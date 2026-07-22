محاكمة طباخ استخدم النمل في تزيين الحلوى

- يواجه صاحب مطعم حائز على نجمتي ميشلان في سيول عقوبة السجن لمدة سنة وغرامة مالية بسبب استخدام النمل غير المصرح به في تزيين الحلوى، مما يعد انتهاكًا لقانون سلامة الغذاء الكوري الجنوبي. - القضية تتعلق بحلوى سوربيه مزينة بالنمل الأسود، والتي بيعت أكثر من 12,200 مرة، محققة إيرادات كبيرة، وبدأ التحقيق بعد اكتشاف صور للطبق على وسائل التواصل الاجتماعي. - رغم أن النمل يُعتبر طعامًا شهيًا في بعض الثقافات، إلا أن القانون الكوري يسمح باستهلاك 10 أنواع فقط من الحشرات، والنمل ليس من بينها بسبب تركيزات المعادن الثقيلة.

يواجه صاحب مطعم حائز على نجمتي ميشلان في العاصمة الكورية الجنوبية سيول عقوبة السجن بسبب استخدام النمل من أجل تزيين الحلوى. ويطالب الادعاء العام بسجنه لمدة سنة، مشيراً إلى أن النمل الأسود المستخدم في الحلوى غير مصرح به للاستهلاك البشري بموجب لوائح السلامة الغذائية الكورية الجنوبية.

وعقدت محكمة سيول الغربية جلسة استماع الاثنين الماضي في القضية المرفوعة ضد صاحب المطعم، المتهم بانتهاك قانون سلامة الغذاء من خلال استيراد النمل المجفف من الولايات المتحدة وتايلاند، واستخدامه كزينة على الأطباق على مدى أربع سنوات، وفقاً لصحيفة كوريا جونغ أنغ ديلي. ويطالب الادعاء العام بسجنه سنة وتغريم الشركة المشغلة للمطعم 20 مليون وون (حوالى 13,500 دولار). ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الثاني من سبتمبر/أيلول.

وتتمحور القضية حول حلوى سوربيه مزينة بثلاث إلى خمس نملات سوداء. وقال المدعون إن الحلوى بيعت أكثر من 12,200 مرة، محققةً إيرادات بلغت حوالي 120 مليون وون (81 ألف دولار). ويُقدّرون أن حوالى 49 ألف نملة قد قُدّمت للزبائن، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول. ووفقاً لوزارة سلامة الأغذية والأدوية، بدأ التحقيق بعد أن عثر المسؤولون على صور ووصف للطبق على المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي، وليس خلال تفتيش روتيني.

ويُؤكل النمل، بل ويُعتبر أحياناً من الأطعمة الشهية، في العديد من الثقافات الآسيوية والأفريقية واللاتينية. ويُستخدم نمل النساج وبيضه في المطبخ التايلاندي والكمبودي، بينما في كولومبيا تُعتبر ملكات النمل من أثمن أنواع الطعام، تماماً مثل الكافيار. ويُجيز القانون الكوري الجنوبي استهلاك 10 أنواع فقط من الحشرات، بما في ذلك الجراد ويرقات دودة الوجبة؛ لكن النمل ليس من بين الأنواع المسموح بها، إذ وجدت السلطات الصحية أن النمل يحتوي على تركيزات من المعادن الثقيلة أعلى بكثير من تلك الموجودة عادةً في الحشرات الصالحة للأكل.

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ولم تذكر وثائق المحكمة اسم المطعم أو مالكه. وحصلت عشرة مطاعم في كوريا الجنوبية، جميعها في العاصمة سيول، على نجمتين من دليل ميشلان. ويمنح دليل ميشلان ما يصل إلى ثلاث نجوم للمطاعم بناءً على جودة المكونات، وإتقان النكهات، وتقنيات الطهي، وشخصية الطاهي، والاتساق في الجودة. وتشير النجمتان إلى المطاعم التي تقدّم "طهياً ممتازاً" وتستحق الزيارة، وفقاً لمعايير ميشلان.

صاحب المطعم من جهته أقرّ بمعظم التهم، لكنه اعترض على تقدير النيابة لعدد النمل المقدّم، كما قال إن الحشرات لم تُقدّم إلا للزبائن الذين وافقوا على تجربتها. وذكر الدفاع أيضاً أن النمل كان يمثل جزءاً صغيراً من قائمة تذوق مكونة من 15 طبقاً، وأشار إلى أن مطاعم في دول مثل الدنمارك وبريطانيا وأستراليا تستخدم النمل في تقديم الطعام الفاخر.