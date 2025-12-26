محكمة روسية تصدر حكماً غيابياً بالسجن على مؤسِّسة موقع ميدوزا

- أصدرت محكمة تشيريموشكينسكي في موسكو حكماً غيابياً بالسجن خمس سنوات على غالينا تمشينكو، مؤسِّسة موقع ميدوزا، ومنعتها من تولي مناصب تنظيمية وإدارية واقتصادية لمدة خمس سنوات، بتهمة دعم أنشطة غير مرغوب فيها في روسيا. - اتهمت تمشينكو بدعوة المواطنين للاحتجاجات ونشر مواد إعلامية تهاجم روسيا، وأدرجت في سجل "عملاء الخارج" في أغسطس 2024، بينما أصدرت محكمة روسية حكماً غيابياً على غاري كاسباروف ويوري دود بتهم مشابهة. - منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، صنفت السلطات الروسية شخصيات معروفة كـ"عملاء للخارج"، حيث وصل عدد المدرجين على هذه القوائم إلى أكثر من ألف شخص وكيان.

أصدرت محكمة تشيريموشكينسكي في موسكو، اليوم الجمعة، حكماً غيابياً بالسجن خمس سنوات على مؤسِّسة موقع ميدوزا الصحافية غالينا تمشينكو، إضافًة إلى منعها من تولي مناصب تنظيمية وإدارية واقتصادية لمدة خمس سنوات.

وأدانت المحكمة تمشينكو بموجب المادة 284.1 من قانون العقوبات الروسي الذي يحظر "تنظيم أنشطة منظمة أجنبية أو دولية، صدر بحقها قرارات بأن أنشطتها غير مرغوب فيها على أراضي الاتحاد الروسي". وذكر مكتب المدعي العام في العاصمة الروسية، بحسب صحيفة كوميرسانت، أن "الصحافية لا تزال تدعم عمل موقع ميدوزا بنشر مواد على الإنترنت تتناول أحداثاً مختلفة تجري في الاتحاد الروسي"، علماً أنّه مصنف من "عملاء الخارج".

ومن ضمن الاتهامات الموجهة إلى الصحافية، توجيه نداءات إلى قرّاء الموقع الإلكتروني ميدوزا بطلب دعم فريق التحرير بالتبرعات، وإجراء مقابلات صحافية تهاجم روسيا. وأفادت لجنة التحقيق الروسية أن الصحافية دعت المواطنين الروس إلى احتجاجات في سبتمبر/ أيلول 2024 ومارس/ آذار 2025، مشيرةً إلى أنه صدر قرار غيابي بتوقيفها وإدراجها على قائمة المطلوبين دولياً.

وكان مكتب لجنة التحقيق الروسية في موسكو فتح قضية جنائية ضدها، بتهمة نشر مقاطع فيديو على الإنترنت في خريف عام 2024 وربيع عام 2025، بهدف تجنيد المواطنين الروس للقيام باحتجاجات في البلاد. كذلك، أدرجت وزارة العدل الروسية تيمشينكو في سجل "عملاء الخارج" في أغسطس/ آب 2024، بتهمة المشاركة في نشر مواد إعلامية ومعلومات مضلّلة حول قرارات السلطات الروسية وتشويه صورة وسمعة القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

وكانت محكمة روسية أصدرت قراراً غيابياً، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتوقيف بطل العالم السابق في الشطرنج غاري كاسباروف، لمدة شهرَين من تاريخ احتجازه في روسيا أو تسليمه إليها، بتهمة "التبرير العلني للإرهاب باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي"، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تراوح بين خمس وسبع سنوات، مع الحرمان من تولي مناصب معينة أو ممارسة أنشطة معينة لمدة تصل إلى خمس سنوات. وهو مدرج في سجل "عملاء الخارج" منذ مايو/ أيار 2022.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة بموسكو حكماً غيابياً بالسجن لمدة تقارب العامَين بحق الصحافي الروسي يوري دود، الذي يملك برنامجاً شهيراً على "يوتيوب" يصل عدد مشاهداته إلى أكثر من مليارَي مشاهدة، لـ"تقصيره في الوفاء بالتزاماته" بصفته "عميلاً للخارج"، والتي بموجبها ينبغي له وضع علامة تفيد بذلك على محتويات برنامجه.

وخلال الشهر نفسه، أعلنت نيابة مقاطعة موسكو رفع قضية جنائية بحق الخبير الاقتصادي البارز المقيم في الخارج، فلاديسلاف إنوزيمتسيف، بتهمة "التخلّف عن الوفاء بالتزاماته" بصفته "عميلاً للخارج" أيضاً، والتي تراوح عقوبتها بين غرامة مالية بنحو 3700 دولار والسجن لمدة تصل إلى عامَين.

وصنفت السلطات الروسية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا (الاسم الروسي لاجتياح الأراضي الأوكرانية) شخصيات روسية معروفة، من مدوّنين وفنانين ومعارضين، عملاءَ للخارج. وأُدخل تصنيف "عملاء الخارج" إلى القانون الروسي في عام 2012، ووصل عدد المدرجين على قوائم هذا التصنيف حالياً أكثر من ألف شخص وكيان.