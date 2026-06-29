"مايكل" يحقق 977 مليون دولار على شباك التذاكر: السباق من أوله

- فيلم "مايكل" يحطم الأرقام القياسية بإيرادات بلغت 977 مليون دولار، متجاوزاً "أوبنهايمر" كأعلى فيلم سيرة تحقيقاً للإيرادات، ويروي رحلة مايكل جاكسون من بداياته إلى ملك البوب. - تولت ليونزغيت توزيع الفيلم في الولايات المتحدة و"يونيفرسال بيكتشرز" عالمياً، محققاً 607.2 ملايين دولار دولياً و370.2 مليون دولار محلياً، مع افتتاحية قياسية بلغت 97 مليون دولار محلياً و217 مليون دولار عالمياً. - أفلام السيرة الذاتية الأخرى مثل "مرحباً يا أمي" و"آلام المسيح" و"قناص أميركي" تواصل جذب الجمهور، مع توقع مشاريع جديدة مثل "I Play Rocky".

حقق فيلم "مايكل" إيرادات بلغت 977 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، متجاوزاً فيلم "أوبنهايمر"، ليصبح أعلى فيلم سيرة تحقيقاً للإيرادات في التاريخ. كان فيلم "أوبنهايمر"، للمخرج كريستوفر نولان، يحمل الرقم القياسي السابق بين الأفلام المستندة إلى شخصيات حقيقية، بعدما حقق 975 مليون دولار عالمياً، وهو إنجاز لافت لفيلم درامي تاريخي مصنف للكبار (+R) وتبلغ مدته نحو ثلاث ساعات.

كان "مايكل" قد أصبح فعلاً أعلى فيلم سيرة موسيقية تحقيقاً للإيرادات على الإطلاق، بعدما تجاوز فيلم "الملحمة البوهيمية" (Bohemian Rhapsody) الصادر عام 2018، والذي تناول فرقة كوين ومغنيها الأساسي، فريدي ميركوري، وحقق 911 مليون دولار عالمياً.

تولى توزيع فيلم "مايكل" داخل الولايات المتحدة شركة ليونزغيت، بينما وزّعته "يونيفرسال بيكتشرز" في الأسواق العالمية. ومنذ طرحه في إبريل/نيسان الماضي، حقق الفيلم 607.2 ملايين دولار في الأسواق الدولية و370.2 مليون دولار داخل الولايات المتحدة.

وافتتح الفيلم عروضه بإيرادات بلغت 97 مليون دولار محلياً و217 مليون دولار عالمياً، محطماً الرقم القياسي لأفضل افتتاحية لفيلم سيرة موسيقية، والذي كان مسجلاً باسم فيلم "ستريت أوتا كومبتون" (Straight Outta Compton) الصادر عام 2015 بإيرادات افتتاحية بلغت 60 مليون دولار. وبفضل الإشادات الشفهية التي وجّهها الجمهور وتكرار المشاهدة، حافظ "مايكل" على زخمه في شباك التذاكر طوال موسم الصيف السينمائي، رغم المنافسة القوية.

ويتولى إخراج الفيلم أنطوان فوكوا، ويروي رحلة مايكل جاكسون منذ أيامه مع فرقة ذا جاكسون 5 وحتى تحوله إلى ملك البوب. يجسد شخصية مايكل جاكسون ابن شقيقه جعفر جاكسون في أول تجربة تمثيلية له، بينما يؤدي كولمان دومينغو ونيا لونغ دور والديه، جو جاكسون وكاثرين جاكسون.

وانتقد عدد من النقاد الفيلم لأنه يقدم صورة "منقحة" لحياة مايكل جاكسون، إذ يتجاهل اتهامات الاعتداء الجنسي على الأطفال التي وُجهت إليه في مراحل لاحقة من مسيرته الفنية. وبسبب استبعاد الفيلم لأكثر الجوانب سجاليةً في حياة جاكسون، تمكنت شركة ليونزغيت من التركيز في حملتها التسويقية على العناصر الجماهيرية، مثل إعادة تقديم حفلاته الغنائية الشهيرة ومقاطع الفيديو الموسيقية بدقة كبيرة.

ومن بين الأرقام القياسية الأخرى، أصبح "مايكل" أعلى أفلام ليونزغيت تحقيقاً للإيرادات في تاريخ الشركة، متجاوزاً فيلم "ألعاب الجوع: اشتعال النار" (The Hunger Games: Catching Fire) الصادر عام 2013، وحقق 865 مليون دولار عالمياً (من دون احتساب أثر التضخم). ومن المتوقع أن تمنح ليونزغيت الضوء الأخضر لإنتاج فيلم آخر على الأقل يتناول حياة مايكل جاكسون.

