- حطم محرك بحث "غوغل" رقماً قياسياً في الاستخدام خلال كأس العالم 2026 بعد هدف الفوز للأرجنتين ضد مصر، مما يعكس الحماس العالمي للبطولة. - أثارت مباراة مصر والأرجنتين جدلاً واسعاً بسبب اتهامات بالتلاعب التحكيمي، حيث ألغى الحكم هدفاً مصرياً ورفض ركلة جزاء محتملة، مما أدى إلى نظريات مؤامرة. - تسعى "غوغل" للحفاظ على مكانتها في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تسيطر على 90% من سوق البحث، مع تضاعف سعر سهمها ونمو الإيرادات بشكل ملحوظ.

حقق محرك بحث "غوغل" رقماً قياسياً جديداً في عمليات البحث خلال كأس العالم لكرة القدم 2026 بسبب مباراة مصر والأرجنتين المثيرة للجدل. وغرّد رئيس وحدة المعرفة والمعلومات في "غوغل"، نك فوكس، أمس الأربعاء، بأن "محرك بحث غوغل قد حطّم جميع الأرقام القياسية السابقة في الاستخدام، وشهد أعلى معدل استخدام في تاريخه مباشرة بعد تسجيل الأرجنتين هدف الفوز في مباراة الأمس". وقال متحدث باسم الشركة لشبكة CNBC: "شهدنا أعلى معدل عمليات بحث في الثانية مباشرة بعد هدف الفوز".

Google Search broke all prior usage records and saw its highest usage in history right after Argentina scored their winning goal in yesterday’s match! 🤯 Great to see the global excitement for the World Cup... can't wait for the semis and final! — Nick Fox (@thefox) July 8, 2026

وقالت "غوغل" إن أكثر عبارات البحث شيوعاً بعد مباراة مصر والأرجنتين كانت "الأرجنتين ضد مصر". ورصدت الشركة أيضاً عبارات بحث مثل "الأرجنتين ضد كولومبيا" و"عدد أهداف ميسي في كأس العالم؟". وشملت أسئلة البحث الأخرى "ما هو المصطلح الطبي لضربة لاعب للاعب آخر في المباراة؟" و"هل هذه آخر مشاركة لميسي في كأس العالم؟".

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ولا تزال مباراة مصر والأرجنتين تشعل جدلاً عربياً وعالمياً، إذ يواجه المنتخب الأرجنتيني اتهامات بالتلاعب التحكيمي بسبب ما اعتُبر أخطاءً تحكيمية ارتكبها الحكم الفرنسي، فرانسوا ليتكسييه. وقد تحوّل النقاش إلى نظريات مؤامرة ضد منتخب مصر تركّزت حول إلغاء هدف مصري بعد مراجعة الفار، بداعي وجود خطأ من مروان عطية على ليساندرو مارتينيز في بداية اللعب، أما المبرّر الثاني فيتعلق بالمطالبة بركلة جزاء بعد تدخل بين محمد صلاح وجوليان ألفاريز قبيل الهدف الثالث للأرجنتين.

ويأتي هذا الرقم القياسي في الوقت الذي تسعى فيه "غوغل" إلى إثبات قدرة محرك البحث التقليدي على الحفاظ على أهميته في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت روبوتات الدردشة أكثر انتشاراً. ولا تزال "غوغل" تسيطر على 90% من سوق البحث، وقد تضاعف سعر سهمها أكثر من مرتين خلال العام الماضي، وحققت نمواً في الإيرادات خلال الربع الأول من العام كان الأسرع منذ عام 2022.