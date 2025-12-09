- تسعى متصفحات الذكاء الاصطناعي مثل "أطلس" و"كوميت" لتحدي "غوغل كروم" عبر تقديم خدمات تنجز المهام نيابة عن المستخدم، لكن خبراء الأمن يحذرون من مخاطر أمنية تتعلق بالوصول إلى حسابات المستخدمين. - تكمن المخاطر في "هجمات الحقن الفوري"، حيث يمكن إخفاء تعليمات ضارة على صفحات الإنترنت، مما قد يؤدي إلى تنفيذ أوامر قرصنة عند تحليلها. - لحماية المستخدمين، يُنصح بعدم مشاركة المعلومات الحساسة، وتحديث المتصفحات بانتظام، والتحقق من الروابط، واستخدام المصادقة متعددة العوامل وشبكة VPN.

تحاول متصفحات الذكاء الاصطناعي مثل "أطلس" من "أوبن إيه آي" و"كوميت" من "بيربليكسيتي"، إزاحة "غوغل كروم" عن عرش الإنترنت بالنسبة إلى مليارات المستخدمين، وذلك من خلال وعود بإنجاز هذه المتصفحات للمهام نيابةً عن المستخدم، لكن خبراء الأمن السيبراني يحذّرون من أن فوائد هذه المتصفحات لا تأتي من دون مخاطر على أمن أجهزة المستخدم وحساباته.

تطلب متصفحات الذكاء الاصطناعي من المستخدم وصولاً إلى أجزاء واسعة من حساباته، بما في ذلك البريد الإلكتروني والتقويم وقائمة المعارف، وتطلب السماح باتخاذ إجراءات فيها.

كلّفت "غوغل" فريقاً بالعثور على طرق إساءة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ووجدت أن هذه الطرق تشمل تسميم البيانات، وإدخال طلبات معادية في نماذج الذكاء الاصطناعي، وإنشاء ثغرات أمنية، وهجمات الحقن الفوري.

بحسب موقع تك كرانتش التقني، يكمن القلق الرئيسي من متصفحات الذكاء الاصطناعي في "هجمات الحقن الفوري"، وهي ثغرة أمنية تقوم على إخفاء تعليمات ضارة على صفحة إنترنت. إذا حلل أحد البرامج صفحة الويب تلك، فقد يُخدَع لتنفيذ أوامر قرصان.

ومن أجل حماية المستخدم من الحقن الفوري، ينصح موقع زي دي نت التقني بالخطوات الخمس الآتية: