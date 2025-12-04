محاكمة أسترالي عرض شعارات مؤيدة لفلسطين في دار أوبرا سيدني

- دفع فؤاد المصري ببراءته أمام القضاء الأسترالي بعد اتهامه بعرض رسائل مؤيدة لفلسطين في ساحة دار أوبرا سيدني، مما أثار جدلاً حول حرية التعبير. - القضية تتعلق باستخدام المصري لجهاز عرض لبث رسائل مثل "تعويض عن الإبادة الجماعية" و"فلسطين لها الحق في الدفاع عن نفسها"، مما أدى إلى اتهامه بمخالفة لوائح دار الأوبرا. - محامو المصري يعتزمون الطعن في دستورية الاتهامات، مؤكدين أن القضية لها تداعيات مهمة على حرية التعبير في أستراليا.

دفع رجل أسترالي ببراءته أمام القضاء، اليوم الخميس، بعدما وُجّهت إليه اتهامات بسبب عرضه رسائل مؤيدة لفلسطين داخل ساحة دار أوبرا سيدني. في المقابل، أكد محامو الرجل أنّ القضية لها تبعات مهمة على حرية التعبير، بحسب ما نقلته صحيفة ذا غارديان البريطانية.

واتّهم الادعاء فؤاد المصري (50 عاماً) بأنه استخدم جهاز عرض لبثّ عددٍ من الرسائل على الدرج الواقع عند الطرف الجنوبي لساحة دار الأوبرا في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من بينها: "تعويض عن الإبادة الجماعية" و"تعويض عن الهولوكوست" و"مينز أوقف دعم الإبادة" و"أنهوا الاحتلال"و"فلسطين لها الحق في الدفاع عن نفسها"، إضافةً إلى "الاحتلال هو الإرهاب".

ودفع محامو المصري، عند مثوله الخميس، أمام محكمة محلية في جون ماديسون تاور، ببراءته، ورجّحوا إمكانية الطعن دستورياً في قانونية لوائح دار الأوبرا التي تجرم النشاط الاحتجاجي، قبل أن يُعلن عن تأجيل القضية إلى فبراير/ شباط المقبل. وبحسب وثائق المحكمة التي اطلعت عليها "ذا غارديان"، فإنّ فؤاد المصري امتثل لأوامر أمن دار الأوبرا عند اقترابهم منه، وفكّك جهاز العرض، قبل أن يتم اصطحابه إلى نقطة خروج. ثمّ أوقفته الشرطة بعد خروجه إلى الشارع، وأصدرت له أمراً رسمياً بمغادرة الموقع، وهو ما نفذه المحتّج من دون اعتراض.

وبعدها بأسبوع، تقدّمت هيئة دار أوبرا سيدني بشكوى ضدّه، اتهمته فيها بمخالفة بندين من لوائحها، وهما: "توزيع إعلان" و"التسبب في تنظيم تظاهرة عامة"، داخل مبنى مبنى الأوبرا. وقال محامي المتّهم، نيك حنا: "سنطعن في دستورية الجرائم التي اتُّهم بها. سنجادل على وجه التحديد بأن هذه الجرائم التي تحظر صراحة جميع أشكال الاحتجاج السياسي في دار الأوبرا تفرض عبئاً غير مبرر على حرية التواصل السياسي الضمنية". أضاف: "ستكون لهذه القضية تداعيات مهمة على حرية التعبير في هذا البلد".

وأضاف: "ملاحقة فؤاد المصري ليست سوى واحدة من حالات عديدة استهدفت أستراليين عبّروا عن معارضتهم لإبادة إسرائيل في غزة وتواطؤ حكومتنا فيها. من خلال دفاعه عن نفسه، يدافع المصري عن الحريات المدنية لجميع الأستراليين، بغض النظر عن آرائهم بشأن فلسطين".

وكانت المحكمة العليا الأسترالية قد أيّدت، في 9 أكتوبر الماضي، قرار الشرطة عدم السماح بتنظيم احتجاج لمجموعة العمل الفلسطينية الأسترالية أمام دار الأوبرا لإحياء ذكرى مرور عامين على بدء حرب إسرائيل في غزة. وبعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، أضاءت حكومة الولاية دار أوبرا سيدني بلوني العلم الإسرائيلي، لكنّها رفضت في أكتوبر الماضي، إضاءة المبنى نفسه بألوان العلم الفلسطيني.