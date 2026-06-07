محكمة إيرانية تقضي بسجن المخرج جعفر بناهي ومنعه من مغادرة البلاد

- أصدرت محكمة في طهران حكماً بسجن المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام ومنعه من السفر لعامين، بتهمة ممارسة نشاط دعائي ضد النظام، مع منعه من الانضمام إلى الأحزاب السياسية والاجتماعية. - تم تأييد الحكم الغيابي الصادر بحق بناهي من قبل محكمة الثورة، مع إمكانية الاستئناف خلال عشرين يوماً من تاريخ الإبلاغ. - رغم الحكم، عاد بناهي إلى إيران بعد مشاركته في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وكان قد أمضى 86 يوماً في السجن قبل الإفراج عنه بعد إضرابه عن الطعام.

أصدرت محكمة في طهران، اليوم الأحد، حكماً يقضي بسجن المخرج الإيراني جعفر بناهي ومنعه من السفر إلى خارج البلاد.

قال المحامي مصطفى نيلي في حديث لوكالة إيسنا الإيرانية الطلابية، إنه بحسب الحكم الأولي الصادر عن محكمة الثورة الإسلامية في طهران، غيابياً، حُكم على جعفر بناهي بالسجن التعزيري لمدة عام بتهمة ممارسة نشاط دعائي ضد نظام الحكم، إضافة إلى منعه من مغادرة البلاد لمدة عامين، ومنعه من الانضمام إلى الأحزاب أو الجماعات السياسية والاجتماعية.

أضاف أنّ محكمة الثورة رفضت الاعتراض المقدم وأيّدت الحكم الغيابي الصادر سابقاً بحقه كما هو، وأوضح محامي جعفر بناهي أن هذا الحكم قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في محافظة طهران خلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغه.

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وكان المحامي نيلي قد أعلن مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي صدور حكم بحق موكله يقضي بالسجن لمدة عام ومنعه من مغادرة البلاد لمدة عامين، إضافة إلى منعه من الانضمام إلى الأحزاب أو الجماعات السياسية والاجتماعية، وقد جرى تأييد هذا الحكم في مرحلة الاستئناف.

وعلى الرغم من صدور الحكم غيابياً، عاد هذا المخرج الإيراني البارز إلى بلاده في 30 مارس/آذار الماضي، بعد مشاركته في مراسم حفل توزيع جوائز أوسكار، وذلك في ذروة الحرب ضد إيران.

وكان بناهي قد أمضى 86 يوماً في سجن إيفين خلال عامَي 2022 و2023 بتهمة "ممارسة نشاط دعائي ضد النظام"، وقد أُفرج عنه بعد إضرابه عن الطعام وقبول طلب إعادة النظر، الذي أسفر عن إبطال التهم الأولية الموجهة إليه.