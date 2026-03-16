متحف ديل برادو يقلّص حجم مجموعات الزوار لتحسين تجربة الزيارة

أعلن متحف ديل برادو في مدريد عن إجراءات جديدة لتنظيم تدفق الزوار، بعد تسجيل أرقام قياسية في عدد المرتادين خلال العام الماضي، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة الزيارة داخل أحد أشهر المتاحف في العالم.

وقرّر المتحف خفض العدد الأقصى لأفراد المجموعات السياحية من 30 إلى 20 شخصاً، ضمن أول حزمة من الإجراءات الرامية إلى الحد من الازدحام داخل قاعاته، بهدف ضمان "جودة أفضل للزيارة"، وفقاً لإدارة المتحف. وتشكّل الزيارات الجماعية نحو 16.6% من إجمالي عدد الزوار، بمتوسّط يومي يبلغ 1609 زوّار.

وستُوجَّه الزيارات الجماعية إلى الفترات الأقل ازدحاماً خلال اليوم، مع تشجيع شراء التذاكر عبر الإنترنت لتسهيل الدخول المباشر إلى المتحف، من دون الحاجة إلى إجراءات إضافية عند شباك التذاكر.

أوضح متحف ديل برادو أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ فوراً، مع احترام الحجوزات المسبقة للمجموعات المنظمة حتى الأول من يونيو/حزيران 2026. أما بالنسبة إلى المعارض المؤقتة، فسيبقى الحد الأقصى للمجموعة 15 شخصاً، مع إمكانية خفضه لاحقاً، في حين سيظل عدد المشاركين في المجموعات التعليمية عند 30 شخصاً.

وكان مدير المتحف، ميغيل فالومير، قد حذر في تصريحات سابقة من أن استمرار الارتفاع الكبير في عدد الزوار قد يؤثر على جودة الزيارة، قائلاً إنّ زيارة المتحف "لا يمكن أن تكون مثل ركوب المترو في ساعة الذروة". يأتي ذلك بعد أن استقبل المتحف نحو 3.5 ملايين زائر خلال عام 2025، وهو رقم قياسي في تاريخه.

في الوقت نفسه، يعمل "ديل برادو" على إعداد خطة أوسع لإدارة الزيارات خلال السنوات المقبلة، تشمل تحسين استخدام المساحات داخل المتحف وإعادة تنظيم مداخل الزوار لتجنّب التكدس. ومن المتوقع أن تتوسع المساحة المخصصة للعرض ابتداءً من عام 2028 مع افتتاح قاعة الملوك، التي ستضيف نحو 2500 متر مربع جديدة إلى المتحف.