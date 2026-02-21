مخاوف من هيمنة يمينية تدخل منافساً على صفقة "ذا تليغراف"

انضمت شركة الإعلام "أكسل شبرينغر"، المالكة لموقعي "بوليتيكو" و"بيزنس إنسايدر"، إلى عرضٍ منافس للاستحواذ على "ذا تليغراف"، في وقتٍ تواجه فيه صفقة بيعٍ مقترحة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لمالك "ديلي ميل" أشهراً من التدقيق لدى الجهات التنظيمية.

وتمتلك "أكسل شبرينغر" أيضاً صحيفة "بيلد"، الأعلى توزيعاً في أوروبا، وقد انضمت إلى تحالف يقوده دوفيد إفوني، المالك البريطاني لصحيفة "نيويورك صن"، الذي يسعى للاستحواذ على "ذا تليغراف" منذ أكثر من عام. وتمثل هذه الخطوة أحدث تطور في ملف ملكية "ذا تليغراف" الممتد منذ ثلاث سنوات، إذ أُحيلت صفقة متفق عليها مع اللورد روذرمير، الذي تنشر شركته صحيفة ديلي ميل، إلى الجهات التنظيمية وسط مخاوف تتعلق بتعددية وسائل الإعلام والمنافسة.

وأثارت وزيرة الثقافة ليزا ناندي مخاوف بشأن المزيد من اندماج الصحف ذات الميول اليمينية، وخطر تبنّي صحيفتي ديلي ميل وذا تليغراف مواقف تحريرية مُتماثلة. وفي رسالة نُشرت الشهر الماضي وشرحت فيها أسباب اتخاذ هذه الخطوة، أوضحت ناندي أن مجموعة ديلي ميل أند جنرال ترست تستحوذ بالفعل على أكثر من نصف سوق الصحف المطبوعة اليومية الوطنية، وعلى 36 % من سوق "الصحف المطبوعة اليومية ذات التوجه اليميني". كما لفتت إلى أن عدد مالكي الصحف الوطنية اليومية والأسبوعية ذات التوجه اليميني في المملكة المتحدة سيتراجع من أربعة إلى ثلاثة.

ورغم اعتراض مجموعة ديلي ميل على توصيف صحفها بأنها "يمينية"، بحجة أن المصطلح غامض، ستدرس هيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم" أثر الصفقة على تعددية وسائل الإعلام.

ويعزز دخول "أكسل شبرينغر" بشكلٍ كبير مصداقية تحالف إفوني، غير أن تقدّم عرضه يبقى مرتبطاً بتعثر صفقة البيع لصالح مجموعة ديلي ميل أند جنرال ترست. وأكد تحالف إفوني أنه قدم "خطاب عرضٍ أفضل" إلى بائع "مجموعة ذا تليغراف ميديا"، موضحاً أن العرض يتضمن دفعة نقدية أولى أكبر، وحصة ضئيلة من الديون، وعدم وجود عقبات تنظيمية متوقعة، بما في ذلك ما يتعلق بجميع متطلبات المنافسة والمصلحة العامة وتأثير الحكومات الأجنبية. وأضاف: "نعتقد أن عرضنا يصب في مصلحة البائع، صحيفة ذا تليغراف، وموظفيها، وقرائها، وعموم الجمهور البريطاني". ومشدداً على أن التزامه بتحقيق "أفضل نتيجة ممكنة" لجميع الأطراف في هذه القضية الطويلة "لم يتزعزع".

ويضم التحالف ديفيد دي سميث مالك "بالتيمور صن"، والمستثمر البريطاني جيريمي هوسكينغ الذي سبق أن تبرع لحزب المحافظين وحزب "ريكليم" وحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وفي المقابل، تُصر مصادر مقربة من روذرمير على عدم وجود مشكلات تمويلية تحيط باتفاق الـ500 مليون جنيه إسترليني، إلا أن بعض الأوساط داخل "ذا تليغراف" ما تزال قلقة بشأن ما إذا كانت الصفقة ستكتمل في نهاية المطاف.