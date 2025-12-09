كيف تحمي نفسك من مخاطر متصفحات الذكاء الاصطناعي؟

09 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:09 (توقيت القدس)
متصفح أطلس من "أوبن إيه آي" (بافلو غونشار/Getty)
- تسعى متصفحات الذكاء الاصطناعي مثل "أطلس" و"كوميت" لتحدي "غوغل كروم" عبر تقديم خدمات تنجز المهام نيابة عن المستخدم، لكن خبراء الأمن يحذرون من مخاطر أمنية تتعلق بالوصول إلى حسابات المستخدمين.
- تكمن المخاطر في "هجمات الحقن الفوري"، حيث يمكن إخفاء تعليمات ضارة على صفحات الإنترنت، مما قد يؤدي إلى تنفيذ أوامر قرصنة عند تحليلها.
- لحماية المستخدمين، يُنصح بعدم مشاركة المعلومات الحساسة، وتحديث المتصفحات بانتظام، والتحقق من الروابط، واستخدام المصادقة متعددة العوامل وشبكة VPN.

تحاول متصفحات الذكاء الاصطناعي مثل "أطلس" من "أوبن إيه آي" و"كوميت" من "بيربليكسيتي"، إزاحة "غوغل كروم" عن عرش الإنترنت بالنسبة إلى مليارات المستخدمين، وذلك من خلال وعود بإنجاز هذه المتصفحات للمهام نيابةً عن المستخدم، لكن خبراء الأمن السيبراني يحذّرون من أن فوائد هذه المتصفحات لا تأتي من دون مخاطر على أمن أجهزة المستخدم وحساباته.

تطلب متصفحات الذكاء الاصطناعي من المستخدم وصولاً إلى أجزاء واسعة من حساباته، بما في ذلك البريد الإلكتروني والتقويم وقائمة المعارف، وتطلب السماح باتخاذ إجراءات فيها.

كلّفت "غوغل" فريقاً بالعثور على طرق إساءة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ووجدت أن هذه الطرق تشمل تسميم البيانات، وإدخال طلبات معادية في نماذج الذكاء الاصطناعي، وإنشاء ثغرات أمنية، وهجمات الحقن الفوري.

بحسب موقع تك كرانتش التقني، يكمن القلق الرئيسي من متصفحات الذكاء الاصطناعي في "هجمات الحقن الفوري"، وهي ثغرة أمنية تقوم على إخفاء تعليمات ضارة على صفحة إنترنت. إذا حلل أحد البرامج صفحة الويب تلك، فقد يُخدَع لتنفيذ أوامر قرصان.

شركة إنفيديا الأميركية لصناعة الرقائق في معرض بالصين، بكين في 17 يوليو 2025 (Getty)
أعمال وشركات
التحديثات الحية

إنفيديا في مرمى الجميع: سباق شرائح الذكاء الاصطناعي يشتعل

ومن أجل حماية المستخدم من الحقن الفوري، ينصح موقع زي دي نت التقني بالخطوات الخمس الآتية:

  1. عدم الكشف عن المعلومات الحساسة أو الشخصية: في كل أنواع المتصفحات يجب دائماً توخي الحذر بشأن مشاركة المعلومات الشخصية، بما في ذلك التفاصيل المالية.
  2. التصحيح والتحديث: تماماً مثل البرامج التقليدية، تحتاج متصفحات الذكاء الاصطناعي إلى تحديثات أمنية وتصحيحات ثغرات أمنية. عدم تنزيل التحديثات عند توفرها يعرّض متصفحات الذكاء الاصطناعي لثغرات تؤدي إلى هجمات الحقن الفوري.
  3. الذكاء الاصطناعي ليس أهلاً للثقة: إجابات متصفحات الذكاء الاصطناعي ليست دقيقة أو آمنة بالضرورة. يجب توخي الحذر عند النقر على أي روابط أو مرفقات يقدمها المتصفح.
  4. الذكاء الاصطناعي قادر على التصيد الاحتيالي: إذا كان الذكاء الاصطناعي يدير بريدك الإلكتروني؛ فتحقق من الروابط وأرقام الهواتف وتفاصيل الاتصال المقدمة إليك عبر مساعدي الذكاء الاصطناعي قبل استخدامها، فقد يجد الضحية نفسه متورّطاً في عملية احتيال.
  5. استخدم المصادقة متعددة العوامل: يجب استخدام جميع أدوات الأمان والخصوصية المتاحة، وهذا يشمل استخدام المصادقة متعددة العوامل. بهذه الطريقة، حتى لو أدى هجوم الحقن الفوري إلى سرقة بيانات حساب، فقد يتمكن المستخدم من منع مجرمي الإنترنت من الوصول إلى الحسابات. يوصي الموقع أيضاً باستخدام شبكة افتراضية خاصة VPN.
