متحف اللوفر يرفع سعر تذاكر الدخول للزوار من خارج أوروبا

- أعلن متحف اللوفر في باريس عن زيادة سعر تذاكر الدخول للزوار من خارج الاتحاد الأوروبي من 22 إلى 32 يورو اعتباراً من يناير المقبل، لتمويل تجديد المبنى بعد تعرضه للسرقة في أكتوبر الماضي. - تأتي هذه الزيادة ضمن خطة طويلة الأمد أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتجديد وتوسعة المتحف، بعد سرقة مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو، مما أبرز الحاجة لتعزيز الأمن. - استثنيت دول أيسلندا وليختنشتاين والنرويج من الزيادة، بينما تستمر الجهود الأمنية لاستعادة المسروقات والقبض على المتورطين.

أعلن متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس عن رفع سعر تذاكر الدخول للزوار من غير الأوروبيين من 22 إلى 32 يورو (من 25 إلى 37 دولاراً أميركياً) اعتباراً من يناير/ كانون الثاني المقبل، للمساعدة على تمويل تجديد المبنى الذي تبيّن تدهور أوضاعه بعد تعرّضه للسرقة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عن هذا الإجراء في وقت سابق من العام الحالي في إطار خطة تمتد على مدار عقد لتجديد المتحف وتوسعته. وسلطت الخروقات الأمنية التي سمحت بسرقة مجوهرات تقدّر قيمتها بـ88 مليون يورو الضوء على المشكلة الطارئة.

واعتباراً من 14 يناير المقبل، سيتعيّن على مواطني الدول خارج الاتحاد الأوروبي دفع مبلغ 10 يورو إضافي لقاء الحصول على تذكرة دخول. ووافق مجلس إدارة متحف اللوفر على هذا القرار أمس الخميس. مع العلم أنه سيجري استثناء مواطني دول أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، وهي الدول التي وافقت على الانضمام إلى اتفاقية المنطقة الأوروبية الاقتصادية، من الزيادة.

واستقبل متحف اللوفر 8.7 ملايين زائر في 2024، كان 77% منهم أجانب، على رأسهم الأميركيون بنسبة 13% ثم الصينيون بنسبة 6% والبريطانيون بنسبة 5%.

وتعرّض المتحف في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحادثة سطو أثارت صدمة في فرنسا، بعد أن تمكّن اللصوص من سرقة عدد من المجوهرات التاريخية تعود إلى مجموعة التاج الفرنسي من معرض أبولو داخل مبنى اللوفر.

ومنذ ذلك الحين، أوقفت الشرطة الفرنسية عدداً من المشاركين في العملية، واتخذت سلسلة من الإجراءات لتعزيز الحماية الأمنية للمتحف، وأعلن ممثل الادعاء العام في باريس، الثلاثاء الماضي، عن القبض على أربعة أشخاص آخرين اليوم الثلاثاء على صلة بالسرقة، وهما رجلين وسيدتين تتراوح أعمارهم بين 31 و 40 عاماً. مع العلم أن السلطات لم تنجح حتى الآن في استعادة المسروقات.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)