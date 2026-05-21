- يستعد المخرج مايكل باي لإخراج فيلم جديد يستند إلى عملية إنقاذ جريئة لطاقم أميركي في إيران، بالتعاون مع شركة يونيفرسال بيكتشرز، ويحتفي الفيلم بالبطولة والتفاني العسكري. - الفيلم مستند إلى كتاب للكاتب ميتشل زوكوف، المتوقع صدوره عام 2027، ويأتي بعد نجاح باي في تحويل كتاب زوكوف "ثيرتين آورز" إلى فيلم سابق. - رغم إخفاق فيلمه "أمبولانس" في شباك التذاكر، يواصل باي مشاريعه السينمائية، مع إعلانات بارزة مثل إعلان الخدمة السرية خلال "سوبر بول".

يستعد المخرج الأميركي مايكل باي لإخراج فيلم عسكري جديد يستند إلى عملية إنقاذ حديثة لاثنين من أفراد الطاقم الأميركي بعد سقوط طائرتهما في إيران، في مشروع جديد يجمعه بشركة يونيفرسال بيكتشرز. وبحسب ما أورده موقع ديدلاين، أمس الأربعاء، سيتولى مخرج أفلام "أرماغيدون" (Armageddon) و"ترانسفورمرز" (Transformers) تحويل القصة إلى فيلم سينمائي يتناول عملية الإنقاذ التي جرت في إبريل/ نيسان الماضي، بعدما أُسقطت طائرة مقاتلة أميركية في إيران. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وصف العملية حينها بأنها "واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأةً في تاريخ الولايات المتحدة". وأشار باي، في بيان، إلى أنّ الفيلم سيحتفي بـ"البطولة الحقيقية والتفاني الراسخ لأفراد الخدمة العسكرية الأميركية".

وسيستند المشروع، الذي لم يُكشف عن عنوانه بعد، إلى كتاب للكاتب ميتشل زوكوف يُنتظر صدوره عام 2027. وسبق أن تحوّل كتاب زوكوف "ثيرتين آورز" (13Hours)، الذي يتناول الهجوم على المجمع الأميركي في بنغازي شرقي ليبيا، إلى فيلم أخرجه مايكل باي عام 2016، وحمل العنوان نفسه "ثيرتين آورز: ذا سيكريت سولجرز أوف بنغازي" (13Hours: The Secret Soldiers of Benghazi). وشارك في بطولة الفيلم جون كراسينسكي، لكنه عُدّ من أقل أفلام باي إيرادات. وكتب الناقد بيتر برادشو في مراجعة لصحيفة ذا غارديان البريطانية أنّ الفيلم يشبه "اللعب بلعبة كول أوف ديوتي (Call of Duty) لمدة 72 ساعة متواصلة، لكن من دون أي عمق أو حساسية". وخلال حملته الرئاسية آنذاك، أبدى ترامب دعمه الفيلم عبر استئجار دار سينما ليشاهده أنصاره مجاناً.

أما أحدث أفلام باي، وهو فيلم الإثارة والحركة "أمبولانس" (Ambulance) من بطولة الممثل الأميركي جيك جيلنهال، فلم يحقق النجاح المتوقع في شباك التذاكر عام 2022. وكان من المفترض أن يخرج باي فيلماً جديداً من بطولة الأميركي ويل سميث عام 2024، لكن المشروع انهار لاحقاً بسبب خلافات إبداعية بين الطرفين، بعدما سبق أن تعاونا في فيلم "باد بويز" (Bad Boys).

وفي العام الماضي، أخرج مايكل باي أيضاً إعلاناً خاصاً بجهاز الخدمة السرية الأميركي خلال نهائي كرة القدم الأميركية "سوبر بول" (Super Bowl). وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أثناء تصوير إعلان الخدمة السرية لـ"سوبر بول"، أراد الرئيس ترامب مقابلتي. كنت الشخص الوحيد الواقف أمام الطائرة الرئاسية، ثم هبطت مروحية مارين وان، وتقدم الرئيس نحوي. كان الأمر سريالياً".