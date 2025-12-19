متحف اللوفر يعيد فتح أبوابه مع انتهاء إضراب الموظفين

- أنهى موظفو متحف اللوفر إضرابهم الذي استمر ثلاثة أيام، مما أدى إلى إعادة فتح المتحف بالكامل بعد إغلاقه بسبب الإضراب الذي تزامن مع اقتراب عطلة عيد الميلاد. - حذرت النقابات من اتخاذ إجراءات اعتراضية مستقبلية بسبب عدم إحراز تقدم كافٍ في تحسين ظروف العمل، رغم تصويت الموظفين ضد تمديد الإضراب لإعطاء زخم للمفاوضات. - تعهدت وزارة الثقافة بالتراجع عن خفض التمويل المخصص للمتحف وتوظيف المزيد من العاملين، بعد سرقة مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو في أكتوبر الماضي.

صوّت موظفو متحف اللوفر في باريس، الجمعة، لمصلحة إنهاء إضرابهم الذي بدأ قبل ثلاثة أيام، وأدى إلى إغلاق أبواب المتحف الأشهر في العالم، بحسب ما أبلغه ممثلو النقابات وإدارة المتحف لوكالة فرانس برس.

وأعلنت إدارة "اللوفر" أن المتحف فتح أبوابه بالكامل أمام الزوار الذين انتظروا أمام البوابات المغلقة الاثنين الماضي، نتيجة الإضراب. وبعد العطلة الأسبوعية للمتحف الثلاثاء، أعيد فتحه جزئياً فقط يومي الأربعاء والخميس.

وقال قادة نقابتي الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل والكونفدرالية العامة للعمّال أن الموظّفين صوّتوا ضد مواصلة الإضراب، لكنهم حذّروا من أنه ستُتخذ إجراءات اعتراضية قريباً بسبب عدم إحراز تقدم كافٍ في المفاوضات لتحسين ظروف العمل مع إدارة المتحف ووزارة الثقافة.

وقالت فاليري بو من "الاتحاد الديمقراطي" إن التصويت ضد تمديد الإضراب جاء بهدف "إعطاء زخم للمفاوضات". كما اعتبر كريستيان غالاني من "الكونفدرالية العامة" إلى وجود "هامش مناورة" في المباحثات مع وزارة الثقافة.

وتعهّدت وزارة الثقافة بالتراجع عن قرار خفض الأموال العامة الممنوحة إلى متحف اللوفر بمقدار 5,7 ملايين يورو وتوظيف المزيد من العاملين فيه وتقديم مزيد من التعويضات.

ويعد متحف اللوفر أكثر المتاحف جذباً للزوار حول العالم، وخلال العام الماضي بلغ عدد زواره 8 ملايين و700 ألف شخص، 69% منهم أجانب.

وتزامن الإضراب مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، وبعد شهرين من عملية السرقة الصادمة التي شهدها المتحف في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأدت إلى خسارة مجوهرات تعود للقرن الـ19 وتقدّر قيمتها 88 مليون يورو.

وعقد مجلس الشيوخ هذا الأسبوع جلسات استماع حول ملابسات السرقة، بعد الاطلاع على التحقيق الذي أجري بهذا الشأن. وأشارت الخلاصات الأولية للتحقيق الإداري إلى "استخفاف مزمن" بمخاطر التسلل والسرقة من جانب إدارة المتحف.

وأغلق أحد أقسام المتحف بسبب تردي حال المبنى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفي وقت لاحقٍ من الشهر نفسه أدى تسرّب للماء إلى إلحاق الضرّر بمئات المخطوطات المصرية القديمة.

(العربي الجديد، فرانس برس)