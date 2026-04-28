ما نعرفه عن أول هاتف محتمل من "أوبن إيه آي"

- تشير شائعات إلى أن "أوبن إيه آي" تعمل على تطوير هاتف ذكي بالتعاون مع "ميدياتيك"، "كوالكوم"، و"لوكسشير"، مع التركيز على استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي بدلاً من التطبيقات التقليدية. - يعتقد المحلل مينغ تشي كو أن الهاتف سيتيح لـ"أوبن إيه آي" استخدام الذكاء الاصطناعي بحرية أكبر، مما قد يغير من هيمنة "آبل" و"غوغل" على التطبيقات. - من المتوقع أن يُصمم الهاتف لفهم سياق المستخدمين باستمرار، مع مزيج من النماذج المدمجة والسحابية، ويُتوقع بدء الإنتاج الواسع في 2028.

تشير شائعات جديدة إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي أوبن إيه آي تعمل على هاتف ذكي محتمل. شائعة تُضاف إلى أخبار عن عملها على سماعات لاسلكية. وكتب المحلل الصناعي، مينغ تشي كو، أمس الاثنين، مقالاً على "إكس" قال فيه إنّ شركة الذكاء الاصطناعي ربما تعمل على هاتف بالتعاون مع "ميدياتيك" التايوانية لأشباه الموصلات، و"كوالكوم" الأميركية لأشباه الموصلات، و"لوكسشير" الصينية لتصنيع الإلكترونيات.

وقال كو، الذي سبق له أن غطّى العديد من خطط "آبل" لتطوير الأجهزة، إن "أوبن إيه آي" ستطوّر شريحة هاتف ذكي بالتعاون مع "ميدياتيك" و"كوالكوم"، بينما ستشارك "لوكسشير" في التصميم والتصنيع. ويشير مقال المحلل أيضاً إلى أن الهاتف الذكي قد يعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي لإنجاز مهام مختلفة بدلاً من التطبيقات.

ووكلاء الذكاء الاصطناعي روبوتات تنفّذ المهام بدلاً من الاكتفاء بتوليد الأجوبة والمحتوى، ما يجعلها منافساً مباشراً للتطبيقات كما نعرفها اليوم. وسبق أن صرّح الرئيس التنفيذي لشركة نوثينغ للتكنولوجيا، كارل باي، بأن الذكاء الاصطناعي سيحل محلّ التطبيقات في المستقبل القريب؛ ويعتقد أن صناعة التطبيقات لم تشهد تطوراً حقيقياً خلال العشرين عاماً الماضية، وهو مقتنع بأن الذكاء الاصطناعي هو الحل.

ومن المتوقع بطبيعة الحال أن تتولى منتجات الذكاء الاصطناعي من "أوبن إيه آي" تنفيذ المهام في الهاتف المحتمل. ويقول كو إنه من خلال إنشاء هاتف ذكي وبنية برمجية خاصة بها، سوف تتمكن "أوبن إيه آي" من استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع أنواع الميزات من دون قيود. وحالياً، تتحكّم "آبل" و"غوغل" في مسار التطبيقات ونوع وصولها إلى النظام، ما يقيّد بعض وظائفها، لكن هاتف "أوبن إيه آي" قد يمنحها حرية أوسع.

وتأتي شائعات الهاتف الجديد بينما لا يزال المهتمون ينتظرون هل سيخرج إلى الوجود جهاز السماعات الذكية من "أوبن إيه آي"، الذي لطالما تداولت التقارير أخباره. وفي وقت سابق من هذا العام، صرّح رئيس الشؤون العالمية في "أوبن إيه آي"، كريس ليهان، بأن الشركة تسير على المسار الصحيح للإعلان عن أول منتج لها من الأجهزة، وذلك في النصف الثاني من عام 2026.

وبالنسبة لهاتف "أوبن إيه آي" الذكي، فيعتقد كو أنه سيُصمّم لفهم سياق المستخدمين باستمرار. ومن خلال توفير الهاتف نفسه، ستتمكن الشركة من الوصول إلى بيانات أكثر حول عادات المستخدمين. وأضاف أن الشركة ستعمل على مزيج من نماذج صغيرة مدمجة في الجهاز، ونماذج سحابية، للتعامل مع أنواع مختلفة من الطلبات والمهام. وتوقّع الانتهاء من مواصفات الهاتف الذكي وموردي مكوناته بحلول نهاية هذا العام أو الربع الأول من 2027، على أن يبدأ الإنتاج الواسع للجهاز في 2028.