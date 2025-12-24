- أقر مجلس المستشارين المغربي مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسط انسحاب فرق المعارضة احتجاجاً على رفض التعديلات المقترحة، بهدف إعادة هيكلة المجلس الذي يواجه أزمة منذ أبريل 2023. - أثار المشروع جدلاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث تخشى المعارضة من تراجع حرية الصحافة واستقلاليتها، مما أدى إلى توقف الجلسة لمدة ساعة للتشاور بعد انسحاب المعارضة. - دافعت الحكومة عن المشروع عبر وزير الشباب والثقافة والتواصل، مؤكدة أنه يهدف لتحديث المشهد الإعلامي وتحقيق توازن بين حرية الصحافة واحترام قواعد المهنة.

أقرّ مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، بعد جلسة ساخنة، مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في ظل جدل واسع كان من بين مظاهره انسحاب فرق المعارضة خلال جلسة التصويت، رفضاً للتصويت على المشروع. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، الذي عرف أزمة منذ 4 إبريل/ نيسان 2023، وُصفت بأنها فشل أول تجربة للتنظيم الصحافة ذاتياً في المغرب. وكان المجلس قد أُحدث سنة 2018 ليعهد إليه بصيانة شرف المهنة، وضمان التقيد بميثاق أخلاقيات الصحافة، والسهر على حماية حق المواطن في إعلام حر وتعددي ومسؤول.

وأثار مشروع القانون موجة من الجدل في الأوساط الإعلامية والحقوقية، وسط مخاوف من أن يشكّل تراجعاً عن المكتسبات المرتبطة بحرية الصحافة واستقلالية مؤسساتها التمثيلية، وأن يكرس مقاربة ضبطية تُضعِف استقلالية الجسم الصحافي، وتضر بالمكتسبات المتراكمة في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.

وقبل إقرار مشروع القانون بالإجماع، عاش مجلس المستشارين على وقع انقسام حاد حول المشروع دفع فرق المعارضة (فريق الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) إلى الانسحاب الجماعي من الجلسة كتعبير عن تمسّكهم بجميع التعديلات التي تقدموا بها، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس أمس الثلاثاء. وهي التعديلات التي لم تجد صدى لها في المشروع الذي صُوِّت عليه اليوم، جرّاء تشبثت الحكومة برفضها. وفي مؤشر لافت آخر على الجدل، عرفت جلسة التصويت توقفاً دام لنحو الساعة، بعدما طالبت فرق المعارضة برفع الجلسة للتشاور، عقب رفض الحكومة لجميع التعديلات داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.

مخاوف على الصحافة

إلى ذلك، اعتبر رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، في تدخل خلال جلسة التصويت، رفض الحكومة لكل التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة "ممارسة غير مقبولة"، مشدداً على ضرورة إحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية، وتفعيل المادة 217 من النظام الداخلي، لإعادة قراءة المشروع في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.

في السياق ذاته، وصف المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، في تدخله خلال جلسة التصويت، وضع الصحافة المغربية بـ"الانتكاسة الحقيقية"، معتبراً أن المشروع استنزف أكثر من عشر ساعات من النقاش داخل اللجنة دون قبول أي تعديل، معتبراً ذلك "سابقة غير مقبولة في تاريخ العمل التشريعي بالمجلس".

الحكومة تدافع عن المشروع

بالمقابل، دافع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن مشروع القانون، معتبراً أنه "ليس مجرد نص تشريعي جديد يضاف إلى ترسانتنا القانونية، بل هو محطة مفصلية في مسار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي ببلادنا، وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية". وأكد بنسعيد أن "الحكومة ليست لها أجندة أو توجه سياسي معين يخدم طرفاً على حساب طرف آخر، فالهدف الوحيد هو الخروج بمجلس وطني للصحافة يعزز حريتها ويساهم في ممارسة مهامها ويقوي استقلاليتها". وقال الوزير إن المشروع يسعى إلى "تحقيق توازن دقيق بين حرية الصحافة واحترام قواعد وأخلاقيات المهنة"، مشدداً على أن "حرية الإعلام ليست فوضى، والمسؤولية ليست قيداً، بل هما عنصران متكاملان لبناء إعلام قوي قادر على أداء دوره في المجتمع".