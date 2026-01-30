مدينة ريكيافيك... حوار يومي مع الضوء

- تناغم الطبيعة والعمارة: تقع ريكيافيك في أيسلندا، حيث تتناغم الألوان الزاهية للبيوت مع العمارة البسيطة، مما يخلق مشهداً بصرياً ساحراً يعكس التوازن بين الطبيعة والإنسان. - الثقافة والاحتفال بالضوء: تتميز المدينة بتمديد زينة أعياد الميلاد حتى فبراير، مما يضفي دفئاً بصرياً خلال الشتاء القاسي، ويعكس حب الأيسلنديين للألوان والضوء في تعاملهم الودود مع الزوار. - التعايش مع التناقضات الطبيعية: تعكس ريكيافيك فن التعايش بين برد الطبيعة ودفء الإنسان، حيث تتجاور الألوان الزاهية مع الطبيعة البركانية، وتبرز معالم مثل كنيسة هالْغريمسكيركيا تاريخ المدينة العريق.

من بين نحو 365 ألف نسمة يشكّلون عدد سكان أيسلندا، يقيم ما يقارب النصف في عاصمتها ريكيافيك (Reykjavík)، مدينة صغيرة بحجمها، كبيرة بأثرها البصري والإنساني. وما إن يبدأ المرء بالتجوّل في شوارعها، حتى تنكشف علاقة خاصة بين الأيسلنديين بالألوان والضوء؛ علاقة تبدو كأنها حوار يومي مع الطبيعة القاسية.

تُرى بيوت ريكيافيك من الأعلى كأنها لوحات فنية متناثرة، يغلب عليها طيف واسع من الألوان الزاهية، تتجاور بتناغم مع عمارة بسيطة، لكنها ذات حضور جمالي لافت. وبين هذه البيوت، تنتصب منازل خشبية تشبه تلك المنتشرة في غرينلاند، حيث يهيمن الخشب وتكسره ألوان حية تمنح المكان دفئاً بصرياً خاصاً.

ومن قمة كنيسة هالْغريمسكيركيا، بارتفاعها البالغ 74 متراً، تنكشف المدينة في مشهد بانورامي يخطف الأنفاس؛ بيوت ملوّنة، شوارع هادئة، وبحر وجبال يعانقان الأفق. وتكتمل حكاية الكنيسة بتمثال شامخ ينتصب أمامها للمستكشف الفايكنغي لايف إريكسون (Leif Erikson)، الذي يُعتقد أنه وصل إلى أميركا قبل كريستوفر كولومبوس بخمسة قرون، في تذكير صامت بعمق الجذور النوردية لهذا المكان.

الصورة مشهد لمدينة ريكيافيك من الأعلى (العربي الجديد)

تحتل ريكيافيك حالة فريدة بين مدن الشمال الأوروبي وإسكندنافيا؛ إذ لا تزال زينة أعياد الميلاد تضيء بيوتها وشوارعها ومحلاتها التجارية حتى شهر فبراير/شباط. واجهات المتاجر تعرض مزيجاً من الألوان الدافئة، بغض النظر عن طبيعة السلع، وحتى المقاهي والمطاعم، وخصوصاً في الشوارع المركزية التي تعجّ بسياح الفصول الأربعة، تبدو وكأنها تشارك في احتفال جماعي طويل بالضوء.

يلفت انتباه المتجول انتشار الواجهات التي تعرض الأعمال الفخارية والزجاجية؛ إذ يتحول الصلصال إلى تحف فنية، تتيح لمن لا يستطيع شراءها متعة التحديق في جمال ما صاغته الأيدي. لوحات بألوان زاهية تملأ محلات صغيرة وصالات عرض واسعة. وعلى مقربة منها، يُسمع زوجان هولنديان، كارل وماريولان، يتحدثان بإعجاب عن امتزاج زينة الميلاد المستمرة مع ألوان البيوت الزاهية. يقولان لـ"العربي الجديد": "الجميل في الأمر أنك تشعر بالبهجة بسبب هذه الإضاءة والألوان، وحين تتذكر أن هذا البلد متجذر في تاريخ الفايكنغ، تدرك أنك تُتحف بعلاقة عجيبة بين الماضي والحاضر".

هذا "الإتحاف"، كما وصفه كارل الهولندي، يجعل المرء يتخيل نفسه يسير في مدينة تجمع بين ماضٍ لا يزال ممتداً بلا افتعال، وحاضرٍ تراكَم بعناية، من دون أن يُنسي سكان ريكيافيك جذورهم. فأينما أدرت نظرك، فستجد واجهات المحلات، السياحية والمحلية، ممتلئة بمنسوجات الصوف. هذا البلد الجزيري الصغير يملك ثروة هائلة من الخراف، يتحول صوفها إلى كل ما يقي من البرد: من الجوارب الثقيلة إلى البطانيات وملابس مواجهة الطقس القطبي.

