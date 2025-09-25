مايكروسوفت تنهي تعاونها مع الوحدة 8200 الإسرائيلية

- أوقفت مايكروسوفت وصول وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي إلى خدماتها السحابية والذكاء الاصطناعي بعد تحقيق كشف عن استخدامها في مراقبة الفلسطينيين، مؤكدة عدم دعمها للمراقبة الجماعية للمدنيين. - تحقيق صحيفة ذا غارديان أظهر استخدام الوحدة 8200 لمنصة "أزور" لتخزين بيانات الفلسطينيين، مما أثار مخاوف الخصوصية. مايكروسوفت لم تكن على علم بطبيعة البيانات وبدأت مراجعة شاملة. - القرار يأتي وسط ضغوط على شركات التكنولوجيا بسبب تعاونها مع الجيش الإسرائيلي، مما يثير تساؤلات حول دورها في النزاعات وحقوق الإنسان.

في تطوّر لافت يعكس تزايد الضغوط على شركات التكنولوجيا العالمية بشأن علاقتها بالجيش الإسرائيلي، أعلنت شركة مايكروسوفت الأميركية أنها أوقفت وصول وحدة تابعة لجيش الاحتلال إلى مجموعة من خدماتها السحابية والذكاء الاصطناعي، بعد ثبوت استخدامها في إطار برنامج مراقبة جماعية يستهدف الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجاء القرار غير المسبوق بعدما أجرت "مايكروسوفت" مراجعة مطوّلة استمرت أكثر من شهرين، على خلفية تقرير استقصائي نشرته صحيفة ذا غارديان البريطانية في السادس من أغسطس/آب الماضي. التقرير كشف أنّ الوحدة 8200، الذراع التجسسية الأبرز في الجيش الإسرائيلي، اعتمدت على منصة "أزور" التابعة لـ"مايكروسوفت" لتخزين ومعالجة كمّ هائل من بيانات الاتصالات الهاتفية التي جُمعت عبر مراقبة واسعة النطاق شملت ملايين الفلسطينيين.

في رسالة وُجّهت إلى موظفي الشركة ونُشرت على مدونتها الرسمية اليوم الخميس، قال رئيسها براد سميث: "وجدنا أدلة تدعم عناصر تقرير ذا غارديان"، مضيفاً أنّ "مايكروسوفت" لا توفّر التكنولوجيا لتسهيل المراقبة الجماعية للمدنيين، وأنها تطبّق هذا المبدأ في كل دول العالم منذ أكثر من عقدين. وأوضح سميث أنّ الشركة راجعت القرار مع وزارة الأمن الإسرائيلية واتخذت خطوات لضمان الامتثال لشروط الخدمة، مؤكداً أنّ القرار "لا يؤثر على العمل المهم الذي تواصل مايكروسوفت القيام به لحماية الأمن السيبراني لإسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك في إطار اتفاقيات أبراهام".

التجسس على الفلسطينيين عبر سحابة "مايكروسوفت"

تحقيق "ذا غارديان" الذي أثار القضية أنجز بالشراكة مع مجلة +972 وموقع لوكال كول، واستند إلى شهادات ووثائق داخلية كشفت كيف استُخدمت "أزور" لتشغيل نظام تجسّسي ضخم وصف داخلياً بشعار "مليون مكالمة في الساعة". بفضل الإمكانات شبه اللامحدودة للخدمة السحابية، طوّرت الوحدة 8200 نظاماً متقدماً لجمع مكالمات الفلسطينيين وتشغيلها وتحليلها، بلغ مخزونه أكثر من 8 آلاف تيرابايت من البيانات. وبحسب المصادر، كان هذا المخزون محفوظاً في مركز بيانات لـ"مايكروسوفت" في هولندا، قبل أن يُنقل بسرعة مطلع أغسطس/آب إلى خارج الاتحاد الأوروبي، ويرجّح أنه انتقل إلى منصة "أمازون ويب سيرفيسز". هذا التحوّل العاجل جاء بعد ازدياد المخاوف من انكشاف حجم الانتهاك في ضوء التشريعات الأوروبية الصارمة لحماية البيانات والخصوصية. التحقيق الاستقصائي كشف أيضاً أنّ التعاون بين "مايكروسوفت" والوحدة 8200 بدأ عام 2021، بعد لقاء جمع المدير التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا بقائد الوحدة آنذاك يوسي سارئيل. وفقاً لمصادر داخل الوحدة 8200، ساهمت هذه المنصة السحابية في "تسهيل تحضير ضربات جوية مميتة وتوجيه العمليات العسكرية" في غزة والضفة الغربية. وعلى الرغم من أن "مايكروسوفت" تؤكد أن ناديلا لم يكن على علم بطبيعة البيانات التي ستُخزن، فإن الوثائق المسربة تشير إلى معرفة مهندسي الشركة بوجود بيانات صوتية ومعلومات استخبارية خام، بينما كان بعض موظفي "مايكروسوفت" في إسرائيل مطلعين على الهدف من المشروع. كما استُخدمت أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتوصية بالأهداف. ومنذ ذلك الحين، بنت الوحدة بنيتها التجسّسية اعتماداً على خدمات الشركة الأميركية العملاقة، لتسهيل إدارة عمليات المراقبة والتحضير لغارات جوية مميتة في غزة.

