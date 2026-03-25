مدينة أميركية تقاضي "إكس إيه آي" بسبب توليد "غروك" صوراً إباحية

- رفعت مدينة بالتيمور دعوى قضائية ضد شركة إكس إيه آي وروبوت الدردشة غروك، متهمةً إياها بانتهاك قوانين حماية المستهلك وتسويق غروك بشكل مضلل، مما أدى إلى نشر صور إباحية دون موافقة أصحابها. - تواجه إكس إيه آي موجة غضب عالمية ودعاوى قضائية متعددة بسبب غروك، الذي أنتج ملايين الصور الإباحية، رغم فرض قيود لاحقة على قدراته، مما أثار تحقيقات تنظيمية في عدة دول. - أكد عمدة بالتيمور على ضرورة محاسبة الشركات التكنولوجية التي تسهم في الاستغلال الجنسي للأطفال، مشددًا على أهمية حماية الخصوصية والكرامة والسلامة العامة.

رفع عمدة ومجلس مدينة بالتيمور الواقعة في ولاية ماريلاند الأميركية، الثلاثاء، دعوى قضائية ضدّ شركة إكس إيه آي المملوكة للملياردير إيلون ماسك

، وروبوت الدردشة الخاص بها غروك بعد توليده ملايين الصور الإباحية من دون موافقة أصحابها، مطلع العام الحالي، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية.

واتهم المدّعون شركة إكس إيه آي بأنّها انتهكت قوانين حماية المستهلكين، وسوّقت "غروك" بشكل مضلّل على أنه مساعد ذكاء اصطناعي للاستخدام العام، من دون الإفصاح عن المخاطر الناجمة عن استخدامه. وجاء في نص الدعوى: "أغرق غروك خلاصات مستخدمي إكس في بالتيمور بصور حميمية غير توافقية ومواد استغلال جنسي للأطفال، وعرّض سكان بالتيمور لخطر أن تستخدم أي صورة يرفعونها على النظام لأنفسهم أو لأولادهم إلى صورة مزيفة مهينة وإباحية من دون علمهم وموافقتهم". ولم تعلّق شركة إكس إيه آي حتى الآن على الدعوى.

وعلى الرغم من أنّ "إكس إيه آي" عادت وفرضت قيوداً على قدرات "غروك" على إنشاء الصور، لم يسعفها ذلك في تجنب موجة غضبٍ عالمية، حيث تواجه الشركة حالياً عدّة دعاوى وتحقيقات تنظيمية في أكثر من دولة حول العالم بسبب "غروك"، الذي أنتج ملايين الصور الإباحية ونشرها على منصة إكس، تلبية لطلبات المستخدمين، في يناير/ كانون الثاني الماضي. وكان آخر هذه التحركات القانونية، دعوى قضائية تقدّمت بها ثلاث مراهقات في ولاية تينيسي، اتهمن "غروك" باستخدام صورهن لإنتاج مواد إباحية مزيّفة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأشارت "ذا غارديان" إلى أن ما يميّز دعوى بالتيمور هو استنادها إلى انتهاكات لأنظمة المدينة وقوانين حماية المستهلك، على عكس دعاوى أخرى رفعها مستخدمون أفراد بسبب الضرّر المباشر عليهم.

وقال عمدة بالتيمور، براندون سكوت، في بيان: "نحن نتحدث عن شركات تكنولوجيا تمكّن الاستغلال الجنسي للأطفال. لن تقف مدينتنا مكتوفة الأيدي أمام استمرار ذلك، فهذا يشكل تهديداً للخصوصية والكرامة والسلامة العامة، ويجب محاسبة المسؤولين". بدوره، اعتبر المحامي الذي يمثل المدينة في القضية، آدم ليفيت، أن بالتيمور "تصنع مثالاً قوياً للبلديات في جميع أنحاء البلاد في مواجهة تقنية جديدة ومتسارعة التطور ومجال قانوني ناشئ لم تلحق فيه المساءلة بعد بالابتكار".