مذكرات بريتني سبيرز في فيلم روائي مرتقب

- تتولى ليز ميريويذر كتابة سيناريو فيلم السيرة عن بريتني سبيرز، الذي تنتجه شركة يونيفرسال بيكتشرز ويخرجه جون إم. تشو، مستندًا إلى مذكرات سبيرز "المرأة التي بداخلي"، التي حققت مبيعات قياسية في أسبوعها الأول. - حصلت يونيفرسال بيكتشرز على حقوق تحويل الكتاب إلى فيلم سينمائي، مع انضمام المخرج جون إم. تشو والمنتج مارك بلات، الذي تربطه اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع الشركة. - أعلنت بريتني سبيرز عن المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى إعجابها بأعمال مارك بلات، ودعت جمهورها لترقب المزيد من الأخبار.

تتولى مبتكرة مسلسل "فتاة جديدة" والمشاركة في ابتكار مسلسل "أحتضر من أجل الجنس"، ليز ميريويذر، كتابة سيناريو فيلم السيرة المرتقب عن المغنية الأميركية بريتني سبيرز (1981)، الذي تنتجه شركة يونيفرسال بيكتشرز، ويخرجه جون إم. تشو، فيما يتولى مارك بلات إنتاجه.

يستند الفيلم إلى مذكرات بريتني سبيرز الصريحة "المرأة التي بداخلي" (The Woman in Me). وقد صدر الكتاب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وباع أكثر من مليون نسخة خلال أسبوعه الأول. أما النسخة الصوتية، التي قرأتها الممثلة ميشيل ويليامز، المرشحة لجائزة أوسكار، والتي شاركت لاحقاً في بطولة مسلسل "أحتضر من أجل الجنس"، مع مقدمة بصوت بريتني سبيرز، فقد أصبحت الأسرع مبيعاً في تاريخ دار النشر سايمون آند شوستر.

في أغسطس/آب 2024، كُشف أن شركة يونيفرسال بيكتشرز حصلت على حقوق تحويل الكتاب الأكثر مبيعاً، والحائز صاحبه على جائزة غرامي، إلى فيلم سينمائي، مع انضمام مخرج فيلم "ويكد"، جون إم. تشو، والمنتج مارك بلات إلى المشروع. (ترتبط شركة مارك بلات للإنتاج باتفاقية تعاون طويلة الأمد مع "يونيفرسال").

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كانت بريتني سبيرز قد أعلنت بنفسها عن "المشروع السري" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت أن مارك بلات "صنع دائماً أفلامها المفضلة"، داعية جمهورها إلى "ترقب المزيد من الأخبار".

وحصلت ليز ميريويذر على جائزة نقابة الكتّاب الأميركية عن عملها في المسلسل القصير "أحتضر من أجل الجنس"، الذي شاركت في ابتكاره مع كيم روزنستوك، كما فازت بجائزة نقابة المنتجين الأميركية عن المسلسل القصير "الانسحاب"، الذي أنتجته منصة هولو، ويتناول صعود وسقوط إليزابيث هولمز، مؤسسة شركة ثيرانوس.

كما نالت ميريويذر أربعة ترشيحات لجوائز إيمي في فئة أفضل أعمال تُعرض في أوقات الذروة عن المسلسلين. إلا أن انطلاقتها الحقيقية جاءت عام 2011، عندما كتبت سيناريو الفيلم الكوميدي الرومانسي "بلا قيود"، من بطولة ناتالي بورتمان وآشتون كوتشر، تزامناً مع ابتكارها المسلسل الكوميدي الشهير "فتاة الجديدة" لشبكة فوكس، من بطولة زوي ديشانيل، والذي استمر عرضه سبعة مواسم. وكان موقع بيج سيكس أول من كشف عن انضمام ليز ميريويذر إلى المشروع، فيما امتنعت شركة "يونيفرسال بيكتشرز" عن التعليق.