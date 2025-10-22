متحف اللوفر يفتح أبوابه أمام الزوار بعد سرقة مجوهرات تاريخية

بعدما لزمت الصمت منذ الأحد الماضي، من المقرر أن تمثل رئيسة متحف اللوفر لورانس دي كار، الأربعاء، أمام البرلمانيين الفرنسيين لتشرح كيف نجح لصوص في سرقة مجوهرات تاريخية تعود إلى التاج الملكي من أحد أشهر المتاحف في العالم.

وبعد ثلاثة أيام من الإغلاق، من ضمنها يوم الإغلاق الاعتيادي الثلاثاء، أعاد متحف اللوفر فتح أبوابه أمام الزوار صباح الأربعاء في الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي. وقالت فاني التي قدمت مع ابنتها من مونبلييه في جنوب فرنسا: "كنا نأمل أن نجده مفتوحاً. سبق أن حجزنا زيارة لليوم، ولم يكن سيتسنى لنا العودة".

ويتواصل التحقيق بحثاً عن اللصوص الأربعة الذين نفذوا عملية السطو في قاعة أبولون ووضعوا يدهم على غنيمة ثمينة من المجوهرات من التراث الفرنسي، ما أثار ذهولاً في فرنسا والعالم، وتسبب بعاصفة سياسية وإعلامية حول تدابير حماية القطع الفنية والأثرية في متحف اللوفر.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنه "يجري نشر تدابير لضمان أمن اللوفر"، وأنه طلب "تسريعها"، على ما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون للصحافيين. وأكد وزير الداخلية، لوران نونيز، عبر شبكة سي نيوز وإذاعة أوروب 1، أن التحقيق "يتقدم"، مشيراً إلى تعبئة "أكثر من مئة محقق". أضاف: "كلّي ثقة بأننا سنعثر على مرتكبي" عملية السرقة.

وبعدما أعلنت السلطات الفرنسية في بادئ الأمر أن الجواهر المسروقة لا تقدر بثمن، أعلنت إدارة متحف اللوفر أن قيمتها تبلغ "88 مليون يورو"، وهو رقم لا يأخذ بالاعتبار قيمتها التراثية. وبذلك تكون هذه أكبر عملية سرقة لتحف فنية في العقود الأخيرة، ولو أن القيمة تبقى أدنى بكثير من قيمة المسروقات خلال عملية السطو في متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر في بوسطن عام 1990، حين قدر ثمن الأعمال المسلوبة بأقل بقليل من نصف مليار دولار.

ومنذ يوم الأحد انصبت الانتقادات والمساءلات على وزيرة الثقافة رشيدة داتي، لكن الأضواء ستسلّط الأربعاء على رئيسة المتحف ومديرته، إذ تدلي بإفادتها بعدما امتنعت عن القيام بأي تصريح علني منذ السرقة.

وستمثل لورانس دي كار، اليوم، أمام لجنة الثقافة في مجلس الشيوخ، في لحظة حقيقة بالنسبة إلى المسؤولة التي أصبحت في مايو/ أيّار 2021 أوّل امرأة تتولى رئاسة اللوفر، المتحف الذي يلقى أكبر قدر من الإقبال في العالم، واستقبل تسعة ملايين زائر عام 2024، 80% منهم أجانب.

وأوردت صحيفة لو فيغارو المحافظة أن دي كار قدمت استقالتها بعد السرقة، لكنّها رُفضت وتلقت دعماً من الرئيس إيمانويل ماكرون. ولم يشأ المتحف التعليق على هذه المعلومات رداً على أسئلة "فرانس برس".

وستُستجوَب دي كار حول التدابير الأمنية في قاعة أبولون التي تضم 800 قطعة مجوهرات من حلي التاج الإمبراطوري. وبقيت أبواب القاعة مغلقة الأربعاء، ونصبت أمامها ثلاثة ألواح رمادية.

من بين القطع الثماني المسروقة تاج الإمبراطورة أوجيني، زوجة نابليون الثالث، إمبراطور فرنسا بين 1852 و1871 المرصع بنحو 2000 ماسة، وعقد من الياقوت للإمبراطورة ماري أميلي، زوجة لوي فيليب الأول، ملك فرنسا من 1830 إلى 1848.

واستبعدت رشيدة داتي أمام النواب أي "ثغرة أمنية داخل" المتحف، مؤكدةً أن التدابير "أدت وظيفتها"، مشيرةً في المقابل إلى غياب الإجراءات الأمنية "في الشارع"، ما سمح للصوص باستقدام رافعة استخدموها للدخول من إحدى النوافذ.

وأقرت داتي، مرشحة اليمين لرئاسة بلدية باريس في الانتخابات المقررة في مارس/ آذار المقبل، بأنه "أُسيء تقدير أمن الأعمال الفنية لفترة طويلة جداً"، مضيفةً أن "الأولوية أعطيت بالأحرى لأمن الجمهور".

وفي مسودة تقرير اطلعت عليها وكالة فرانس برس، الاثنين، ندد ديوان المحاسبة المكلف الإشراف على استخدام الأموال العامة، بـ"التأخير في نشر المعدات الرامية إلأى ضمان حماية التحف" في المتحف.

ولورانس دي كار اختصاصية في فن القرن الـ19 ومطلع القرن الـ20، وتملك خبرة طويلة في المتاحف، إذ سبق أن ترأست في باريس متحف أورسي، ومتحف لورانجوري لفناني الانطباعية وما بعد الانطباعية، ومن الأعمال المعروضة فيه لوحة "نامفيا" الضخمة للرسام مونيه.

