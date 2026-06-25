محكمة مصرية تبرّئ الممثلة جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة

- برأت محكمة جنايات القاهرة الممثلة جيهان الشماشرجي وأربعة آخرين من تهمة "السرقة عن طريق الإكراه" في حادثة تعود لعام 2024، حيث احتفلت الشماشرجي مع محبيها بعد الحكم. - تعود الواقعة إلى عام 2017 عند افتتاح الشماشرجي وآخرين استديو لتصميم المجوهرات في شقة بجاردن سيتي، حيث نشب شجار عند إخلاء المكان، أدى لإصابة والدة المالكة. - نفت الشماشرجي علاقتها بالحادثة، مؤكدة أن اسمها أدرج بسبب وجودها في قائمة المستأجرين، ولم تكن حاضرة عند وقوع الشجار.

قضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، ببراءة الممثلة المصرية جيهان الشماشرجي وأربعة أشخاص آخرين من تهمة "السرقة عن طريق الإكراه" في حادثة تعود للعام 2024.

وأظهرت صورٌ نشرتها وسائل الإعلام المصرية الممثلة وهي تحتفل مع عددٍ من محبيها بعد خروجها من قاعة المحكمة، إثر الحكم ببراءتها.

ووفق التحقيقات التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، تعود جذور الواقعة إلى عام 2017، حين شاركت الشماشرجي مع عدّة أشخاص في افتتاح استديو لتصميم المجوهرات، وذلك قبل دخولها مجال التمثيل. ولهذا الغرض، استأجر المشاركون في المشروع شقة في شارع القصر العيني في منطقة جاردن سيتي في القاهرة، لاستخدامها ورشةَ عمل لتصميم الحلي والإكسسوارات.

لكن، بعد انتهاء العقد، وخلال إخلاء المكان، وقعت مشادة كلامية بين مالكة الشقة وإحدى المستأجرات، تطوّرت إلى شجار فعلي، أصيبت خلاله والدة المالكة. ونسبت النيابة للمتهمين الاشتراك في سرقة منقولات بالإكراه، واستدراج المجني عليها بهدف الاستيلاء على ممتلكاتها. كذلك، ذكر التحقيق أن قائد السيارة التي كان يستقلها بعض المتهمين اصطدمت بالمجني عليها عمداً، ما أدى لإصابتها إصابة بالغة، لكنّهم حاولوا لاحقاً تصوير ما جرى بوصفه حادثاً مرورياً.

ونفت جيهان الشماشرجي أي علاقة لها بالوقائع المذكورة في التحقيقات، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، آنذاك، وأشارت إلى أن إدراج اسمها في القضية جاء بسبب وجودها في قائمة المستأجرين، كما قالت إنها لم تكن موجودةً عند وقوع الشجار الذي أدى لإصابة السيدة.