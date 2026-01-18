محمد رمضان يعلن استبعاده من اختتام الكان

- أعلن محمد رمضان عن استبعاده من حفل اختتام كأس الأمم الأفريقية، معبراً عن انزعاجه عبر فيديو على إنستغرام، حيث لم يتلقَ أي تواصل رسمي يؤكد حضوره. - ربطت تقارير إعلامية بين استبعاده وأزمة تصريحات مدرب المنتخب المصري حسام حسن تجاه الجمهور والتنظيم المغربي، مما أثار غضباً في المغرب. - أكد رمضان أن تصريحات المدرب لا علاقة لها به، معبراً عن استيائه من غياب التوضيح والاعتذار، رغم مشاركته في ألبوم الكان وحفل سابق في الدار البيضاء.

أعلن المغني المصري محمد رمضان استبعاده من حفل اختتام كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. وأعلن رمضان عن الاستبعاد أمس السبت، في مقطع فيديو على "إنستغرام" عبّر فيه عن انزعاجه. وربط الفنان، كما ربطت تقارير إعلامية، بين هذا الإلغاء وأزمة التصريحات الصادرة عن مدرب المنتخب المصري حسام حسن تجاه الجمهور والتنظيم المغربيَين.

وأوضح محمد رمضان في الفيديو أن مشاركته قد عرفت تغييرات عدة، إذ بحسبه تفاجأ بعدم وجود أي تواصل رسمي يؤكد حضوره في حفل الاختتام، الذي يقام اليوم الأحد، حيث يقام نهائي الكان بين المغرب والسنغال. وقال إنّ منظمي البطولة سبق أن أخبروه في بداية البطولة أن مشاركته نُقلت من حفل الافتتاح إلى حفل الاختتام، بسبب اعتراضات على غناء فنان مصري في افتتاح بطولة بالمغرب.

وبحسبه، عندما تواصل مع المنظمين، أُرسل إليه مقطع إعلامي يتحدث عن أزمة مدرب المنتخب المصري مع الجمهور المغربي. ويشير هنا إلى الأزمة التي تسببت بها تصريحات مدرب المنتخب المصري حسام حسن، عقب الخسارة أمام السنغال، إذ انتقدَ الجمهور المغربي متهماً إياه بتشجيع منتخبات منافِسة، كما انتقد التنظيم والنقل والفندق في البطولة. وأثارت هذه التصريحات غضباً في المغرب كما ظهر في مواقع التواصل، ولهذا رُجّح أن هذا سبب إلغاء مشاركة المصري محمد رمضان.

وقال رمضان إن تصريحات المدرب هي "تصرّف فردي" لا علاقة له به، معبراً عن انزعاجه من إلغاء المشاركة، بسبب غياب التوضيح والاعتذار المباشر، وأشار إلى أنه كان سعيداً بالمشاركة في ألبوم الكان الذي أشرف عليه المنتج المغربي ريدوان. كذلك، سبق وأحيا حفلاً في مدينة الدار البيضاء بالتزامن مع انطلاق البطولة، لكنه الآن مستبعد من الاختتام كما سبق استبعاده من الافتتاح.