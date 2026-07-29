ما هو "ليو ماتش بوت" الذي تلاحق روسيا مؤسس "تليغرام" بسببه؟

- أصدرت روسيا مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس "تليغرام" بافيل دوروف، متهمةً إياه بالتواطؤ في أنشطة إرهابية بسبب عدم إزالة روبوت "ليو ماتش بوت"، الذي يُزعم استخدامه من قبل الاستخبارات الأوكرانية لتجنيد شبان روس في أعمال تخريبية. - "ليو ماتش بوت" هو روبوت دردشة على "تليغرام" يشبه تطبيقات المواعدة التقليدية، ويتيح للمستخدمين إنشاء ملفات شخصية والتواصل مع الآخرين، وقد ازداد شعبيته في روسيا بعد انسحاب تطبيقات المواعدة الغربية. - الاتهامات الروسية تركز على استخدام الروبوت من قبل أوكرانيا، وليس على خصائصه التقنية، حيث لا توجد أدلة تؤكد تصميمه لأغراض التجنيد أو الاختراق.

أصدرت روسيا، الأربعاء، مذكرة توقيف دولية بحق مؤسّس "تليغرام" بافيل دوروف بتهمة "التواطؤ في أنشطة إرهابية"، مشيرةً إلى تقاعس التطبيق عن إزالة روبوت دردشة يحمل اسم "ليو ماتش بوت" الذي يستخدم عادةً للمواعدة، فيما تقول موسكو إنّه أداة استخدمتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لاستدراج شبان روس وتجنيدهم في أعمال تخريبية.

ويحظى روبوت الدردشة بأكثر من 13 مليون مستخدم على "تليغرام"، لكنّه يبقى شبه مجهول للجمهور خارج روسيا وعددٍ من دول الاتحاد السوفييتي السابق.

ما هو "ليو ماتش بوت"؟

لا يعمل "ليو ماتش بوت" بوصفه تطبيقا مستقلا، بل يعمل بما هو روبوت دردشة داخل تطبيق تليغرام، ويعرف أيضاً باسمي "ليو" و"دايفنشيك". يؤدي هذا الروبوت وظيفة تشبه تطبيقات المواعدة التقليدية مثل "تيندر"، إذ يطلب من المستخدم إنشاء ملف شخصي يتضمن معلومات حول عمره وجنسه وموقعه مع صورةٍ اختيارية ووصف مختصر، ليعرض عليه بعدها ملفات مستخدمين آخرين وفقاً للمعايير التي حدّدها. عندما يعجب مستخدمان ببعضهما البعض، يتيح "ليو" لهما التواصل بشكل مباشر عبر "تليغرام".

وحقّق بوت شعبيةً واسعةً في روسيا خاصة بعد انسحاب أو تراجع حضور عددٍ كبير من تطبيقات المواعدة الغربية، إثر بدء الحرب على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. كما لعبت سهولة الوصول إليه عبر "تليغرام" من دون الحاجة إلى تحميل تطبيقات إضافية دوراً في ازدياد انتشاره.

كيف يعمل؟

يعتمد الروبوت في ربط الأشخاص على نظام المطابقة الثنائية، إذ لا يمكن للمستخدم التواصل مع مستخدمين آخرين بشكل عشوائي، بل يعرض الروبوت عليه ملفات شخصية متتالية، يمكن له الإعجاب بها أو تجاوزها. عندما يتبادل المستخدمان الإعجاب ينشئ الروبوت قناة تواصل بينهما على "تليغرام".

لكن هذه الآلية لا تحول دون إساءة استخدام الروبوت، إذ يمكن لأيٍ كان إنشاء حساب باسم مزيف مستخدماً صوراً أو بيانات غير حقيقية ليبدأ محادثات مع مستخدمين آخرين، في ظل غياب خاصية للتحقّق من الهوية.

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لماذا أصبح محور الاتهامات الروسية؟

اتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الأربعاء، أجهزة الاستخبارات الأوكرانية باستخدام روبوت الدردشة لإنشاء حسابات تنتحل شخصيات فتيات شابات، ثم استدراج شبان روس إلى محادثات طويلة قبل ممارسة ضغوط عليهم أو محاولة تجنيدهم لتنفيذ أعمال تخريبية داخل روسيا. وقال الجهاز في بيان، إن السلطات أوقفت 46 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 12 و22 عاماً في يوليو/ تموز 2025، بتهمة الاعتداء على قوات الأمن والقيام بأعمال تخريب استهدفت منشآت للطاقة والنقل، وذلك بعد تجنيدهم عبر "ليو ماتش بوت".

وأشارت موسكو إلى أن عدم استجابة "تليغرام" لطلبها إزالة روبوت الدردشة وحظره، شكّل أحد الأسس التي استندت إليها لاتهام دوروف بـ"التواطؤ في أنشطة إرهابية".

هل يشكّل الروبوت خطراً أمنياً؟

لا توجد حتى الآن أدلة أو تقارير مستقلة تؤكد أن الروبوت صمّم أو طوّر لأغراض التجنيد أو الاختراق. وهو من الناحية التقنية يعمل بشكل يشبه تطبيقات المواعدة الأخرى إلى حدٍّ كبير. وبالتالي لا تتعلّق الاتهامات الروسية لروبوت الدردشة بخصائص تقنية معيّنة، بل باستخدامه من قبل أوكرانيا في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات صارت خلالها المنصات الرقمية إحدى الساحات النشطة لهذا النزاع.