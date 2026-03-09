مدير هيئة الإذاعة العامة النمساوية يستقيل عقب اتهامات بالتحرش

استقال رولاند فايسمان من منصبه مديراً عاماً لـ"هيئة الإذاعة العامة النمساوية" (ORF) بأثر فوري، بعد أن اتهمته إحدى الموظفات بالتحرش الجنسي، وهي اتهامات ينفيها. وأبلغ فايسمان رئيس مجلس المؤسسة هاينتس ليدرر ونائب الرئيس غريغور شوتسه بقراره التنحي عقب الاتهامات التي تتعلق بسلوك غير لائق مزعوم في بداية ولايته عام 2022.

وأثارت هذه الادعاءات موظفة في هيئة الإذاعة العامة النمساوية خلال الأيام الأخيرة. وذكرت الهيئة في بيان: "في الأيام القليلة الماضية، تقدمت إحدى موظفات الهيئة باتهامات بالتحرش الجنسي ضد المدير العام". وأكد البيان أن فايسمان يعارض هذه الاتهامات وينفيها.

بحسب "هيئة الإذاعة العامة النمساوية"، سيقترح مجلس المؤسسة تعيين مديرة الإذاعة إنغريد تورنهر لتولي قيادة المؤسسة مؤقتاً إلى حين تعيين مدير عام جديد رسمياً. ومن المقرر أن يجتمع المجلس في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على أن تعقد جلسة عامة في 12 مارس/آذار 2026 لتأكيد هذا الترتيب المؤقت.

أشار ليدرر إلى أنه "تقع على عاتق مجلس مؤسسة هيئة الإذاعة العامة مسؤولية اتخاذ الخطوات اللازمة بسرعة حتى يتم توضيح الاتهامات بشفافية وبأقصى درجات الاتساق، مع ضمان استمرار الإدارة بشكل طبيعي". من جانبه، أوضح شوتسه: "من خلال نهجه الحاسم، يظهر مجلس مؤسسة هيئة الإذاعة العامة النمساوية أنه يحافظ على الثبات حتى في اللحظات الصعبة. وستقود إنغريد تورنهر الهيئة خلال هذه الفترة الصعبة بفضل خبرتها الواسعة".

وذكر محامي فايسمان أوليفر شيرباوم أن موكله مُنح بضعة أيام فقط من قبل المجلس لاتخاذ قرار بشأن الاستقالة رغم نفيه الاتهامات. وأردف: "حتى اليوم، لم يتم تزويد موكلي بالوقائع الدقيقة للاتهامات". وتابع أن موكله، "ومن أجل منع إلحاق الضرر بالمؤسسة، كان مستعداً لتقديم تنازلات كبيرة، ولذلك استقال من منصبه يوم الأحد".

كما اعتبر شيرباوم أن نشر اتهامات غير مثبتة علناً يمثل "ردة فعل مبالغاً فيها"، مشيراً إلى أنه تم التوصل في الوقت نفسه إلى اتفاق مع الموظفة المعنية. وأضاف أن نشر هذه الاتهامات "انتهك بشكل خطير" الحقوق الشخصية لموكله وقد يؤدي إلى عواقب قانونية.

من جهتها، أكدت هيئة الإذاعة النمساوية أن الاتهامات تتطلب "توضيحاً سريعاً وشفافاً بالتعاون الوثيق مع مكتب الامتثال"، مشددة على أن حماية الشخص الذي قدم الشكوى يجب أن تكون الأولوية القصوى.

وأصبح فايسمان، البالغ من العمر 57 عاماً، مديراً عاماً في عام 2022 بعد أن عيّنه مجلس مؤسسة هيئة الإذاعة العامة في العام السابق، خلفاً للمدير المخضرم ألكسندر فرابيتس.

وتأتي استقالته قبل أسابيع من استضافة فيينا لمسابقة يوروفيجن للأغنية، وقبيل بدء إجراءات تعيين قيادة الهيئة للفترة المقبلة التي تبدأ في 1 يناير/كانون الثاني 2027. ومن المقرر الإعلان رسمياً عن شغل منصب المدير العام في 1 مايو/أيار، على أن يجري التصويت في مجلس المؤسسة في 11 أغسطس/آب.

وقبل الاستقالة، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى فايسمان للحصول على ولاية جديدة. ومن بين الأسماء المطروحة كمرشحين محتملين: المدير الإقليمي لـ"هيئة الإذاعة العامة" في النمسا السفلى ألكسندر هوفر، وفيليب كونيغ المدير التنفيذي لإذاعة كرونهِت التجارية. ووفقاً للهيئة، فإن الجدول الزمني لتعيين فريق الإدارة الجديد الذي سيتولى مهامه اعتباراً من عام 2027 سيبقى دون تغيير.