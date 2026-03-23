متهِمة سعد لمجرد بالاغتصاب تحاكَم بتهمة الابتزاز

- محاكمة لورا بريول بتهمة الابتزاز: تبدأ في باريس محاكمة لورا بريول بتهمة طلب ثلاثة ملايين يورو من مدير أعمال سعد لمجرد لسحب اتهاماتها بالاغتصاب، مما يغير مسار القضية الشهيرة. - استمرار محاكمة سعد لمجرد: يواجه سعد لمجرد محاكمات متعددة بتهم اغتصاب، منها قضية بريول التي أدين فيها بالسجن ست سنوات، وقضية أخرى تعود لعام 2018 في سان تروبيه. - تأثير القضايا على سمعة لمجرد: رغم التهم المتعددة التي أضرت بسمعته وأدت لحملات مقاطعة، يواصل لمجرد تنظيم الحفلات وحصد المشاهدات.

تنطلق بالعاصمة الفرنسية باريس، غداً الثلاثاء، محاكمة الشابة الفرنسية، لورا بريول، التي تتهم المغني المغربي سعد لمجرد بالاغتصاب، لكنها الآن هي نفسها تواجه اتهامات بالابتزاز. وسوف تمثل بريول (30 عاماً) أمام محكمة الجنح في باريس من الغد حتى الخميس، بتهمة طلب ثلاثة ملايين يورو من مدير أعمال لمجرد مقابل سحب اتهاماتها أو عدم المثول أمام محكمة الجنايات، وفقاً لما نقلته تقارير محلية.

وتعود جذور التهمة إلى ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2024 ويونيو/حزيران 2025، في فترة حسّاسة سبقت موعد محاكمة الاستئناف. حينها تأجلت الجلسة بسبب فتح تحقيق قضائي موازٍ في شبهة الابتزاز بعد بلاغ تقدّم به سعد لمجرد، هذا نقل بريول من موقع الضحية فقط إلى موقع المتهَمة، وغيّر مسار القضية الشهيرة والطويلة. وبحسب موقع "مدار 21" المغربي، يُرتقب أن يمثل خمسة متهمين آخرين أمام القضاء في ذات الملف نفسه، بمن فيهم والدة بريول، ومحامية، ومؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهم متهمون بالمشاركة في محاولة ابتزاز وتشكيل عصابة إجرامية.

أثناء ذلك تستمر محاكمة سعد لمجرد في القضايا الجنسية التي تورّط فيها اسمه منذ 2016، عندما اتهمت بريول المغني المغربي باغتصابها داخل غرفة فندق في باريس، بعدما التقت به في ملهى ليلي، وهي الاتهامات التي أدت إلى إدانته ابتدائياً سنة 2023 بالسجن ست سنوات، قبل أن يطعن في الحكم ويستأنِفه. وبينما تقدّم بريول رواية مفصّلة حول أحداث محتملة تدين لمجرد، يتمسك الأخير ببراءته، وينفي إقامة أية علاقة جنسية معها.

أثناء ذلك يواجه سعد لمجرد قضية اغتصاب أخرى تعود لسنة 2018 قرب سان تروبيه الفرنسية. وأوضح موقع "يا بلادي" المغربي أن الفنان سوف يمثل أمام محكمة الجنايات بإقليم فار، بمدينة دراغينيان، ما بين 11 و15 مايو/أيار المقبل، على خلفية هذه التهمة التي ينفيها لمجرد بدورها. هذا يعني تهماً متعددة أضرت بسمعته وأدت إلى حملات عدة تدعو إلى مقاطعته وإلغاء حفلاته، بينما هو مستمر في حصد المشاهدات وتنظيم الحفلات بالرغم من كل ذلك.