ما الذي يؤجّل إطلاق لعبة "جي تي إيه 6" المنتظرة؟

أثار إعلان شركة روكستار غيمز تأجيل إصدار الجزء السادس من لعبة غراند ثيفت أوتو (جي تي إيه 6) حتى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، الإحباط بين معجبي سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة.

وسبق للشركة أن أرجأت إصدار اللعبة التي صدر الجزء السابق منها عام 2013، من خريف العام الحالي إلى مايو/ أيار المقبل. وقالت "روكستار" في بيان على منصات التواصل، الخميس: "نأسف لإعلان مزيد من التأخير على أمر طال انتظاره، لكن هذه الأشهر الإضافية ستسمح لنا بإنهاء اللعبة بمستوى الجودة الذي تتوقعونه وتستحقونه". لكن هذا التبرير لم يُقنع المعجبين الذين تساءلوا عن أسباب هذا التأخير المتكرّر.

بحسب موقع بي بي سي، فإن شركة روكستار تواجه عدّة تحديات في ظلّ ازدياد كلفة تطوير الألعاب وتعقيدها، ولعل أبرزها هو الضجة الإعلامية، إذ حطّمت المقاطع الترويجية للعبة جي تي إيه 6 الأرقام القياسية للمشاهدات على "يوتيوب" كما أنها تتصدّر قوائم الألعاب المرتقبة، وهو الأمر الذي يضع ضغوطاً كبيرة على "روكستار" لتقديم إنتاج يُلاقي تطلعات الجمهور. مع العلم أن الشركة سبق لها أن أجّلت مرتين إطلاق ألعاب ناجحة مثل "رد ديد ريديمبشن 2" و"جي تي إيه 5".

وكان رئيس شركة تيك تو إنترأكتيف، مالكة "روكستار"، ستروس زيلنيك، قد قال في تصريح سابق إن كلّ إصدار جديد للشركة "يجب أن يبهر اللاعبين". وعند سؤاله عن قرار التأجيل خلال اجتماع مع المستثمرين مؤخراً، أخبرهم أن فريق العمل "يسعى إلى الكمال".

أما العامل الأهم خلف عدم استعجال "روكستار" في إطلاق "جي تي إيه 6" فهو نجاح مكتبة ألعابها الحالية في تحقيق أرباحٍ كبيرة، بحسب "بي بي سي"، التي لفتت إلى أن لعبة "جي تي إيه 5" ما زالت ثاني أكثر الألعاب مبيعاً على الإطلاق، وما زالت تحقّق مبيعات كبيرة، رغم مرور 15 عاماً على صدورها، إذ باعت 730000 نسخة في بريطانيا وحدها العام الماضي. إضافةً إلى ذلك تجذب نسخة الأونلاين من اللعبة عدداً من اللاعبين الشهريين هو الأكبر في العالم، واعتبر السبب في تحقيق جزء كبير من أرباح اللعبة.

وكانت شركة روكستار قد أعلنت رسمياً بدء العمل على "جي تي إيه 6" في فبراير/ شباط 2022، ونشرت أول مقطع ترويجي للعبة الجديد في صيف العام 2023، مؤكدةً أنها ستصدر في 2025. وفي وقت لاحق، أعلنت أن موعد الإطلاق تأجل إلى 26 مايو 2026، قبل أن تعلن الموعد الجديد، الخميس. ومن غير المستبعد أن تُعلن الشركة تأخير إطلاقها مجدداً.

وكشفت "روكستار" أن أحداث الجزء الجديد ستدور في ولاية أميركية خيالية مستوحاة من فلوريدا تحمل اسم "ليونيدا"، وستضمّ بطلين هما جيسون ولوسيا، المستوحيين بحسب تحليل الجمهور من شخصيتي المجرمين بوني وكلايد الشهيرتين في أميركا.

وتجمّع عشرات الأشخاص، الخميس الماضي، خارج مكاتب "روكستار" في إدنبرة، احتجاجاً على طرد 30 موظفاً لمنعهم من تشكيل نقابة، فيما نفت الشركة هذه الاتهامات، لافتةً إلى أن المطرودين "سرّبوا معلومات سرية"، وهو ما رفضه اتحاد العمال المستقلين في بريطانيا، الذي وصف الإجراء بأنه من "الأكثر قسوة" في قطاع ألعاب الفيديو.