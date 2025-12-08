"مايكروسوفت تيمز" قد يكشف قريباً عن مواعيد دخولك وخروجك للمدير

- ميزة جديدة في مايكروسوفت تيمز: ستتيح الكشف عن موقع عملك عند الاتصال بشبكة "واي فاي"، مما يسمح للمديرين بمعرفة مواعيد دخولك وخروجك، وستكون متاحة لأجهزة "ويندوز" و"ماك" في فبراير 2026. - إدارة الخصوصية والتحكم: تأتي الميزة معطلة تلقائياً، ويمكن للمسؤولين تفعيلها، بينما يمكن للموظفين التحكم في إعدادات الموقع عبر بروفايلهم في "تيمز". - تحديات الخصوصية: قد تثير الميزة مخاوف الخصوصية بين الموظفين، خاصة إذا استخدمت بشكل غير صحيح، رغم فائدتها للمديرين في تتبع الحضور.

قد يتمكن موقع التواصل المهني مايكروسوفت تيمز قريباً من الكشف عن موقع عملك، بحيث سيعرض التطبيق المبنى الخاص بك عند الاتصال بشبكة "واي فاي"، كما قد يعرض لمديرك مواعيد دخولك وخروجك أيضاً. وسوف تأتي هذه الميزة معطّلة تلقائياً، لكن يمكن للمسؤولين في الشركة تفعيلها.

وسلّط موقع مايكروسوفت الضوء على ميزة جديدة في "تيمز" مُصمّمة لعرض موقع عملك بالاستناد إلى شبكة واي فاي. عند الاتصال بـ"واي فاي" العمل سوف يقدّم "تيمز" معلومات حول موقع الموظف ليخبر المدير بالمبنى الذي يعمل فيه. هذه الميزة مخصصة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي "ويندوز" و"ماك"، ومن المقرر إطلاقها في فبراير/شباط 2026.

ولم تكشف "مايكروسوفت" عن هوية من سيتمكن من رؤية موقع الموظف، لكن الطبيعي هو أن أي شخص يتحكم في "تيمز" في شركتك قد يعرف مكانك وما إذا كنت حالياً في العمل أو متصلاً بشبكة واي فاي. كما لم توضح "مايكروسوفت" كيفية تطبيق ذلك على من يتصل بشبكة الشركة أثناء العمل من المنزل أو أي مكان بعيد آخر.

ومن المتوقع أن تثير هذه الميزة إعجاب مدراء، لأنهم سوف يتمكّنون من تتبع موقع الموظفين في الوقت الفعلي، خصوصاً إذا كان المدير يشترط على الموظفين الوجود في المكتب لعدد معين من الأيام أو الساعات أسبوعياً، لكن الميزة قد تثير غضب الموظفين، بالإضافة إلى مخاوف الخصوصية إذا ما وقعت في الأيادي الخطأ.

ووفقاً لـ"مايكروسوفت"، سوف تأتي الميزة متوقفة تلقائياً، وسيتعين على مسؤولي المؤسسة اختيار ما إذا كانوا يريدون تفعيلها. وبالنسبة للموظفين يمكنهم التحكم في الموقع حالياً من خلال زيارة رمز بروفايلك في "تيمز" في أعلى اليمين. وبجوار الحالة يمكن اختيار القائمة المنسدلة "الموقع"، ثم اختيار موقع العمل الحالي من المباني المدرجة. يمكن أيضاً إضافة مبنى إذا لم يكن موجوداً بالفعل.