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محكمة دبي تلزم بائع يخت بسداد 432 ألف درهم لتركيبه "محرك شاحنة"
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- ألزمت المحكمة المدنية في دبي بائع يخت بدفع 432.9 ألف درهم تعويضاً لمشتريين بعد اكتشاف استبدال أحد محركي اليخت بمحرك شاحنات ثقيلة، مما تسبب في أضرار للمشتريين.
- المشتريان فوجئا بعد الشراء بعيب غير متوقع في اليخت، حيث أظهرت الفحوص الفنية أن أحد المحركات ليس بحرياً كما يجب، بل محرك شاحنات ثقيلة، رغم تعهد البائع بتسليم اليخت بحالة جيدة.
- استندت المحكمة في قرارها إلى فقدان المشتريين عائداً إيجارياً متوقعاً وتحملهما مصروفات إضافية بسبب العيب المكتشف.
- المشتريان فوجئا بعد الشراء بعيب غير متوقع في اليخت، حيث أظهرت الفحوص الفنية أن أحد المحركات ليس بحرياً كما يجب، بل محرك شاحنات ثقيلة، رغم تعهد البائع بتسليم اليخت بحالة جيدة.
- استندت المحكمة في قرارها إلى فقدان المشتريين عائداً إيجارياً متوقعاً وتحملهما مصروفات إضافية بسبب العيب المكتشف.
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام بائع يخت بسداد 432.9 ألف درهم (117.8 ألف دولار أميركي) تعويضاً لمشتريَيْن، بعد ثبوت تعرضهما لأضرار نتيجة استبدال أحد محركَي يخت فاخر بمحرك مخصص للشاحنات الثقيلة، وفق ما أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" الجمعة.
وأوضحت الدعوى أن المشتريين فوجئا، بعد إتمام صفقة الشراء واستخدام اليخت، بعيب لم يكن في الحسبان، إذ كشفت فحوص فنية أجرياها لاحقاً أن أحد محركَي اليخت ليس محركاً بحرياً كما يُفترض، بل محرك شاحنات ثقيلة جرى تركيبه بدلاً من المحرك الأصلي.
وكان المدعيان قد اشتريا اليخت مقابل 750 ألف درهم، بعدما تعهّد البائع بتسليمه بحالة جيدة وصالحة للاستعمال، وخالياً من أي عيوب أو أعطال قد تؤثر في تشغيله، مع التزامه بإصلاح أي أعطال أو عيوب قد تظهر فيه وفقاً لبنود العقد.
وبحسب أوراق الدعوى، استعان المشتريان بخبير فني متخصص بعد إتمام الصفقة لفحص اليخت والوقوف على حالته الفنية، لتكشف المعاينة وجود "مشكلة جوهرية" في منظومة التشغيل.
وانتهت المحكمة إلى إلزام البائع بسداد 432 ألفاً و946 درهماً للمشتريين، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام.
وأوضحت المحكمة أن قرارها استند إلى ثبوت فقدان المشتريين عائداً إيجارياً متوقعاً بموجب عقد إيجار سنوي، فضلاً عن تحملهما رسوماً ومصروفات مرتبطة باليخت نتيجة العيب المكتشف.
(فرانس برس)