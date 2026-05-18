محكمة إسبانية تبرئ شاكيرا من التهرب الضريبي

- برّأت محكمة إسبانية شاكيرا من تهم التهرّب الضريبي لعام 2011، وألغت غرامة 55 مليون يورو، مؤكدةً عدم إثبات إقامتها في إسبانيا لأكثر من 183 يوماً. - رغم القرار، يبقى الحكم قابلاً للطعن ولا يشمل السنوات الضريبية اللاحقة، فيما وصف محاميها القضية بأنها "محنة استمرت ثمانية أعوام"، مشيراً إلى نقص الدقة لدى الجهات الإدارية. - توصلت شاكيرا لاتفاق مع الادعاء في 2023 لتفادي محاكمة أخرى، وتستعد لاختتام جولتها العالمية في مدريد.

برّأت محكمة إسبانية عليا نجمة البوب الكولومبية شاكيرا من تهم التهرّب الضريبي، وألغت غرامة بقيمة 55 مليون يورو (نحو 64 مليون دولار) كانت قد فرضتها السلطات الضريبية عام 2021، وفق وثيقة قضائية.

وجاء الحكم استجابة لاستئناف تقدّمت به صاحبة أغنية "هيبس دونت لاي" (Hips Don’t Lie). إذ أمرت المحكمة وزارة الخزانة بإعادة أكثر من 60 مليون يورو لها، تشمل الفوائد، بحسب فريق دفاعها. واعتبرت المحكمة أن السلطات فشلت في إثبات أن شاكيرا أمضت أكثر من 183 يوماً في إسبانيا خلال عام 2011، وهو الحدّ القانوني الذي يحدد صفة الإقامة الضريبية في البلاد.

وكانت مصلحة الضرائب قد ربطت إقامتها بإسبانيا آنذاك بعلاقتها مع لاعب جيرارد بيكيه، معتبرةً أن مركز أنشطتها كان داخل البلاد، غير أن المحكمة رأت أن هذه الفرضية "لم يتم إثباتها"، ما يجعل الغرامات غير قانونية.

ورغم هذا القرار، لا يزال الحكم قابلاً للطعن أمام المحكمة العليا، كما أنه لا يشمل السنوات الضريبية اللاحقة لعام 2011.

موسيقى شاكيرا تغني أمام مليوني شخص على شاطئ كوباكابانا البرازيلي

وفي تعليق على الحكم، وصف محاميها خوسيه لويس برادا القضية بأنها "محنة استمرت ثمانية أعوام"، منتقداً ما اعتبره "نقصاً في الدقة" لدى الجهات الإدارية. ونقلت هيئة الدفاع عن شاكيرا قولها إنها تأمل أن يشكّل الحكم سابقة قانونية لصالح "آلاف المواطنين الذين يُفترض أنهم مذنبون ويُجبرون على إثبات براءتهم".

ويأتي ذلك بعد أن كانت شاكيرا قد توصلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى اتفاق مع الادعاء لتفادي محاكمة في برشلونة، على خلفية اتهامات بعدم دفع 14.5 مليون يورو من الضرائب بين عامي 2012 و2014، حيث أقرت بالتهم ووافقت على دفع غرامة تتجاوز 7.3 ملايين يورو.

وتستعدّ شاكيرا لاختتام جولتها العالمية "وومن دونت كراي أنيمور" (Women Don’t Cry Anymore) بإقامة سلسلة حفلات في مدريد ابتداءً من سبتمبر/أيلول المقبل.