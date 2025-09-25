مايكروسوفت تعطل خدمات لوحدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت شركة مايكروسوفت الأميركية، اليوم الخميس، أنها عطّلت مجموعة من الخدمات لوحدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وكان الأخير يستخدم الخدمات لتخزين كميات هائلة من المعلومات الاستخبارية عن المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. وجاء هذا القرار في أعقاب تحقيق أجرته مجلة +972 وموقع "لوكال كول" وصحيفة "ذا غارديان" الشهر الماضي.

تأثير تحقيق صحافي

كشف التحقيق كيف كانت الوحدة 8200، وهي وكالة الحرب السيبرانية النخبوية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تخزّن تسجيلات لملايين المكالمات الهاتفية التي أجراها فلسطينيون على منصة "مايكروسوفت" السحابية "أزيور"، مما أدى إلى إنشاء واحدة من أكثر مجموعات بيانات المراقبة تطفلاً في العالم على فئة سكانية واحدة. ووفقاً للتحقيق المشترك، فقد استُخدمت هذه البيانات على مدار العامين الماضيين للتخطيط لغارات جوية قاتلة في غزة، وكذلك لاعتقال فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشارت رسالة من "مايكروسوفت" إلى وزارة الأمن الإسرائيلية، اطلعت عليها صحيفة "ذا غارديان"، إلى أن الشركة أطلقت تحقيقاً خارجياً "عاجلاً" عقب التحقيق، وخلصت إلى أن جيش الاحتلال انتهك شروط الشركة باستخدام منصتها السحابية لتخزين بيانات المراقبة. ووفقاً للصحيفة، ذكرت الرسالة أنه نظراً إلى أن الشركة "عثرت على أدلة"، فقد قرّرت تعليق خدمات التخزين والذكاء الاصطناعي المرتبطة بالمشروع قيد المراجعة. وأضافت أنها "ليست في مجال تسهيل المراقبة الجماعية للمدنيين".

سابقة من نوعها

بحسب +972، هذه هي المرة الأولى التي تلغي فيها شركة تكنولوجيا أميركية كبرى وصول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أي من منتجاتها منذ بدء حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة. وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة في ظل تصاعد الاحتجاجات ضد "مايكروسوفت" وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى التي اعتمدت إسرائيل على خدماتها في عدوانها المستمر منذ عامين على غزة.

"مايكروسوفت" لا تزال متواطئة

مع ذلك، تواصل "مايكروسوفت" العمل مع وحدات عسكرية إسرائيلية أخرى. في يناير/ كانون الثاني، كشفت وثائق مسربة من وزارة الأمن الإسرائيلية وفرع الشركة الإسرائيلي أن عملاق التكنولوجيا "له بصمة في جميع البنى التحتية العسكرية الرئيسية في إسرائيل"، حيث تعتمد عشرات الوحدات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك القوات الجوية والبرية والبحرية، على خدمات "مايكروسوفت" السحابية. ليس هذا فقط، بل خلال العدوان ارتفعت مبيعات خدمات الذكاء الاصطناعي من الشركة الأميركية لجيش الاحتلال بشكل ملحوظ.