- أطلقت شركة أوبن إيه آي النسخة "تشات جي بي تي 5.5"، التي تتميز بذكاء ودقة أعلى، مع تحسينات ملحوظة في دقة المعلومات وتقليل الادعاءات غير الدقيقة بنسبة تصل إلى 52.5% مقارنة بالنسخ السابقة. - "جي بي تي 5.5" يقدم تحسينات في تحليل الصور والإجابة على الأسئلة العلمية والتكنولوجية، مع ضمانات أمن سيبراني قوية، وتصحيح للأخطاء الأولية، وتحقيق نتائج أفضل في استخدام التطبيقات وحل المسائل الرياضية. - يتميز النموذج بأسلوب ودود وشخصي، مع تقليل الإسهاب والتنسيق الزائد، ويعمل كمساعد رقمي حقيقي يدير المهام والمشاريع بكفاءة أكبر.

خلال الأيام الأخيرة حدّثت شركة الذكاء الاصطناعي أوبن إيه آي روبوت الدردشة إلى نسخة "تشات جي بي تي 5.5" وأتاحته للجميع. وتَعِد الشركة بأن هذه النسخة "أكثر ذكاءً ودقة"، مع إجابات "أوضح وأكثر إيجازاً"، و"مخصصة بشكل أفضل" لكل مستخدم على حدة.

وتقول "أوبن إيه آي" في منشور مدونة إن نموذج "جي بي تي 5.5 إنستنت" شهد "تحسينات ملحوظة" في دقة المعلومات في جميع المجالات، وتشير إلى أن تقييماتها الداخلية تعتبر أن هذه النسخة الجديدة قدّمت عدداً أقل بنسبة 52.5% من الادعاءات غير الدقيقة مقارنةً بنسخة "5.3 إنستنت" في الأسئلة الحساسة مثل الطب والقانون والتمويل. كذلك بحسب الشركة انخفضت الادعاءات غير الدقيقة بنسبة 37.3% في المحادثات الصعبة.

هذا، وتقول "أوبن إيه آي" إن "جي بي تي 5.5" شهد تحسينات في تحليل الصور المرفوعة، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتحديد متى يُستخدم البحث عبر الإنترنت لتقديم إجابة أكثر فائدة. وتؤكد الشركة أن هذه النسخة المحدّثة تصحّح أخطاءها الأولية، بالإضافة إلى تحقيق نتائج أفضل من نسخة "5.4" في اختبارات القدرة على استخدام التطبيقات على جهاز الكمبيوتر وحل المسائل الرياضية. كذلك تؤكد الشركة أن "جي بي تي 5.5" يتمتع بأقوى ضمانات الأمن السيبراني حتى الآن.

علاوة على ما سبق، كتبت الشركة أن "جي بي تي 5.5" يحافظ على الأسلوب الودود والشخصي، مع تقليل الإسهاب والتنسيق الزائد الذي قد يجعل الأجوبة طويلة جداً. كما أنه يطرح عدداً أقل من أسئلة المتابعة غير الضرورية ويتجنّب العناصر التي قد تجعل الأجوبة تبدو مزدحمة، مثل الرموز التعبيرية غير الضرورية.

وصرّح رئيس "أوبن إيه آي" غريغ بركمان بأن "جي بي تي 5.5" أكثر سهولة في الاستخدام من النماذج السابقة، ويمكنه إنجاز المزيد بتوجيه بشري أقل، وأوضح للصحافيين خلال إحاطة إعلامية أن "هذا النموذج يستطيع تحليل مشكلة غير واضحة وتحديد الخطوة التالية بدقة".

وتسعى "أوبن إيه آي" وشركات تقنية أخرى إلى بناء نماذج تعمل بصفة مساعدين رقميين حقيقيين يديرون المهام ويشرفون على المشاريع على مستوى جهاز الكمبيوتر بأكمله، وليس على برنامج واحد فقط. ويُعدّ "جي بي تي 5.5" أكبر خطوة للشركة في هذا المجال حتى الآن.