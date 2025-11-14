محكمة روسية تحكم غيابياً بسجن يوري دود أشهر محاوري "يوتيوب"

- أصدرت محكمة في موسكو حكماً غيابياً بالسجن لمدة عامين تقريباً على يوري دود، المحاور الشهير على "يوتيوب"، بسبب عدم التزامه بوضع وصم "عميل للخارج" على محتوياته. - نال دود شهرة واسعة في روسيا بفضل حواراته الجريئة مع شخصيات عامة، وأعلن معارضته للحرب الروسية في أوكرانيا، مما دفعه لمغادرة روسيا والاستقرار في إسبانيا. - يواصل دود إجراء مقابلات مع شخصيات بارزة، مثل بوريس أكونين وغاري كاسباروف، رغم ملاحقته بموجب قوانين "العميل للخارج" التي طالت معارضين آخرين.

أصدرت محكمة الصلح في حي باسماني في موسكو، اليوم الجمعة، حكماً غيابياً بالسجن لمدة تقارب العامين بحق المحاور الشهير على "يوتيوب" يوري دود الذي تجاوز عدد مشاهدات قناته ملياري مشاهدة، وذلك لتقصيره في الوفاء بالتزاماته بصفة "عميل للخارج"، والتي تقتضي وضع وصم يفيد بذلك على محتوياته. وقالت قاضية المحكمة: "تحديد العقوبة بالسجن لمدة عام وعشرة أشهر، مع تنفيذها في إصلاحية ذات نظام عام".

ونال يوري دود شهرة واسعة في روسيا من خلال إجراء حوارات جريئة وتوجيه أسئلة مباشرة إلى الشخصيات العامة الروسية، سواء من مؤيدي الكرملين أو معارضيه، ليصبح بذلك من بين الشخصيات الأكثر تأثيراً في المشهد الإعلامي الروسي. عام 2022، أعلن معارضته للحرب الروسية في أوكرانيا منذ بداياتها، وغادر روسيا ليستقر في إسبانيا حتى اليوم.

ومنذ مغادرته، واصل دود إجراء مقابلات جريئة مع شخصيات روسية بارزة خارج البلاد، وحققت جميعها ملايين المشاهدات. من بين أبرز هذه الشخصيات الكاتب الروائي والمؤرخ المعارض بوريس أكونين، وبطل العالم السابق للشطرنج غاري كاسباروف، والمالك السابق لشركة النفط العملاقة "يوكوس" ميخائيل خودوركوفسكي الذي قضى عشرة أعوام في السجن بين 2003 و2013.

كما يواصل إجراء مقابلات مع بعض الشخصيات المقيمة داخل روسيا، من بينها رئيس تحرير إذاعة إيخو موسكفي (صدى موسكو) الليبرالية المعارضة والمغلقة حالياً أليكسي فينيديكتوف الذي حضر خصيصاً من موسكو إلى فرنسا لتسجيل مقابلة معه. وسُجلت آخر مقابلة مطولة لدود في إسبانيا مع عالم السكان الروسي أليكسي راكشا الذي تصنفه وزارة العدل الروسية أيضاً "عميلاً للخارج".

يوري دود ليس الوحيد بين الشخصيات الروسية المعروفة التي لوحقت أخيراً بموجب المادة 330.1 من القانون الجنائي، الخاصة بـ"التزامات العملاء للخارج". طاولت هذه المادة عدداً من الشخصيات العامة المعارضة للحرب في أوكرانيا، بينهم المحللة السياسية يكاتيرينا شولمان، والمطربة يليزافيتا غيرديموفا المعروفة باسمها الفني "مونيتوتشكا"، وأخيراً الخبير الاقتصادي المعارض فلاديسلاف إنوزيمتسيف، وجميعهم يقيمون خارج روسيا.

مفهوم "العميل للخارج" اعتمد لأول مرة في القانون الروسي عام 2012، مع تشديد القيود على المدرجين في القائمة بشكل متكرر لاحقاً. وتضم القائمة الروسية اليوم أكثر من ألف شخص وكيان، بينها شخصيات سياسية وإعلامية وفنية معروفة، مثل الفنان الساخر مكسيم غالكين، وزوجة ملكة البوب الروسية آلا بوغاتشوفا، ومؤسس فرقة "آلة الزمن" أندريه ماكاريفيتش، إلى جانب العديد من الشخصيات التي أعربت عن معارضتها للحرب في أوكرانيا.