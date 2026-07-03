مدن كندية في كأس العالم... الجماهير تتلاقف الكرات وأسئلة الجدوى

- أبدى سكان تورنتو وفانكوفر قلقهم من التكاليف الباهظة لكأس العالم 2026، والتي بلغت حوالي مليار دولار، بالإضافة إلى الاضطرابات المحتملة مثل إغلاق الشوارع والتدابير الأمنية. - تورنتو استضافت ست مباريات وشهدت أجواء احتفالية مبهجة، حيث امتلأت الشوارع بالمشجعين وتحولت ساحة سانكوفا إلى مركز احتفالات. - فانكوفر استضافت سبع مباريات وأقيم مهرجان جماهيري في حديقة هاستينغز، حيث استمتع الزوار بالعروض الموسيقية والمأكولات، رغم الانتقادات لأسعار التذاكر الباهظة.

منذ الإعلان عن المدن المستضيفة لحدث كأس العالم 2026، وبعض أبنائها يعبّرون عن غضبهم ويدقون ناقوس الخطر. لكن مع انطلاقة الحدث، بدأت أصوات الاحتفاء والبهجة تتصاعد. مدينتي تورنتو وفانكوفر المضيفتين خير مثال على ذلك.

وأعرب السكان عن قلقهم من أن تكاليف استضافة كأس العالم 2026 قد بلغت حوالى مليار دولار، وأن الحدث لا يبرر كل هذا الإنفاق، وحذّروا من الاضطرابات، وإغلاق الشوارع، والتدابير الأمنية، والإعفاءات الضريبية لـ"فيفا"، وإلغاء أو إعادة جدولة فعاليات الصيف. كما انتقدوا غياب الضمانات لخفض التكاليف، بل على العكس، تضاعفت مرات عدة خلال السنوات الثماني التي تلت الإعلان عن ملف الترشيح عام 2018، خصوصاً وأن هذه الاستثمارات أتت من مصادر حكومية.

أجواء كأس العالم 2026 في تورونتو

تورونتو هي أكبر مدن كندا، ووجهة تزخر بالمهرجانات الثقافية، والفعاليات الرياضية الكبرى، والمساحات الخضراء الواسعة، فضلاً عن مطاعمها وموسيقاها وحياتها الليلية النابضة بالحياة وعروضها السينمائية، مع أكثر من 150 حياً لكل منها طابعها الفريد. وخلال كأس العالم 2026، تستضيف ست مباريات في ملعب تورونتو، وهو الملعب الرئيسي للمنتخب الكندي، وفريق تورنتو أرغونوتس، وفريق تورنتو إف سي.

وأثناء ذلك لم تعد كل الأصوات ناقدة، تنقل صحيفة ذا غارديان عن غراهام، أحد سكان المدينة أنه أوصل ابنه إلى مباراة كندا والبوسنة "وكانت الأجواء رائعة حقاً" بحسبه. ويحكي أن "القطار كان مليئاً بالقمصان الحمراء، والشوارع تعجّ بالقمصان الزرقاء والصفراء. عدتُ إلى المنزل بدراجة هوائية، وكان وسط المدينة يعجّ بالمشجعين من جميع أنحاء العالم يرتدون ألوان منتخباتهم. كان المنظر خلاباً. كان ابني متألقاً بعد المباراة". وتتحوّل ساحة سانكوفا في قلب تورنتو إلى احتفال غني. وقد أقام مشجعو البوسنة موكباً ضخماً خلال الحدث. يقول غراهام: "لدينا تذاكر لحضور إحدى المباريات، ونتوق بشدة للاحتفال مع الجميع. أتمنى المزيد من المواكب، والمزيد من الإثارة".

ربما فانكوفر لم تعد خائفة

فانكوفر وجهة عالمية تمزج بين الحياة الحضرية والسهول الساحلية، والجبال، والبحيرات، والمسارات الطبيعية، والأحياء المميزة. وخلال كأس العالم 2026 تستضيف سبع مباريات في ملاعب عدة، من بينها ملعب بي سي بليس فانكوفر في قلب المدينة.

ويضم مهرجان الجماهير في فانكوفر، المقام في حديقة هاستينغز، مدرجاً جديداً في الهواء الطلق يتسع لعشرة آلاف متفرج، إضافة إلى عروض موسيقية حية، وعروض للمباريات، وتجارب متنوعة من المأكولات والمشروبات.

تنقل "ذا غارديان" عن كيت، إحدى ساكنات المدينة، أن "الجميع في مزاج رائع" و"فانكوفر تعيش حالة من حمى كأس العالم" خلال كأس العالم 2026. وتوضح أنه "كنت أخشى قدوم كأس العالم إلى فانكوفر، لكن الآن وقد وصل، وأرى مدى بهجة الاحتفالات، فأنا أستمتع به". ولم تقع أية حوادث استدعت تدخل الشرطة أو كانت قليلة جداً. والجميع في حالة معنوية عالية ويستمتعون بوقتهم.

تضيف كيت: "كنتُ أظن أنني سأشعر بالخوف، لكن مشاهدة فيديوهات الاحتفالات في وسط المدينة أسعدتني. يسعدني أن يأتي الناس من جميع أنحاء العالم إلى هنا، ويستمتعوا بوقتهم، ويقضون أوقاتاً رائعة، من دون أي تهديد، ويواصلون تشجيع فرقهم بحرية. يعجبني أن الجميع يبدو متناغماً بغض النظر عن جنسياتهم أو الفريق الذي يشجعونه".

ليس الجميع في حالة بهجة

مع ذلك ليس الجميع مبتهجاً تماماً. تنقل الصحيفة عن فرانسيسكو، أحد سكان مكسيكو سيتي، أن "فيفا حرص على أن تكون الأسعار باهظة للغاية بالنسبة لـ90% من المكسيكيين، لذلك لم أحاول حتى الحصول على تذاكر. حتى لو كان لديّ المال، وهو ما لا أملكه، لكنتُ رفضتُ دفع هذه الأسعار. الدفع يعطي الفيفا المزيد من القوة لمواصلة استغلال المشجعين. لقد خسر المشجعون العاديون كأس العالم إلى الأبد". ولكن، يرى فرانسيسكو أن "الأجواء رائعة في مهرجانات المشجعين. مرة أخرى، يُظهر المكسيكيون كرم ضيافتهم واستقبالهم الحار للجميع".