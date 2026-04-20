مدينة عنابة الجزائرية تحتفي بمصر في مهرجان الفيلم المتوسطي

- تستضيف مدينة عنابة مهرجان الفيلم المتوسطي بمشاركة 55 فيلماً من 20 دولة، وتكرّم مصر كضيف شرف من خلال ندوة عن السينما المصرية ومحاضرة لمدير التصوير سمير فرج. - يحتفي المهرجان بمئوية المخرج يوسف شاهين بعرض ثلاثة من أفلامه وتنظيم معرض لملصقاتها، ويكرّم الممثلة إلهام شاهين والممثلين بهية راشدي وصالح أوقروت والمخرج بيل أوغست. - يتضمن البرنامج ندوات حول السينما والهجرة والإنتاج المشترك، مع تنظيم "أيام عنابة لصناعة السينما" لدعم المواهب الصاعدة.

تحتضن مدينة عنابة، شمال شرق الجزائر، مهرجان الفيلم المتوسطي، خلال الفترة من 24 إلى 30 إبريل/نيسان، بمشاركة أكثر من 55 فيلماً من نحو 20 دولة.

وتحلّ مصر ضيف شرف هذه الدورة، التي تتضمن ندوة بعنوان "السينما المصرية.. 130 عاماً بعيون النقاد"، إلى جانب محاضرة لمدير التصوير المصري سمير فرج حول تجربته الممتدة لأكثر من خمسة عقود. كما يحيي المهرجان مئوية ميلاد المخرج الراحل يوسف شاهين (1926-2008)، من خلال عرض ثلاثة من أفلامه هي "عودة الابن الضال" و"باب الحديد" و"النيل والحياة"، إضافةً إلى تنظيم معرضٍ لملصقات أفلامه. ويكرّم المهرجان كلاً من الممثلة المصرية إلهام شاهين، والممثلة الجزائرية بهية راشدي، والممثل الجزائري صالح أوقروت، إلى جانب المخرج الدنماركي بيل أوغست.

وأوضحت المديرة الفنية للمهرجان سارة لعلامة، خلال مؤتمر صحافي، أن هذه الدورة "ستكون مميزة وجميلة"، مضيفةً أن البرنامج يتضمن أفلاماً قوية ومشاركة جزائرية لافتة، مع زيادة عدد الأعمال المحلية مقارنةً بالدورة السابقة.

ويتضمن البرنامج أيضاً ندوة بعنوان "السينما والهجرة.. الهوية والتحولات"، وأخرى حول "الإنتاج المشترك المتوسطي"، بمشاركة خبراء ومتخصصين في صناعة السينما. وبالتوازي مع العروض والندوات، تُنظم "أيام عنابة لصناعة السينما"، التي تهدف إلى دعم المواهب الصاعدة وصنّاع الأفلام الجدد.

