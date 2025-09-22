متاحف قطر تدرج موقعي مروب وبرزان في سجل التراث العربي

- أعلنت هيئة متاحف قطر عن إدراج موقع مروب الأثري وأبراج برزان في سجل التراث المعماري والعمراني العربي، مما يعزز مكانة قطر في حفظ التراث العربي والإسلامي. - موقع مروب الأثري، الذي يعود للقرن الثامن الميلادي، يُعتبر أكبر مستوطنة إسلامية مبكرة في قطر، ويضم قلعة ومسجدين ومقبرة، مما يجعله شاهداً على بدايات الحضارة الإسلامية في الخليج. - أبراج برزان، التي بُنيت في أوائل القرن العشرين، تمثل نموذجاً فريداً للعمارة الدفاعية القطرية، وتُعزز الوعي بأهمية التراث القطري إقليمياً ودولياً.

أعلنت هيئة متاحف قطر (Qatar Museums) اليوم الاثنين، عن إنجاز تراثي جديد، تمثّل في إدراج موقع مروب الأثري وأبراج برزان رسمياً في سجل التراث المعماري والعمراني العربي. وجاء القرار خلال الاجتماع العاشر لضباط اتصال مرصد التراث المعماري والعمراني التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو– ALECSO)، الذي عُقد في بيروت بين 29 و31 يوليو/تموز الماضي.

ويُعد موقع مروب الأثري، الواقع في شمال غرب قطر، أكبر مستوطنة من العصور الإسلامية المبكرة في البلاد، ويعود تاريخه إلى القرن الثامن الميلادي. وقد خضع لعدة مراحل من البحث العلمي كشفت أنّه تأسس على الأرجح في عهد الدولة العباسية، إذ عُثر فيه على قطع خزفية وزجاجية فاخرة تعكس ازدهار سكانه ومكانتهم الاجتماعية البارزة. ويضم الموقع 220 حجرة تُشكّل نحو 45 منزلاً، إلى جانب قلعة تُعتبر أقدم حصن إسلامي مكتشف في قطر، ومسجدين ومقبرة، ما يجعله شاهداً فريداً على بدايات الحضارة الإسلامية في منطقة الخليج.

موقع مروب الأثري أكبر مستوطنات العصور الإسلامية المبكرة في البلاد (متاحف قطر)

برزان

أما أبراج برزان الواقعة في أم صلال محمد، على بُعد نحو 10 كيلومترات من الساحل و20 كيلومتراً شمال الدوحة، فتمثل نموذجاً مميزاً للعمارة الدفاعية القطرية التقليدية. وقد شُيّدت على المنحدرات الجنوبية للنظام الدفاعي الذي أُنشئ في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين لحماية "الروضة"، وهي وادٍ كان يُستفاد من مياهه المتجمعة. وبُني البرج الغربي بين عامي 1910 و1916 بأمر من الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، وتميز بشكله الفريد على هيئة حرف "T" وبارتفاع يبلغ 14 متراً، ما يجعله نموذجاً استثنائياً لأبراج المراقبة في الخليج.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً لخطوات سابقة في صون التراث القطري؛ فقد جرى عام 2019 تسجيل موقعي القصر القديم ومسجد الرويس في السجل نفسه، كما أُدرجت أبراج برزان مع حصن الركيات وبيت الخليفي التراثي في قائمة التراث الإسلامي العالمي الخاصة بـ "إيسيسكو" (ICESCO) عام 2021.

يتزامن هذا الإعلان مع احتفال متاحف قطر بالذكرى العشرين لتأسيسها، وإطلاق حملة "أمة التطور" التي تستمر 18 شهراً لتكريم المسيرة الثقافية القطرية على مدار خمسة عقود منذ تأسيس متحف قطر الوطني.

أثر إقليمي ودولي

وذكر بيان متاحف قطر أن إدراج هذين الموقعين يسهم في تعزيز الوعي بأهمية التراث القطري على الصعيدين الإقليمي والدولي، "ويؤكد الدور الريادي لقطر في حفظ التراث العربي والإسلامي".