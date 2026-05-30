"متذوّقات هتلر": جُرمٌ نازي جديد يُكتَشف حديثاً

- فيلم "المتذوّقات" للمخرج سيلفيو سولديني، يستند إلى رواية روزيلا بوسْتورينو، ويعرض قصة روزا ساوير ونساء أخريات يُجبرن على تذوّق طعام هتلر، مما يخلق جوًا من الخوف والتحالفات السرية. - يسلط الفيلم الضوء على طمس هوية المرأة وسعيها لاستعادتها، ويستكشف التوترات النفسية بين الخوف من الموت والأمل في النجاة، مع التركيز على الإذلال والعنف الذي تعانيه النساء. - أشاد النقاد بتصوير الفيلم الدقيق للنساء وصراعاتهن الشخصية، مع إبراز العلاقة المعقدة بين روزا وضابط نازي، مما يضيف عمقًا إنسانيًا للقصة.

فيلمٌ جديد (2025) بعنوان "المتذوّقات" (Le assaggiatrici)، للإيطالي سيلفيو سولديني (1958)، يُحقِّق 7057 مُشاهَدة في اليوم الأول لبدء عروضه التجارية الفرنسية، في 20 مايو/أيار 2026، منها 5887 مُشاهَدة في العرض الافتتاحي (Avant-Premiere). علماً أنّ عروضه التجارية الإيطالية حاصلةٌ سابقاً (بدءاً من 27 مارس/آذار 2025)، مُحقّقاً نجاحاً جماهيرياً، تمثّل بـ500 ألف مُشَاهَدة.

يستند الفيلم إلى رواية بالعنوان نفسه (الطبعة الأصلية، 2018) للإيطالية روزيلا بوسْتورينو (1978، روائية وناشرة ومترجمة وصحافية): في أحد أيام خريف 1943، يتمّ اقتياد الشابة روزا ساوير (الممثلة الألمانية إليزا شْلوت)، التي يخدم زوجها في الجبهة، والتي تفرّ من برلين المدمّرة إلى قرية غروس ـ بارتش (شرقي روسيا)، المعروفة اليوم باسم باركِز (بولندا)، إلى مقرّ النازيين في فولفشانسه. هناك، تُجبر روزا ونساء أخريات على تذوّق الوجبات الخاصة بأدولف هتلر، مرّتين اثنتين يومياً (الغداء والعشاء): تُفرض عليهنّ المخاطرة بحياتهن للتأكّد من خلوّ الطعام من السمّ. في هذا المناخ من الإكراه، وبين الخوف من الموت والجوع المُبرح، تُقيم "متذوّقات هتلر" (العنوان الفرنسي للفيلم) تحالفات وصداقات واتفاقيات سرّية، وهنّ يتشبثن بالأمل.

يذكر إيزاك باربا ("آلوسيني"، 20 مايو/أيار 2026) أنّ المسألة غير معروفة البتّة قبل عام 2012: قبل وفاتها بفترة وجيزة، تكشف الألمانية مارغوت فولك (1917 ـ 2014) أنّها إحدى الشابات الألمانيات اللواتي يتذوّقن طعام الفوهرر. قبل إفشائها "السرّ"، لا أحد يسمع عمن يُعرفون بـ"متذوّقات الطعام"، علماً أنّ فولك "الناجية الوحيدة بينهنّ من تلك الحرب". تُشير صفحتها الرسمية في ويكيبيديا الفرنسية إلى أنّ عدد المتذوّقات 15 شابة: "من مفارقة هذا النهج الانتحاري المفروض (على الشابات)، يعود سولديني إلى مواضيع مفضّلة لديه: طمس هوية المرأة في المجتمع، وسعيها الضروري إليها (الهوية)، وأيضاً (بل قبل كل شيء) تلك المساحة الحدّية بين هذين العالمين"، كما يكتب.

في مقالة لها (Femme Actuelle، 20 مايو/أيار 2026)، تذكر كالاي شان أنّ روزا ساوير تنتقل، "بعد وفاة والدتها"، إلى قرية أهل زوجها غريغوار، المحارب في الجبهة الروسية: "صباح أحد الأيام، يُجبرها جنود ألمان، مع ست نساء أخريات، على مرافقتهم. لدهشتهنّ الكبيرة، يُدعين إلى تناول الغداء. لكن الصدمة هائلة، عندما يعلمن النبأ المروّع في نهاية الوجبة: عليهن الانتظار ساعة كاملة لمعرفة إنْ يكن هذا الطعام نفسه مسموماً. لأي غرض؟ يُعلن رئيس الطهاة أنهن مختارات لمهمة اختبار الطعام المُقدَّم إلى هتلر، لمنع أي خطر تسمّم عنه. ينتابهن الخوف، فمع كل لقمة، يخاطرن بالموت. وإنْ يُقاومن، سيكون المصير نفسه لهن".

