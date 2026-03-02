مخرجو الأفلام الدولية: الاعتراف أهم من المنافسة في الأوسكار

لم تعد الأفلام الأجنبية مجرّد تفصيلٍ عابرٍ في موسم "الأوسكار"، كما كانت في السابق، إذ يرى مخرجو الأفلام الخمسة المرشحة لجائزة أفضل فيلمٍ دوليٍّ أن حضورهم بات جزءاً من المشهد الطبيعي في أكبر ليلةٍ سينمائيةٍ في هوليوود.

هذا العام، يتنافس في فئة أفضل فيلم عملان غير ناطقين بالإنكليزية بشكلٍ أساسيٍّ، هما "ذا سيكرت إيجنت" (The Secret Agent) من البرازيل و"سينتمينتال فاليو" (Sentimental Value) من النرويج، وقد حصد كلاهما ترشيحاتٍ تمثيليةً أيضاً.

بالنسبة إلى يواكيم ترير، مخرج "سينتمينتال فاليو" الذي نال تسعة ترشيحاتٍ بينها أفضل مخرج، فإن مجرد الحضور في دائرة النقاش يُعدّ انتصاراً بحد ذاته. وأوضح لوكالة فرانس برس أن المسألة لا تتعلق بالمنافسة بقدر ما تتعلق بالاعتراف، مضيفاً أن تصويت زملائه له بوصفه مخرجاً أنجز عملاً جيداً يعني له الكثير.

وأشار ترير إلى أن ازدياد تنوع الهيئة الناخبة في الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما، التي تضم نحو 10 آلاف عضو، كثيرون منهم فائزون سابقون، أسهم في هذا الانفتاح. لكنه رأى أيضاً أن النجاح العالمي لفيلمه العائلي، الذي يشارك في بطولته المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد ستيلان سكارسغارد، يعود إلى قدرته على ملامسة مخاوف ومشاعر شخصية عميقة نتقاسمها جميعاً. وأوضح أن هدفه يتمثل في تسخير "آلة السينما الكبيرة" للوصول إلى مساحةٍ حميمةٍ، وهو النوع من الأفلام الذي يطمح إلى صنعه.

من جهته، يتفق المخرج الفرنسي الإسباني أوليفييه لاكس مع هذا الطرح. ويعتقد صاحب فيلم "سيرات" (Sirat) أن نجاح أعمال من هذا النوع ينبع من صدقها، موضحاً في حديثه مع "فرانس برس" أن كل المخرجين حاولوا التوجه إلى الداخل والعمل بالقلب والروح، بينما هو صنع فيلمه "بحدسه". ويرى لاكس أن ترشيح فيلمه لجائزة أفضل فيلم دولي لا يعني خسارة أحد، بل فوز الجميع، وأن الإقبال عليه يثبت أن الجمهور سئم تكرار الأنماط نفسها ويريد الثقة بالحساسية الفردية أكثر.

أما المخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيلهو فأعرب عن انبهاره بالتأثير الذي أحدثه فيلمه "ذا سيكرت إيجنت"، وهو عملٌ تشويقيٌّ يستعيد اضطهادَ أكاديميٍّ خلال الديكتاتورية العسكرية في البرازيل في سبعينيات القرن الماضي، ويؤدي بطولته المرشح لجائزة أفضل ممثل فاغنر مورا، وأكد لـ"فرانس برس" أن الفيلم، رغم كونه برازيلياً خالصاً، أثار تفاعلاً عاطفياً وسياسياً قوياً حول العالم.

بدورها، رأت المنتجة إميلي ليسكلو، زوجة ميندونسا فيلهو، أن الأوسكار كان يبدو قبل أكثر من عقدين "حفلةً بعيدةً تخص صناعة السينما الأميركية"، لكن التغييرات التدريجية أصبحت واضحة، مشيرةً إلى أن أفلاماً قويةً ومختلفةً من أنحاء العالم باتت تُعامل اليوم على قدم المساواة مع نظيراتها الأميركية.

ومن بين تلك الأصوات أيضاً الفيلم الإيراني "إت واز جاست آن آكسيدنت" (It Was Just an Accident) للمخرج جعفر بناهي، الذي صُوّر سراً ويتناول معضلةً أخلاقيةً تواجه ضحايا القمع: هل ينتقمون أم يسامحون من سجنوهم؟ ويستثمر بناهي، الذي سبق أن سُجن في إيران بسبب أعماله، حملته لجائزة الأوسكار لتسليط الضوء على الوضع المضطرب في بلاده، متأسفاً على توقيف أحد كتّاب سيناريوهاته المتعاونين معه، مهدي محموديان.

وفي سياقٍ آخر من الشرق الأوسط، يسلّط فيلم "صوت هند رجب" (The Voice of Hind Rajab) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية الضوء على غزة، من خلال عملٍ وثائقي درامي يتابع طفلةً فلسطينيةً طاردتها رصاصاتٌ إسرائيليةٌ أودت بحياة عائلتها، وجهود إنقاذها. وأوضحت بن هنية في حديثها لـ"فرانس برس" أن هاجسها الأول كان إيصال صوت هذه الطفلة إلى العالم، وتجاوز تصنيف الأفلام الناطقة بالعربية والمترجمة بوصفها أعمالاً "متخصصة"، وأكدت أن الفيلم يدعو المشاهد إلى إدراك مسؤوليته بصفته شاهداً على الحدث، مشيرةً إلى أن تأثير العمل تجاوز توقعاتها.