الصورة صُمّمت كنيسة هالْغريمسكيركيا بمعمار يستلهم طبيعة أيسلندا (العربي الجديد)

وعن هذا التلاقي البصري بين التناقضات، تقول الفنانة الآيسلندية رونا ك. تيتشانر لـ"العربي الجديد"، وسط لوحاتها المعروضة في قلب المدينة: "نحن الآيسلنديين، مثل الغرينلانديين، لدينا علاقة خاصة مع التناقض بين الطبيعة الثلجية والجمال الطبيعي في كل الفصول. حين تكون السماء صافية والثلج منتشراً، تصبح الألوان والإضاءة أعمق وأكثر تأثيراً". هذه الفنانة الرقيقة لديها جذور دنماركية، سافرت إلى هناك للبحث عنها، لكنها قالت: "سرعان ما عدت وقلت لنفسي: لا، إنني أيسلندية، تحديداً بسبب الطبيعة الجميلة والحنين إلى هذا الدفء قررت أنني لن أكون سوى أيسلندية من ريكيافيك".

في ريكيافيك، لا يبدو هذا التناقض عبئاً بصرياً، بل يتحول إلى لغة يومية للعيش. فبين سماء شتوية رمادية وبحر داكن الملامح، تشتعل النوافذ بأضواء صفراء دافئة، كأن البيوت نفسها تقاوم الصمت والبرد. الثلج، حين يحضر، لا يطفئ الألوان بل يكشفها؛ يجعل الأحمر أجرأ، والأزرق أصفى، والأصفر أشدّ حميمية. هنا، يتجاور البرد والدفء، الصمت والاحتفال، الطبيعة الخام واليد البشرية، في مشهد يبدو كأنه مصمم بعناية، رغم عفويته. ريكيافيك مدينة لا تتباهى بضخامتها، بل تفتن بتوازنها؛ لا تنافس الطبيعة، بل تتحاور معها، تترك للريح مساحتها، وللظلمة حضورها، ثم ترد عليهما باللون والضوء والابتسامة.

المفارقة اللافتة، وسط كل هذا الجمال، أن الصورة النمطية عن سكان أقصى شمال أوروبا بوصفهم "باردين" سرعان ما تتلاشى. فثمة قواسم مشتركة واضحة بين الغرينلانديين والأيسلنديين، أبرزها لطف المعاملة والاستعداد للتوقف بابتسامة لمساعدة الغريب، وتوديعه محمّلاً بالأمنيات الطيبة. وهو مشهد يناقض ما قد يواجهه المرء في مدن ألمانية أو دنماركية أو بولندية أو مجرية، حيث تسود العجلة ويُعتذر عن عدم المساعدة بحركة يد سريعة.

تضيف تيتشانر عن سطوة الألوان: "الناس هنا يحبون الحياة والمرح والتأمل في الألوان والضوء. نحن نعيش، خصوصاً في الشتاء، ساعات نهار قليلة حيث الشمس لا تشرق قبل العاشرة والنصف صباحاً وتبدأ بالمغيب بعد ساعات قليلة، وتمديد زينة الميلاد ليس سوى محاولة جماعية لمقاومة العتمة".

لسوء الحظ، أو لحسنه بالنسبة إلى السياح من كل أنحاء العالم، بمن فيهم الصينيون واليابانيون، لم تمنح التغيرات المناخية ريكيافيك هذا العام كساءها الثلجي المعتاد، لكن رياحها الباردة تبقى مسيطرة، على عكس غرينلاند الغارقة بالبياض، والتي تبرز من تحت ثلجها تلك الألوان الزاهية.

مع ذلك، يلاحظ الزائر، وكما لاحظت تيتشانر والزوجان الهولنديان وغيرهم ممن تحدثنا إليهم، أن الأيسلنديين يعشقون الألوان في محيطهم، لكنهم لا يرتدونها؛ فهم يميلون إلى أزياء يغلب عليها الصوف والجوخ، تحكمها طبيعة الطقس البارد والرياح القطبية التي تفرض التدثر من أخمص القدمين حتى الرأس. ورغم هذا كله، لا يغيب المرح، ولا تختفي الضحكات والابتسامات، بينما يتبادل الناس أطراف الحديث بلغتهم التي لا تزال تحمل في نبراتها صدى الإسكندنافية القديمة.

هكذا، لا تبدو ريكيافيك مجرد عاصمة في أقصى شمال أوروبا، بل مدينة تُتقن فن التعايش مع التناقض؛ بين برد الطبيعة ودفء الإنسان، وبين عتمة الشتاء وسطوع الألوان. تحت هذا المشهد الهادئ، تهمس أيسلندا بأصلها البركاني؛ فهذه جزيرة، أينما أدرت وجهك فيها، تجد حجارة سوداء ورملاً بركانياً يذكّران بأن الأرض هنا وُلدت من نار، وأن الجمال لم يكن يوماً وليد السكون، بل ثمرة صراع قديم بين النار والجليد.

في قلب هذا المشهد، تنتصب كنيسة هالْغريمسكيركيا علامة بصرية وروحية، لا تكتفي بمراقبة المدينة من علٍ، بل تختزل في صمتها قصة تستحق أن تُروى. قصة كنيسة ولدت من صخر الطبيعة، ويقف أمامها تمثال إريكسون شاهداً على زمن الاكتشافات الأولى، حين أبحر الفايكينغ نحو المجهول. وبين الكنيسة والمستكشف، تمتد حكاية ريكيافيك نفسها: مدينة لا تكتفي بأن تُرى، بل تُروى.