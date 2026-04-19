مخرج "العربي" يعلن منع العرض الأول لفيلمه في الجزائر

- ألغى المخرج الجزائري مالك بن إسماعيل العرض الأول لفيلمه "العربي" في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، منتقدًا غياب الشفافية في القرار، حيث يُعرض الفيلم عالميًا بينما أُلغي في الجزائر دون تفسير واضح. - الفيلم، المستند إلى رواية كمال داود، يعيد الاعتبار لشخصية "العربي" في رواية "الغريب" لألبير كامو، ويطرح قضايا الهوية والعنف عبر سرد يمتد من الحقبة الاستعمارية إلى "العشرية السوداء". - لم تُصدر الجهات المنظمة للمهرجان تعليقًا رسميًا، مما يثير تساؤلات حول آليات منح تصاريح العرض في الجزائر وسط جدل حول الرقابة.

أعلن المخرج الجزائري مالك بن إسماعيل إلغاء العرض الأول لفيلمه "العربي" في الجزائر بعدما كان مقرراً ضمن فعاليات مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، وانتقد "الغياب الكامل للشفافية" في القرار. وقال بن إسماعيل في بيان نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، اليوم الأحد، إنّ فيلم "العربي" المنتج بأموال عمومية جزائرية يُعرض حالياً في عدد من المهرجانات والصالات حول العالم، من بينها هولندا وروسيا والولايات المتحدة وأستراليا وبلجيكا وكرواتيا وإيطاليا، حيث يحظى باستقبال "محترم"، في حين ألغي عرضه في بلده "من دون أي تفسير واضح أو شفاف".

وأضاف بن إسماعيل أن الفيلم أُقصي من برنامج المهرجان بسبب "قضية غامضة" تتعلق بعدم منحه رخصة الاستغلال، أي التصريح الرسمي اللازم للعرض. ووصف ما جرى بأنه "مأساوي"، وأضاف موضحاً: "بعد أكثر من ستين عاماً على الاستقلال، من المؤلم أن نرى أنفسنا ما زلنا عالقين في نظام رقابة إدارية معتمة ومُقزِّمة، تنكر عمل صناع السينما في الجزائر، وتحرم الجمهور من حقه في مشاهدة أفلامه الخاصة ونقدها".

وانتقد المخرج "التناقض" بين الخطاب الرسمي الداعي إلى "إحياء السينما الجزائرية" وبين الممارسات الفعلية، قائلاً: "لا يمكن، باسم إنعاش السينما، الإكثار من الخطابات والمهرجانات واللجان، وفي الوقت نفسه خنق الأفلام لأسباب لا يُعلن عنها". وأضاف: "حان الوقت لإنهاء هذه الازدواجية. لا يمكن لبلد يدّعي الدفاع عن الإبداع أن يواصل إخضاعه للصمت والاعتباطية والإذلال". وتابع أن "كل رخصة تُرفض لا تعني فقط منع فيلم، بل سنوات من العمل والأمل والثقة التي تُخَان، وجمهوراً يُحرم مرة أخرى من سينماه".

ولم تصدر الجهات المنظمة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي أو السلطات المعنية تعليقاً رسمياً يوضح أسباب إلغاء العرض حتى الآن، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن آليات منح تصاريح العرض في الجزائر، في ظل جدل متجدد حول حدود الرقابة ودورها في المشهد السينمائي.

"العربي" أول تجربة روائية طويلة لمالك بن إسماعيل، ويستند إلى قراءة سينمائية لرواية كمال داود "ميرسو.. تحقيق مضاد" التي تعيد الاعتبار لشخصية "العربي" القتيل المجهول في رواية "الغريب" للروائي الفرنسي ألبير كامو. ويحوّل الفيلم هذه الشخصية إلى كائن حيّ له اسم وهوية، جاعلاً من قتله مدخلاً لطرح أسئلة تتعلق بالهوية والعنف والإقصاء، عبر سرد يمتد من الحقبة الاستعمارية إلى تسعينيات "العشرية السوداء" في الجزائر. والفيلم من بطولة الممثلة الفلسطينية هيام عباس، إلى جانب أحمد بن عيسى في آخر ظهور سينمائي له، ونبيل عسلي ودالي بن صلاح وإبراهيم دريس.

وتُقام الدورة السادسة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بين 24 و30 إبريل/نيسان الحالي في مدينة عنابة، بمشاركة أكثر من 55 فيلماً من دول حوض المتوسط، بينها عروض عالمية أولى، إلى جانب تنظيم ورشات وماستر كلاس بمشاركة صناع سينما، وتكريم شخصيات بارزة في الفن السابع. ويُقام المهرجان برعاية وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، وبإشراف والي عنابة عبد الكريم لعموري.