وباستبعاد المتصدرين الثلاثة ("مايكل"، و"أوبنهايمر"، و"الملحمة البوهيمية")، تكتمل قائمة أعلى أفلام السيرة الذاتية تحقيقاً للإيرادات تاريخياً بسبعة أعمال سينمائية، تنوعت قوالبها لتترك بصمتها في شباك التذاكر العالمي كما يلي:

مرحباً يا أمي (Hi, Mom) - 2021: حقق الفيلم الصيني إيرادات بلغت 821.6 مليون دولار. وهو عمل شديد الخصوصية يمزج بين الكوميديا والدراما، كتبته وأخرجته ولعبت بطولته جيا لينغ. يروي الفيلم قصة شابة تسافر عبر الزمن إلى أوائل الثمانينيات لتصادق والدتها في شبابها، في محاولة لتغيير مسار حياتها وصنع مستقبل أفضل لها، في تحية سينمائية مؤثرة لروح والدة المخرجة.

آلام المسيح (The Passion of the Christ) - 2004: بإيرادات بلغت 612 مليون دولار، حفر هذا الفيلم اسمه واحداً من أنجح الأفلام المستقلة. يتبنى المخرج ميل غيبسون رؤية بصرية شديدة القسوة والواقعية لسرد الساعات الاثنتي عشرة الأخيرة من حياة يسوع المسيح. تميز العمل باستخدامه اللغتين الآرامية واللاتينية حصراً، ورغم السجال الواسع الذي رافقه، فإنه حقق اختراقاً تجارياً غير مسبوق.

قناص أميركي (American Sniper) - 2014: حصد الفيلم 547.6 مليون دولار عالمياً. وتحت إدارة المخرج كلينت إيستوود، جسد الممثل برادلي كوبر شخصية كريس كايل، الجندي الذي وُصف بأنه القناص الأكثر فتكاً في تاريخ العسكرية الأميركية. يغوص الفيلم في تعقيدات الحرب، والأثر النفسي العميق الذي تتركه على الجنود، وصعوبة التأقلم مع الحياة المدنية.

العائد (The Revenant) - 2015: بإيرادات وصلت إلى 532.9 مليون دولار، قدم المخرج أليخاندرو غونزاليز إيناريتو تحفة بصرية حصدت إشادات نقدية. يروي الفيلم القصة الملحمية لصائد الفراء هيو غلاس (ليوناردو دي كابريو)، الذي يتعرض لهجوم مميت يشنه دب رمادي، ويتركه رفاقه ليموت وحيداً، ليبدأ رحلة قاسية للبقاء والانتقام وسط طبيعة ثلجية قاسية.

الشعوذة: الطقوس الأخيرة (The Conjuring: Last Rites) - 2025: جمع الفيلم 499.2 مليون دولار، ليؤكد هيمنة أفلام الرعب المستندة إلى وقائع. يواصل هذا الجزء تتبع الملفات المرعبة للزوجين إد ولورين وارين، الباحثين في الظواهر الخارقة. وقد تمكن من الحفاظ على وتيرة النجاح الجماهيري للسلسلة، عبر تقديم جرعة مكثفة من الرعب المستلهم من تجارب حقيقية.

أعظم رجل استعراض (The Greatest Showman) - 2017: حقق هذا العمل الموسيقي 471.8 مليون دولار، مستعرضاً سيرة بي. تي. بارنوم (هيو جاكمان)، مؤسس السيرك الذي تحول إلى ظاهرة ترفيهية عالمية. يتميز الفيلم بأغانيه الاستعراضية الجذابة واحتفائه بتقبل الاختلاف، ما منحه شعبية كبيرة.

الـ800 (The Eight Hundred) - 2020: سجلت الملحمة الحربية الصينية إيرادات بلغت 461.4 مليون دولار. من إخراج غوان هو، يسرد الفيلم واقعة حقيقية جرت عام 1937، حول صمود كتيبة قوامها نحو 800 جندي صيني داخل مستودع في شنغهاي، في مواجهة حصار القوات اليابانية. العمل مشبع بالبطولة والتضحية، وقدم مشهدية قتالية مبهرة.

ومع استمرار تعطش شاشات السينما لتوثيق حيوات المؤثرين، تبدو الفترة المقبلة حبلى بمشاريع طموحة. لعل أبرزها فيلم I Play Rocky المقرر عرضه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذ يسلط الضوء على كفاح سيلفستر ستالون لصنع أيقونته "روكي".

موسيقياً، يجري العمل على فيلم عن أسطورة الجاز نات كينغ كول ببطولة وإخراج كولمان دومينغو، وفيلم يتناول مسيرة المغنية الكندية جوني ميتشل وتلعب بطولته أنيا تايلور جوي وميريل ستريب في حقبتين مختلفتين، إلى جانب فيلمي سيرة لأيقونتي الموضة والبوب أودري هيبورن ومادونا.

أما الحدث السينمائي الأكثر ترقباً، فهو مشروع المخرج سام مينديز الاستثنائي والمكون من أربعة أفلام منفصلة، يروي كل منها قصة عضو من أعضاء فرقة ذا بيتلز (The Beatles)، في سابقة تاريخية تمنح فيها الفرقة الأسطورية حقوق قصتها وموسيقاها لعمل درامي شامل.