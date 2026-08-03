ما الأصدق: سِيَر ذاتية أم حياتية؟

- تُعتبر كتب السِّير الذاتية والمذكّرات وسيلة لتوثيق الأحداث والقصص الشخصية، حيث يُعاد صياغتها وفقاً لرغبات أصحابها، مما يثير تساؤلات حول مدى صدقها وموضوعيتها. - السِّير التي يكتبها آخرون تُعتبر أكثر مصداقية، إذ تعتمد على بحث ميداني دقيق ومستندات موثّقة، لكنها قد تتأثر بمشاعر المؤلفين تجاه الشخصيات، مما يؤدي إلى تطرف في التقديس أو الشيطنة. - في الغرب، تُظهر بعض الكتب عمقاً في البحث الميداني، وتواجه تحديات قانونية لمنع نشرها، مثل كتاب "ألغاز دولون" الذي صدر رغم معارضة آلان دولون.

أهتمّ بكتب المذكّرات والسِّير الذاتية لشخصيات سينمائية (وغير سينمائية أيضاً)، فأتابع إصدارات منها، لقراءة ما يُذكر فيها من حكايات وأحداث ومعلومات وتفاصيل، لقناعة مفادها أن الشخصية، بكتابتها حكايتها، وإنْ من وجهة نظرها وانفعالاتها ومدى تمكّنها من التذكّر، توثّق شيئاً من وقائع وقصص، يُفترض به (التوثيق) أن يكون صادقاً إلى حدّ كبير. في الحياة والمهنة، هناك أفعال وأقوال وتصرّفات وعلاقات لا يُراد لها أن تنكشف، وإن تُكشَف أو يُكشَف بعضها، يُراد للمذكّرات والسِّيَر الذاتية إعادة صوغها وفقاً لما يرغب أصحابها في قوله، بل في كيفية قوله.

لكنّ الاهتمام الأكبر مُنصبٌّ على سِيَر حياتية، يكتبها آخرون عن هذه الشخصية أو تلك، وبعيداً منها. ففي هذه المؤلَّفات اشتغال ميداني مُتعِب، بحثاً في ماضٍ وما بعده، وتنقيباً عن مستندات وأرشيف وصُور وأشخاص يعرفون ويصمتون، فيبوحون بشيءٍ مما يعرفون لأصحاب المؤلَّفات تلك. كتبٌ كهذه "أصدق" من مذكرات وسِيَر ذاتية (يخطّها أصحابها بأنفسهم، أو بالتعاون مع نقاد وصحافيين وصحافيات سينمائيين غالباً)، لأن مؤلّفيها غير آبهين بمساومات تريد إخفاءً وتغييباً، أو إظهاراً كما يحلو للمعنيّ بالمسألة إظهاره. مع هذا، هناك ما يُقلِق: إلى أي مدى سيتمادى هؤلاء المؤلّفون، إن يُكنّون ضغينة أو يعشقون الشخصية المعنية، في الشيطنة أو التقديس؟ في الحالتين، سيتطرّفون في الكتابة، أو ربما في بعضها، فتضيع وقائع وحكايات، أو تُجمَّل، أو تُضخّم.

تمادٍ كهذا غير حاصل كلّياً في الغرب، إجمالاً. كتب عدّة تكشف عمق اشتغال ميداني، وتأليفها يرتكز على معطيات موثّقة في سرد حكايات، لا يرغب كثيرون وكثيرات من أصحابها في سرد وقائعها وحقائقها، فيلجأون إلى القضاء لمنعها، فيفوزون أو يخسرون. الخسارة مثلاً تتمثّل بحكمٍ قضائي فرنسي يُتيح إصدار كتاب "ألغاز دولون" (فلاماريون، 2000) لبرنار فيولي غصباً عن آلان دولون. الكتاب يُقرأ بمتعة مُفيدة، لما فيه من معلومات موثّقة وتحليل لها بسرد مُشوّق وسلس، كالحاصل في "ليز، سيرة ذاتية حميمة لإليزابيت تايلور" (Birch Lane Pr، عام 1995) لسي ديفيد هايمان (كاتب أميركي).

إلى ذلك، هناك من يستعين بمن يُعينه على كتابة مذكّراته أو سيرته الذاتية كما يريد. هذا يظهر مثلاً في "أغنيات علّمتني إياها والدتي" (راندوم هاوس، 1994) لمارلون براندو، الذي يروي حكايته لروبرت ليندسي (صحافي وكاتب أميركي). حتى في هذه الحالة، هناك مصداقية ما في سرد وقائع وحقائق، وما يُراد إخفاؤه يختفي حتماً، أو ربما يكون هناك شيءٌ من تضخيم ذات أو تلميع/تشويه مسألة، لعلّها تعثر لاحقاً على من يُدرك وقائع وحقائق، فيواجِه ويُصحّح.