- أعلنت مديرة متحف اللوفر، لورانس دي كار، عن تركيب 100 كاميرا خارجية بحلول نهاية 2026 لتعزيز الأمن بعد سرقة مجوهرات بقيمة 100 مليون دولار في أكتوبر. - سيتم إنشاء مركز شرطة متطور داخل مجمع اللوفر لتعزيز التعاون مع شرطة باريس، مع فرض إجراءات أمنية إضافية تشمل أجهزة مضادة للاقتحام وحواجز مضادة للسيارات. - تقرير محكمة المحاسبات أشار إلى أن الإنفاق المفرط على الأعمال الفنية أثر على تحديث البنية التحتية، لكن دي كار أكدت التزامها بحماية المقتنيات الوطنية.

أعلنت مديرة متحف اللوفر في فرنسا، لورانس دي كار، الأربعاء، أن المتحف سيركّب 100 كاميرا خارجية بحلول نهاية 2026 في إطار تشديد إجراءات الأمن بعد عملية السرقة الصادمة التي وقعت الشهر الماضي. وذكرت دي كار في جلسة استماع أمام أعضاء البرلمان الفرنسي أنّ العلاقات مع شرطة باريس ستصبح أقوى بإنشاء "مركز شرطة متطور داخل مجمع اللوفر".

وأثارت السرقة، التي وقعت في وضح النهار في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستولى فيها أربعة لصوص على مجوهرات تقدّر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار، الشكوك حول قدرة إدارة المتحف، الأكثر زيارة في العالم، على حماية مقتنياته ضخمة العدد وبالغة الأهمية. ووجّه المحققون الفرنسيون اتهامات لأربعة مشتبه بهم بالتورط في عملية السطو، لكنّ الكنوز المسروقة لم تُسترد حتى الآن.

وبعد السرقة، اعترف المسؤولون بعدم وجود تغطية كافية لكاميرات المراقبة الأمنية للجدران الخارجية للمتحف، وعدم وجود تغطية للشرفة المستخدمة في عملية الاقتحام. كما أُعلن عن فرض إجراءات أمنية إضافية في متحف اللوفر، بما في ذلك أجهزة مضادة للاقتحام وحواجز مضادة للسيارات على الطرق القريبة بحلول نهاية العام.

وذكر تقرير نشرته هيئة التدقيق العام في فرنسا، المعروفة باسم محكمة المحاسبات، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنّ الإنفاق المفرط على الأعمال الفنية تسبّب في تفاقم عدم قدرة المتحف على تحديث بنيته التحتية. ومع ذلك، قالت دي كار للمشرعين: "أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المقتنيات، وهي فخر لبلدنا ومجموعاتنا الفنية والتاريخية. لا ينبغي أن ينظر إلى العمل في متحف اللوفر على أنه يتعارض مع إثراء المجموعات الفنية الوطنية".

(رويترز)