المراجعة الداخلية

من جهتها، أكدت "مايكروسوفت" أنّها فتحت مراجعة شاملة في أعقاب نشر التحقيق. وقال سميث، اليوم الخميس، إن عملية التدقيق اعتمدت على مبدأين أساسيين: الأول أنّ الشركة لا توفّر تقنيات للمراقبة الجماعية للمدنيين، والثاني احترام خصوصية العملاء وحماية بياناتهم. ولهذا السبب لم تلجأ "مايكروسوفت" إلى فحص محتوى العملاء، بل اكتفت بمراجعة سجلاتها الداخلية، من بيانات مالية ووثائق إدارية ورسائل بريدية واتصالات داخلية. وبحسب بيان "مايكروسوفت"، فقد عثرت المراجعة على أدلة تدعم عناصر من تحقيق صحيفة ذا غارديان البريطانية، من بينها بيانات تتعلق باستخدام وزارة الأمن الإسرائيلية لسعة تخزين "أزور" في هولندا، وكذلك استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي. بناءً على ذلك، أبلغت الشركة الوزارة الإسرائيلية بقرارها "وقف وتعطيل مجموعة من الاشتراكات والخدمات المحددة"، بما يشمل خدمات التخزين السحابي والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

يذكر أن "مايكروسوفت" أفادت سابقاً بأنها "توفر أحياناً وصولاً خاصاً إلى تقنياتها يتجاوز بنود اتفاقياتها التجارية"، لذا "قدمت دعماً طارئاً محدوداً للحكومة الإسرائيلية في الأسابيع التي تلت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، للمساعدة في إنقاذ الرهائن". وزعمت تقديم "هذه المساعدة مع إشراف كبير وعلى نطاق محدود، بما في ذلك الموافقة على بعض الطلبات ورفض أخرى". ومع ذلك، أقرّت "مايكروسوفت" بأنها "لا تملك رؤية واضحة حول كيفية استخدام العملاء لبرامجها على خوادمهم أو أجهزتهم الأخرى. وهذا ينطبق عادةً على البرامج المُستخدمة محلياً". كما اعترفت بأنها "لا تملك رؤية واضحة لعمليات الحوسبة السحابية الحكومية" التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، و"التي تُدعم من خلال عقود مع مُزوّدي خدمات سحابية غير مايكروسوفت".

ضغوط واحتجاجات

قرار "مايكروسوفت" جاء في وقت تتصاعد فيه الضغوط الداخلية والخارجية على شركات التكنولوجيا الأميركية بسبب تعاونها مع الجيش الإسرائيلي في ظل حرب الإبادة المستمرة منذ نحو عامين على قطاع غزة. الحرب التي خلّفت أكثر من 65 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفق تقارير حقوقية ودولية، دفعت الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق خلصت أخيراً إلى أنّ إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية. هذه الاتهامات الثقيلة أضافت زخماً للاحتجاجات الشعبية والمؤسساتية ضد شركات مثل "مايكروسوفت" و"أمازون" و"غوغل"، التي وُجهت إليها اتهامات بالمساهمة في تمكين آلة المراقبة والقتل الإسرائيلية. بالفعل، شهدت الأسابيع الماضية مظاهرات أمام مقار "مايكروسوفت" في الولايات المتحدة وأحد مراكز بياناتها في أوروبا، إلى جانب دعوات من حملة "لا أزور للفصل العنصري" لقطع جميع العلاقات مع الجيش الإسرائيلي.

وبإعلان "مايكروسوفت" إنهاء تعاونها مع الوحدة 8200، يُطوى فصل استمر ثلاث سنوات من الشراكة التقنية، أتاح لإسرائيل بناء واحدة من أوسع منظومات المراقبة الرقمية في المنطقة. غير أنّ القرار يسلّط الضوء على قضية أعمق، تتعلق بدور شركات التكنولوجيا الكبرى في الحروب، وبتحوّل خدماتها إلى أدوات عسكرية رغم ادعاءات الحياد والالتزام الأخلاقي. ففي الوقت الذي تحاول فيه "مايكروسوفت" التأكيد على أنّها "شركة وليست حكومة أو دولة"، وأنّها تعمل وفق مبادئ أخلاقية غير قابلة للتفاوض، تكشف هذه القضية مدى صعوبة فصل التكنولوجيا عن السياسة والأمن. كما أنها تطرح أسئلة ملحّة حول كيفية استخدام منصات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في النزاعات، وحول حدود التزام الشركات بحقوق الإنسان في مواجهة عقود مربحة وضغوط سياسية. وبينما تعهّدت "مايكروسوفت" بمواصلة التحقيق ونشر مزيد من المعلومات في الأسابيع المقبلة، يبقى واضحاً أنّ تداعيات هذه القضية لن تنتهي قريباً. فهي لا تتعلق فقط بعلاقة "مايكروسوفت" بالجيش الإسرائيلي، بل بمستقبل دور الشركات التكنولوجية العملاقة في الحروب، وبقدرتها ـ أو عجزها ـ عن فرض ضوابط تحمي المدنيين.