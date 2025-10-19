محتوى الذكاء الاصطناعي يتجاوز مقالات البشر

- أظهرت دراسة جديدة من شركة غرافايت أن المحتوى الذي يُنشئه الذكاء الاصطناعي قد تجاوز المحتوى البشري على الإنترنت، حيث شكلت المقالات المولّدة بالروبوت أكثر من نصف المحتوى في أواخر العام الماضي. - استخدمت الدراسة خوارزمية لتحليل 15 ألف مقالة بشرية و6009 مقالات مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وكشفت الخوارزمية 99.4% من محتوى الذكاء الاصطناعي بدقة. - رغم النمو السريع لمحتوى الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق تشات جي بي تي، استقرّت نسبة المقالات المولّدة بالذكاء الاصطناعي، حيث لم تُحقق أداءً جيداً في محركات البحث.

تشير أبحاث جديدة إلى أن محتوى الذكاء الاصطناعي قد تجاوز الآن العمل الذي يكتبه البشر على الإنترنت. ونشرت شركة غرافايت ورقة جديدة تُحلل المحتوى الإلكتروني المنشور بين يناير/ كانون الثاني 2020 ومايو/أيار 2025. وتشير النتائج إلى أن المواد المُنشأة باستخدام روبوتات توليد المحتوى قد تجاوزت المحتوى الذي يكتبه البشر أواخر العام الماضي، إذ إن المقالات المولّدة بالروبوت كتبت أكثر من نصف المحتوى في الإنترنت.

واستخدمت الدراسة خوارزمية لاختبار 15 ألف مقالة نُشرت بين عامي 2020 و2022، والتي يُمكن افتراض أنها من تأليف بشري إلى حد كبير. كذلك، استخدم الباحثون برنامج GPT-4o من شركة أوبن إيه آي" لتوليد 6009 مقالات، وفحصوها باستخدام الخوارزمية، ووجدوا أنها كشفت بشكل صحيح 99.4% من محتوى الذكاء الاصطناعي في المقالات.

وتتطلب كتابة مقال باستخدام الذكاء الاصطناعي مجهوداً قليلاً بالمقارنة مع المقال الذي كتبه الإنسان. وبينما يستطيع الروبوت كتابة مقال يحترم قواعد شكلية بل ويتلاعب بها، يظل المحتوى الناتج مشكوكاً فيه بسبب حالة الهلوسة التي تنتاب روبوت توليد المحتوى، ما يجعله يقدّم معلومات خاطئة وملفّقة على أنها حقيقة.

مقالات الذكاء الاصطناعي تفشل

في دراسة منفصلة، ​​ذكرت "غرافايت" أن المقالات المُولّدة بالذكاء الاصطناعي لا تظهر في الغالب على محرك البحث غوغل وفي أجوبة روبوت الدردشة تشات جي بي تي". وأضافت: "لا نُقيّم ما إذا كانت المقالات المُولّدة بالذكاء الاصطناعي تحظى بنسبة مشاهدة لدى المستخدمين الحقيقيين، لكننا نشتبه في أنها ليست كذلك".

كذلك، تُظهر بيانات الشركة أيضاً أن نسبة المواد المُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي قد استقرت، وبدأ النمو السريع لمحتوى الذكاء الاصطناعي في التباطؤ منتصف عام 2023. وتعلّق الدراسة: "على الرغم من النمو الكبير في المقالات المُولّدة بالذكاء الاصطناعي بعد إطلاق تشات جي بي تي، لا نرى استمرار هذا الاتجاه. بل على العكس، ظلّت نسبة المقالات المُولّدة بالذكاء الاصطناعي مستقرة نسبياً خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. نفترض أن هذا يعود إلى أن الممارسين وجدوا أن المقالات المُولّدة بالذكاء الاصطناعي لا تُحقق أداءً جيداً في البحث".