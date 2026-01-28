مدير عام "بي بي سي" يغادر منصبه في إبريل بعد أزمة مونتاج خطاب ترامب

- استقالة تيم ديفي من "بي بي سي": أعلن تيم ديفي استقالته من منصب المدير العام لـ"بي بي سي" بعد أزمة تعديل خطاب ترامب في برنامج "بانوراما"، وسيغادر في إبريل، ليخلفه مؤقتًا رودري تالفان ديفيز. - تحديات المدير الجديد: يواجه المدير العام الجديد تحديات كبيرة، منها دعوى تشهير من ترامب تطالب بتعويضات ضخمة، ومفاوضات مع الحكومة البريطانية حول رسوم الترخيص والميثاق الملكي الجديد. - إرث ديفي في "بي بي سي": منذ توليه المنصب في 2020، واجه ديفي أزمات تحريرية وإدارية، وسيواصل قيادة الهيئة خلال المرحلة الانتقالية الحساسة.

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الأربعاء، أن مديرها العام تيم ديفي سيغادر منصبه في إبريل/نيسان المقبل، بعد خمسة شهور من إعلانه استقالته على خلفية الأزمة التي أثارها بث مقطع معدل من خطاب دونالد ترامب في برنامجها الإخباري الرائد "بانوراما".

قدّم تيم ديفي استقالته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنه يواصل أداء مهامه حالياً، على أن يغادر منصبه رسمياً في الثاني من إبريل. وسيخلفه بشكل مؤقت رودري تالفان ديفيز، مدير شؤون الدول في المؤسسة منذ عام 2021، والذي يقود حالياً جهود "بي بي سي" في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وفي الوقت نفسه، بدأت عملية البحث عن مدير عام دائم، وهو "أحد أكثر المناصب تطلباً وتعقيداً في المشهد الإعلامي البريطاني"، وفقاً لـ"بي بي سي".

منذ تولي ديفي منصب المدير العام السابع عشر لـ"بي بي سي" عام 2020، واجه سلسلة من الأزمات والفضائح التحريرية والإدارية. وأعلن رحيله عقب نشر مذكرة داخلية تناولت التعديل المثير للجدل الذي أجراه برنامج "بانوراما" على خطاب ترامب، إضافة إلى مخاوف تحريرية أخرى داخل المؤسسة.

ومن المرجّح أن يرث خلفه تبعات هذه الأزمة، إذ تواجه "بي بي سي" دعوى تشهير رفعها بحقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يطالبها فيها بـ"تعويضات لا تقل عن خمسة مليارات دولار"، عن تهمتَي التشهير وانتهاك قانون في فلوريدا بشأن الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة، على خلفية عرض برنامج "بانوراما"، قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024، مقاطع منفصلة من خطاب ألقاه ترامب في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، تم توليفها بشكل يوحي بأنه دعا صراحة أنصاره إلى مهاجمة مقر الكونغرس في واشنطن. وكان مئات من أنصاره قد اقتحموا في ذلك اليوم مبنى الكابيتول، مدفوعين باتهاماته العارية عن الأساس بحصول عمليات تزوير خلال الانتخابات التي هزم فيها، سعياً لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وسيتولى المدير العام الجديد منصبه في لحظة مفصلية أخرى، إذ سيتعين عليه مواصلة المفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن مستقبل رسوم الترخيص وآليات تمويل "بي بي سي"، إضافة إلى التفاوض حول الميثاق الملكي الجديد للمؤسسة الذي يحدد شروط وجودها وأهدافها، والذي ينتهي العمل به في عام 2027.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة "بي بي سي" سمير شاه، اليوم الأربعاء، إن الوقت سيأتي للاحتفاء بتيم ديفي وشكره على مساهمته الكبيرة في قيادة المؤسسة، لكنه أكد أن ديفي سيواصل قيادة الهيئة خلال هذه المرحلة الحساسة، فيما تستعد للرد على مشاورة الحكومة بشأن الورقة الخضراء المتعلقة بمستقبل ميثاق المؤسسة البريطانية. وأضاف شاه متحدثاً عن المدير العام المؤقت: "إنه قائد متميز يتمتع بخبرة تحريرية عميقة والتزام قوي برسالة البث العام في الوصول إلى الجمهور وتمثيله في جميع أنحاء المملكة المتحدة".