بعد نشرها معلومات مقتضبة عن الفيلم، تذكر شان أنّ روزيلا بوسْتورينو تستلهم روايتها تلك من حياة مارغوت فولك، بعد قراءتها مقالة (عام 2014) تتضمّن اعترافاتها. وبعد تساؤلها "أتظنّون أنها رواية خيالية؟"، تكتب أنّ هذا "جانبٌ غير معروف من التاريخ". علماً أنّ لقاء يُفترض به أنْ يتمّ بين الكاتبة الشابّة والعجوز، لكن الموت يحول دونه: "تُبقي هذه المرأة التسعينية قصتها الشخصية سرّاً لعقود، بسبب شعورها بالذنب على الأرجح". في عيد ميلادها الـ95، تُجري مقابلات مع وسائل إعلامية وصحافية عدّة، "لتكشف كلّ شيء".

"هؤلاء المتذوّقات السبع (الألمانيات)، اللواتي يُجبرهن عنف النظام النازي على المخاطرة بحياتهن يومياً "على الجبهة"، المقصود في هذه الحالة "على المائدة"، يتحمّلن الوحشية والإذلال على أيدي رجال بلدهن. معظمهنّ أرامل، يستسلمن لموت أزواجهن، أو يتشبّثن بأمل عودتهم. يُجرَّدن من هويتهن لمجرّد أنهن نساء. لم يعدن يعشن إلا من خلال صُور أزواجهن، فيضطررن للمعاناة بصمت" (باربا).

"الموت على طرف شوكة". بهذا، يبدأ الفرنسي بنجامان بٌيَش مقالته في "لو فيغارو" (19 مايو/أيار 2026)، قبل إشارته إلى أنّ قيمة هذا الفيلم الإيطالي (إنتاج مشترك بين جهات إيطالية وسويسرية وبلجيكية) كامنةٌ "في تصويره نساءً يخشين تسميم أنفسهن يومياً، ويأملن في نهاية الحرب"، قائلاً عنهنّ إنهن "يجلسن من دون علمهن إلى مائدة التاريخ". يرى أنّ سولديني يختار "سرداً عاماً"، وأنّ الحبكة "محكمة البناء، تكاد تبلغ حدّ التنفيذ الدقيق". و"بعيداً عن خطوط المواجهة، وقريباً من مخبأ الفوهرر، لا تُفكّر متذوّقات الطعام في القتال، قدر ما يفكّرن في حياتهن المحطّمة، وفي زوج لن يعود أبداً، أو طفل لم يعدن يرغبن فيه". يُضيف أنّ "هذه الصراعات الشخصية لا يستكشفها الفيلم إلاّ سطحياً. بينما يستكشف الكتاب، ببراعة، شعور الذنب، هذا العسر الذي يعتري الروح".

من جهته، يكتب الإيطالي كاميلّو دي ماركو (Cineuropa، 25 مارس/آذار 2025) أنّ "الصورة المتكرّرة التي ترسخ بقوة في ذهن المُشاهد (تتمثّل في) صورة الشابات السبع الجالسات حول مائدة الطعام، تحت أنظار جنود قوات الأمن الخاصة (SS)، بينما يُقدّم الطاهي (بوريس ألينوفيتش) الأطباق، كاشفاً تفاصيل عن تفضيلات الفوهرر (إنه يعشق الشوكولاته)". يُشير إلى أنّ مدير التصوير ريناتو بيرتا يُضفي على الصُور "مسحة بنية خفيفة، وهذه سمة تميّز أفلام الحرب في ستينيات القرن الماضي". كما يتوقّف عند علاقة تنشأ بين روزا وزيغلر (ماكس ريميليت)، الضابط في تلك القوات، الذي يُخبرها أهوال الحرب، واختفاء زوجها: "سيغمره فجأة شعور بالندم على الوحشية التي يُنفّذ بها أوامر رؤوسائه".