تلخص المستندات وتُنشئ ملخصات صوتية، وذلك من دون الحصول على إذنه أو تقديم أي تعويض.

وقدم غرين برنامج Morning Edition على إذاعة NPR لمدة ثماني سنوات حتى عام 2020، وهو يقدم حالياً البودكاست السياسي Left, Right and Center لصالح صحيفة واشنطن بوست. وعندما بدأ الأصدقاء والعائلة بالتواصل معه ليسألوه عمّا إذا كان الصوت صوته، قرر مقاضاة "غوغل".

من جانبها، تنفي "غوغل" ارتكاب أي مخالفة. ونقل موقع ديجيتال تريندز عن متحدث باسم الشركة أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة"، مضيفاً أن صوت الرجل في العروض الصوتية لـ"نوتبوك إل إم" "مستند إلى ممثل محترف استأجرته غوغل بمقابل. ولم تكشف الشركة بعد عن هوية هذا الممثل.

وتذكّر هذه القضية بأخرى سابقة رفعتها الممثلة الأميركية، سكارليت جوهانسون، ضد شركة أوبن إيه آي، متهمةً إياها بسرقة صوتها لاستخدامه كأحد أصوات روبوت الدردشة تشات جي بي تي. حينها أكدت جوهانسون أنها رفضت مرتين طلبات من الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، سام ألتمان، لاستخدام صوتها، وأنها صُدمت عندما بدا الصوت في الروبوت مشابهاً على نحوٍ مريب لصوتها أثناء أدائها لشخصية الذكاء الاصطناعي التي جسّدتها في فيلم Her عام 2013.

حينها قالت الشركة، إن الصوت ليس لجوهانسون بل لممثلة محترفة أخرى، وهو رد مشابه لدفاع "غوغل" ضد اتهامات غرين، لكن "أوبن إيه آي" في النهاية أزالت الصوت. وإذا لم يتوّصل غرين و"غوغل" لتسوية، فقد ينتظر المهتمون حكم المحكمة.