متحف اللوفر يعزّز حماية نافذة تسلّل منها اللصوص في السرقة الأخيرة

23 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 18:42 (توقيت القدس)
تركيب شبك حديدي لنافذة في متحف اللوفر، 23 ديسمبر 2025 (ديمتري ديلكوف/ فرانس برس)
العمال يركبون الشبكة الحديدية في متحف اللوفر، 23 ديسمبر 2025 (ديمتري ديلكوف/ فرانس برس)
- قامت إدارة متحف اللوفر بتركيب شبكة حماية حديدية على النافذة التي استخدمها اللصوص في سرقة مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو، وسط انتقادات لضعف الأمن.
- اللصوص استخدموا رافعة للوصول إلى النافذة المؤدية إلى معرض أبولون، حيث استولوا على ثماني قطع مجوهرات من تاج فرنسي، ولا تزال المسروقات مفقودة.
- يواجه المتحف أزمات متعددة، منها تدهور البنية التحتية وتسرب المياه، بالإضافة إلى إضراب الموظفين احتجاجاً على تردي الأجور وظروف العمل.

ركبت إدارة متحف اللوفر في باريس شبكة حماية حديدية على النافذة الزجاجية التي تسلّل منها اللصوص خلال عملية سرقة المجوهرات الضخمة التي شهدها المتحف في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وكان اللصوص الأربعة قد نجحوا في الاقتراب من المبنى باستخدام رافعة، ومن ثمّ تسلّل اثنان منهم عبر هذه النافذة المؤدية إلى معرض أبولون المطل على ضفاف نهر السين. هناك، استولى اللصوص على ثماني قطع مجوهرات من تاج فرنسي، ولا تزال المسروقات التي تُقدر قيمتها بـ88 مليون يورو مفقودة.

وتلقّت إدارة المتحف انتقادات لاذعة إثر حادثة السطو، وسط اتهامات بضعف إجراءات الأمن في المتحف الأكثر زيارة في العالم، والتي أدّت إلى سلسلة من الثغرات الأمنية.

وقال نائب المدير العام للمتحف فرانسيس شتاينبوك، لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، إنّ شبكة الحماية هي إحدى التدابير الطارئة التي تم اتخاذها بعد السرقة، مضيفاً أن "المناقشات" جارية بشأن "تشديد حماية النوافذ الأخرى".

وكانت رئيسة متحف اللوفر لورانس دي كار قد أكدت لأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الأسبوع الفائت أنّ شبكة حماية جديدة سيتم تركيبها "قبل عيد الميلاد"، وأوضحت أن الشبكة السابقة أزيلت ما بين عامي 2003 و2004 خلال أعمال ترميم واسعة.

وواجه متحف اللوفر سلسلة متتالية من الأزمات خلال الفترة الأخيرة، فإضافة لحادثة السرقة، أدّى تدهور البنية التحتية إلى تسرب للماء ألحق الضرّر بمئات المخطوطات المصرية القديمة. وخلال الأسبوع الماضي، أضرب الموظفون لعدّة أيام احتجاجاً على تردّي الأجور وتدهور ظروف العمل، من دون أن تصل المفاوضات بين النقابات والإدارة إلى أي نتيجة حتى الآن.

(فرانس برس، العربي الجديد)

