متحف للآثار الغارقة... حلم بحر الإسكندرية الذي لم يظهر على السطح

منذ أكثر من نصف قرن، يطارد مصريو مدينة الإسكندرية حلماً ظل حبيس الوعود والأوراق، وهو إنشاء متحف للآثار الغارقة. ذلك المشروع الذي كان من المفترض أن يحوّل سواحل المدينة إلى مركز عالمي لعرض الكنوز المطمورة تحت الماء، وأن يربط بين الإسكندرية القديمة والحديثة في سردية متكاملة، لكنه حتى اليوم لم يرَ النور.

وعلى الرغم من أن المدينة تحتضن أكبر مخزون معروف من الآثار الغارقة عالمياً، فإن الحلم يتعثر من عام إلى آخر، ليظهر بين التصريحات الرسمية الطموحة والواقع الإداري والمالي المعقد، حتى باتت الإسكندرية مدينة "تحت البحر" أكبر منها مدينة تحاذيه.

منذ ثمانينيات القرن الماضي، تعاقب الوزراء على إعلان خطط لإقامة متحف للآثار الغارقة. حتى أطلق وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بالتعاون مع منظمة يونسكو أول تصور للمتحف في منتصف التسعينيات، ورُسمت مخططات لمبنى زجاجي ضخم يغوص جزء منه في مياه البحر قبالة قلعة قايتباي، ليتمكن الزائر من رؤية الآثار في بيئتها الطبيعية، لكن المشروع توقف بسبب ارتفاع التكلفة وتعقيدات البنية التحتية.

لاحقاً، تكرر المشهد مع كل وزير جديد للآثار: إعلان نوايا، وجولات إعلامية لتسويق الفكرة التي تصطدم بمعوقات ترجئ عملية تنفيذها، ثم صمت طويل. منذ أيام، أعلن وزير السياحة والآثار الحالي، شريف فتحي، خلال افتتاح معرض مؤقت في متحف الإسكندرية القومي بعنوان "أسرار المدينة الغارقة" والمكتبة الخاصة، عن وجود عدة مقترحات قيد الدراسة لإنشاء متحف خاص للآثار الغارقة، أو عمل متحف أسفل المياه، يعرض هذه الكنوز الأثرية بطريقة مبتكرة، لكنه لم يعد بتنفيذها، على حد تعبيره.

في مايو/أيار الماضي، وجّه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أثناء زيارة لموقع المتحف المقترح بالإسكندرية، بحصر شامل للآثار الغارقة، ووضع خطة لاستخراجها وعرضها في المتاحف، وأشار خلال اجتماع مع وزير السياحة والآثار، ومحافظ الإسكندرية، وعدد من المسؤولين بالجهات المعنية، إلى أهمية عمل حصر شامل للآثار الغارقة، مع النظر في إمكانية وجود متحف تحت الماء من خلال مسارات للسائحين، أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول، أو النظر في إمكانية عرض تلك الآثار بالمتاحف بعد استخراجها من الماء.

مفارقة المشهد أنّ الإسكندرية لا تعاني نقصاً في المواد الأثرية لملء المتحف، بل على العكس؛ فخلال العقود الماضية كشفت بعثات أثرية مشتركة بين مصر وفرنسا وإيطاليا عن آلاف القطع الغارقة، عبارة عن تماثيل ضخمة لملوك البطالمة، وأعمدة غرانيتية، وسفن قديمة، ورؤوس تماثيل للإلهة إيزيس وأوزوريس.

وبحسب مدير مركز الآثار الغارقة في الإسكندرية، هاني عز الدين، هناك خمسة مواقع للآثار الغارقة أسفل قاع البحر في شواطئ المدينة لا تزال كنزاً لم يُكتشف بعد بكامل تفاصيله في مناطق الميناء الشرقي، وقلعة قايتباي، والشاطبي، والمعمورة، وخليج أبو قير. تحتوي هذه المواقع على مجموعة من التماثيل والأعمدة، وأجزاء من معابد وقصور، وغيرها من الكنوز الأثرية النادرة، التي تمثل مدناً وأحياء أثرية وتاريخية مهمة تمتد إلى حقب زمنية وعصور مختلفة.

هذه الكنوز تُعرض اليوم داخل قاعات ضيقة في المتحف البحري القومي، أو مخازن المجلس الأعلى للآثار، بعيداً عن أعين الجمهور. يقول عز الدين لـ"العربي الجديد": "لو استغلت الإسكندرية ثروتها الغارقة لأصبحت مقصداً عالمياً على مستوى غواصي الآثار والسياح الثقافيين، إذا أنُجز المشروع الحلم".

أما خبير الآثار الغارقة، إبراهيم درويش، والرئيس الأسبق لإدارة الآثار الغارقة، فيؤكد أن شواطئ المدينة، خاصة منطقتي الميناء الشرقي وخليج أبو قير، تمتلئ بكنوز من الآثار الغارقة نتيجة لتعرّض الإسكندرية لعدد من الزلازل الشديدة التي ألقت بعضاً من مبانيها وقصورها وقلاعها في مياه البحر، وعلى رأسها منارتها القديمة، إحدى عجائب الدنيا السبع، وغيرها من الاكتشافات النادرة.

أشار درويش في حديثه إلى "العربي الجديد"، إلى إقامة مسابقة عالمية، تحت إشراف منظمة اليونسكو لإنشاء متحف الآثار الغارقة تحت الماء، وبالفعل اختير التصميم المعماري الذي قدمه المهندس الفرنسي الشهير جاك روجيريه لإقامة المتحف، لكن تلوث المياه في تلك المنطقة حال دون الوصول إلى حلول بدء المشروع. وفي عام 2017، أُعلن عن الانتهاء من دراسة الجدوى لإنشائه، لكنّ العمل توقف عام 2018 نتيجة الظروف الاقتصادية، إلى جانب أسباب أخرى تتعلق بمدى الرؤية تحت الماء والتغيرات المناخية.

وحذّر درويش من تعرّض كثير من تلك القطع الأثرية للخطر والتآكل المستمر، نتيجة عدم استخدام المعايير المطلوبة للحماية من التيارات البحرية والتلوث، وغيرها من التغيرات البيئية، التي تحتاج إلى دعم مالي وتقني مستدام للحفاظ على هذه الكنوز.

القطاع السياحي في الإسكندرية يرى في المتحف فرصة اقتصادية كبرى. فحسب تقديرات غير رسمية، يمكن أن يجذب المتحف أكثر من مليون زائر سنوياً، ويضيف مئات الملايين من الدولارات إلى خزينة الدولة.

