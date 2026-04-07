محتالون يكسبون الملايين من انتحال صفة مسؤولين أميركيين

ينتحل مجرمو الإنترنت صفة مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى لخداع الأميركيين وحملهم على كشف معلوماتهم الشخصية وتفاصيل حساباتهم المصرفية، وقد خسر الأميركيون فعلاً ما يقرب من 800 مليون دولار العام الماضي جرّاء عمليات الاحتيال من هذا النوع، وفقاً لتقرير لمركز شكاوى جرائم الإنترنت، التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وتلقى المكتب أكثر من 32 ألف بلاغ عن عمليات انتحال صفة مسؤولين حكوميين العام الماضي، بما يمثل زيادة تقارب 50% في عدد البلاغات مقارنةً بعام 2024. وتتلخص الحيلة في انتحال المجرمين لصفة شخصية ذات سلطة لإقناع الضحايا بالكشف عن معلوماتهم الشخصية، مثل تفاصيل حساباتهم المصرفية أو أرقام الضمان الاجتماعي. وقد وصل هذا الاحتيال إلى حد محاولة الحصول على أسرار حكومية، من خلال انتحال صفة مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزير الخارجية، ماركو روبيو، ورئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز.

وصرّح العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي رونالد ميلر، خلال مؤتمر صحافي أمس الاثنين، بأن عمليات انتحال صفة موظفين حكوميين "تتزايد باستمرار على مر السنين". وأضاف أن هذه العمليات غالباً ما ترتبط بمراكز اتصال وهمية في الهند، حيث ينتحل المحتالون أيضاً صفة مكاتب الدعم الفني لشركات مرموقة. وقال ميلر: "بلغت قيمة الشكاوى في عام 2025 المتعلقة بعمليات انتحال صفة موظفي الدعم الفني والموظفين الحكوميين أكثر من 3 مليارات دولار".

وصحيح أن المجرمين يستهدفون الأميركيين من جميع الأعمار، إلا أن ميلر أشار إلى أن كبار السن أكثر عرضة للاستهداف. وأوضح أن "مراكز الاتصال التي تستهدف كبار السن تستخدم عمليات احتيال بانتحال صفة موظفين حكوميين، لأن معظم الناس من هذا الجيل، أي كبار السن، يكنّون احتراماً لأجهزة إنفاذ القانون".