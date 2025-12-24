"مدّعيان عامّان" سوفييتيان: استحضار الألم بأثرٍ رجعي

- يعيد فيلم "مدّعيان عامّان" النظر في فترة حكم جوزيف ستالين، حيث يكتشف المدعي العام كورنيف فساد جهاز المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية، ويعرض رحلته لتحقيق العدالة في نظام قمعي. - يبرز الفيلم الآلة القمعية للاتحاد السوفييتي، مركّزًا على البيروقراطية في الأنظمة العدلية والأمنية، وكيفية استخدامها لضمان بقاء النظام السائد وحمايته. - يعتمد المخرج سيرغي لوزنيتسا على مشاهد طويلة وصامتة، مما يعزز الأبعاد النفسية للعنف والقمع، ويطرح أسئلة حول مفهوم العدالة في الأنظمة القمعية.

عاد الأوكراني سيرغي لوزنيتسا إلى فترة تاريخية فاصلة للاتحاد السوفييتي، في أوج قوة الحزب الشيوعي وجبروته، بقيادة جوزيف ستالين. إنّه عام 1937، والقصة تبدأ باكتشاف خطاب مُسرَّب لأحد السجناء، يتحدث فيه عن فساد جهاز المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية للاتحاد السوفييتي. تظهر هذه المعلومات أمام المدّعي العام المثالي كورنيف (ألكسندر كوزنتسوف)، الشاب متّقد الحماسة، والمشحون بمُثُل عليا تلقّاها في الجامعة (قسم الحقوق)، وبأدبيات الحزب الشيوعي.

تجلّى ذلك بتعامله مع الرسالة المسرّبة من سلفه ستيبنياك (ألكسندر فيليبينكو)، الذي سُجن وعذِّب ورُمِي في أقسى أقسام السجن، لأنه لم يسر على نهجهم غير القانوني. هنا، يتحوّل جهد كورنيف في تحقيق العدالة، زمن ستالين، إلى رحلة محفوفة بالمخاطر، في نظام يلتهم أبناءه وأصدقاءه قبل أعدائه ومعارضيه.

اختار لوزنيتسا عنواناً مباشراً: "مدّعيان عامّان" (Two Prosecutors)، المعروض أولاً في الدورة الـ78 (13 ـ 24 مايو/ أيار 2025) لمهرجان "كانّ"، من دون مواربة أو تعقيد يمكنهما التشويش على مسار الفيلم، رغبة منه في توجيه المتلقي إلى مسار فهم معيّن، وفي الوقت نفسه ضمان التعاطي المناسب مع مرتكزات العمل ومنطلقاته الفنية والتاريخية المعقّدة، لا سيما أنّه هو نفسه كاتب السيناريو، وهو مؤهّل لذلك بحكم امتلاكه مرجعية واهتمامات تاريخية، انعكست بوضوح في أعماله الوثائقية السابقة. ومع أن لديه الجنسية الأوكرانية حالياً (وُلد في بيلاروسيا)، له علاقات قوية مع موسكو، إذْ درس الإخراج السينمائي بمعهدها العريق VGIK.

رغم الحضور القوي لشخصية كورنيف، لم يكن سوى قالب درامي مُعدّ لإظهار الآلة القمعية الرهيبة، تلك التي مارسها الحزب الشيوعي تجاه كل فرد يخرج عن دائرة الفساد، أو من يدّعي المثالية، ويسعى إلى تجسيدها في المؤسسات، لأنها عنصر مضاد لا يمكن استيعابه في الاتحاد، الذي بني مجده وجبروته على التعذيب والقمع، وإلصاق التهم بكل من يخالف شريعته الفاسدة، أو يخرج عن أفكاره السوداء. بالتالي، يسهل عليهم مجابهة أي طرف، مع ضمان عدم المحاسبة والمساس بهم. بمعنى أوضح، هم يعيشون فقط في الظلام، ولا يريدون الخروج إلى النور، لأنّ كشف وجوههم يعني افتضاح عيوبهم، وظهور حجمهم الحقيقي.

كشف "مدّعيان عامّان"، المعروض في الدورة الثامنة (16 ـ 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2025) لمهرجان الجونة السينمائي، حجم الآلة القامعة في الاتحاد السوفييتي، وكيفية ترابطها وتداخلها، ومدى بيروقراطية أنظمتها العدلية والأمنية. أجهزة لم تُخلق لخدمة الشعب، بل لضمان بقاء النظام السائد وحمايته بكل السبل، من دون سقف محدد لممارسة القمع.

حاول لوزنيتسا تفكيك منظومة أحد أكثر الأنظمة السياسية انغلاقاً في العالم، الذي اعتمد لبقائه على خلق الرعب والخوف بين الناس، وفي المقابل أذاب أي منطلق لمثالية مفترضة، باعتبارها تهديداً رئيسياً لبقائه واستمراره. جمالياً، اعتمد ـ لرسم رؤيته السينمائية ـ على المشاهد الطويلة والصامتة، التي حدّدت أبعاداً مختلفة من التأمّل وعيش الألم بأثر رجعي، إضافة إلى تقشّفه الواضح في خلق الحوارات، مُكتفياً بجُمل طويلة، تساعد على فهم المنظومة السياسية السوفييتية في سياقها التاريخي العام، مع إتاحة الفرصة لفهم طريقة اشتغالها.

كما ساعد الإيقاع البطيء على التوحّد سريعاً مع الحقبة الزمنية التي تناولها، وفهمها بصورة أعمق، إذْ أصبح المشاهد بهذه المعالجة جزءاً من الكلّ، الذي يشكّل الفيلم ومنطلقاته. ولا سيما أنّ لوزنيتسا لم يتناول العنف والتعذيب باعتبارهما محرّكاً مباشراً للمشاهدة، بل بوصفهما حصيلة عامة وأضراراً جانبية، عبر الآثار الظاهرة على المدّعي العام المسجون، أو عبر أفراد هيئة المساجين، وطريقة مشيهم ولباسهم وتعاملهم ووضعياتهم المختلفة. هكذا أصبح العنف عنصراً متخيّلاً أكثر منه مُجسّداً، ما جعل وقعه أقسى، لأنّ الخيال يرسم أكثر السيناريوهات إيلاماً ورعباً. كأنه يستحضر، أو يحاول استحضار البعد النفسي، لرسم معالم لم تظهر مباشرة في فيلمه. من هنا، تحوّل الفعل الدرامي الموازي إلى مساحة أوسع من الفعل المعاش في مدّته (117 د.).

نجح لوزنيتسا في إعادة بناء الماضي، وعبره استعاد أساليب القمع والوحشية، بما يسمح للمشاهدين بعيش الألم بأثر رجعي. كما أنه لم يكن قاضياً يُصدر أحكاماً وفق ميوله السياسية والأخلاقية، بل طرح أسئلة عدّة في السياق التاريخي لزمن الفيلم، وترك للمتلقي حرية إصدار الأحكام المناسبة، التي تمكّنه، بدرجات متفاوتة، من تفكيك عناصر بناء ذلك النظام، ومقارنته بالأنظمة العالمية الأخرى.

"مدّعيان عامّان" تجربة إخراجية مهمّة، استطاع صاحبها خلق لغة سينمائية قوية فيها، عبر منطلقات ولّدت جماليته، وثبّتت أسسه الفكرية والمعرفية، بطرح أسئلة جوهرية عن مفهوم العدالة والقانون، ليس في الاتحاد السوفييتي فقط، بل في أي بقعة في العالم تعتمد المقاربة القمعية نفسها، وتوظّفها.