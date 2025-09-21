"متروبوليتان أوبرا" تفتتح موسمها بأبطال خارقين

- تفتتح "متروبوليتان أوبرا" موسمها بعمل سياسي معاصر بعنوان "ذا أميزينغ أدفنتشرز أوف كافالييه أند كلاي"، مستندة إلى رواية مايكل تشابون، وتتناول قصة بطل خارق يحارب الفاشية، في ظل أجواء عالمية مضطربة. - يشارك في الموسم الـ142 ممثلة "غريز أناتومي" ساندرا أو في أوبرا "ابنة الكتيبة"، وتعرض أعمال معاصرة مثل "البراءة" و"الحلم الأخير لفريدا ودييغو"، لجذب جمهور متنوع. - تواجه "متروبوليتان أوبرا" تحديات مالية بعد جائحة كوفيد-19، وتوقّع اتفاقاً مع السعودية لتقديم عروض سنوية، في محاولة لتعزيز إيراداتها.

تفتتح دار "متروبوليتان أوبرا" (Metropolitan Opera) المرموقة في نيويورك موسمها الأحد بعملٍ يحمل بُعداً سياسياً، يتمحور حول أحد أبطال الشرائط المصوّرة الخارقين، قبل أن تستضيف ممثلة من مسلسل "غريز أناتومي" (Grey's Anatomy)، في إطار مسعاها إلى تحديث برنامجها ومواجهة صعوباتها المالية.

ويُستهل الموسم بأوبرا بعنوان "ذا أميزينغ أدفنتشرز أوف كافالييه أند كلاي" (The Amazing Adventures of Kavalier & Clay)، وصفها التينور مايلز ميكانين، الذي يؤدي الدور الرئيسي فيها، بأنّها "أوبرا من القرن الحادي والعشرين، تحكي قصصاً نرغب بسماعها اليوم، وتؤثر في حياتنا". وتستند هذه الأوبرا إلى رواية الكاتب الأميركي مايكل تشابون الحائزة جائزة "بوليتزر" عام 2001، وتحكي قصة ابنَي عم، أحدهما فرّ من الاضطهاد النازي في براغ، والآخر يستضيفه في بروكلين، ليؤلّفا معاً كتاب شرائط مصوّرة عن بطل خارق يحارب الفاشية.

وبدأ العمل على هذا المشروع الأوبرالي عام 2018، لكنّ تقديمه اليوم يأتي في مرحلة عالمية مضطربة، سواء بسبب حربَي أوكرانيا وغزة، أو نتيجة السياسات الرئاسية الأميركية التي تعطي الأولوية لمكافحة الهجرة.

وصرّح مؤلّف العمل، الملحّن الأميركي مايسون بايتس، المعروف بمزجه بين الموسيقى السيمفونية والإلكترونية: "لا نزال نبدي ترحيباً بالأبطال الخارقين، لأننا لم نتجاوز بعد الفاشية والاستبداد". أما المخرج بارتليت شير، فقد استوحى من المشاهد التي "تتحدث فيها الشخصيات عن معنى أن يكون المرء مهاجراً ترك بلده لأسباب سياسية، باحثاً عن ملجأ في الولايات المتحدة"، مضيفاً: "ثم يسأل المرء نفسه: هل هذا ما نحن عليه حقاً؟".

ومن أبرز محطات الموسم الـ142 في "متروبوليتان أوبرا"، مشاركة الممثلة الكندية ساندرا أو، الشهيرة بأدوارها في "غريز أناتومي" و"كيلينغ إيف" (Killing Eve)، في بطولة أوبرا "ابنة الكتيبة" (La Fille du Regiment) لغايتانو دونيزيتي، المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي إبريل/نيسان، ستعرض الدار أوبرا "البراءة" (Innocence) للملحّنة الفنلندية كايا سارياهو، المقتبسة عن كتاب للروائية صوفي أوكسانين، والتي تتناول موضوع إطلاق نار في مدرسة. أما في مايو/أيار، فسيُقدَّم العرض الأوبرالي "الحلم الأخير لفريدا ودييغو" (El Último Sueño de Frida y Diego) للمؤلفة الأميركية غابرييلا لينا فرانك، المستوحى من عالم الزوجين الفنانين فريدا كالو ودييغو ريفيرا.

وتتجه دار الأوبرا النيويوركية بشكل متزايد إلى تقديم أعمال معاصرة أو مُعادة صياغتها، تتناول موضوعات مثل الملاكمة الاحترافية والإيدز وعقوبة الإعدام والحرب والصحة النفسية، في محاولة لجذب جمهور أصغر سناً وأكثر تنوعاً ثقافياً.

ولا تزال "متروبوليتان أوبرا" تعاني من تبعات جائحة كوفيد-19، التي كبّدتها خسائر تقدَّر بـ150 مليون دولار من إيراداتها، غير أنّها أعلنت مطلع سبتمبر/أيلول توقيع اتفاق مع السعودية، تلتزم بموجبه بتقديم عروض لثلاثة أسابيع سنوياً على مدى خمس سنوات في المملكة.

(فرانس برس)