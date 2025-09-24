"مايكروسوفت" تبيع الشباشب من نوع "كروكس"

- أطلقت مايكروسوفت شباشب "كروكس" بتصميم مستوحى من نظام ويندوز إكس بي، مع ستة إكسسوارات تثير الحنين مثل أيقونة "إنترنت إكسبلورر" و"كليبي"، بسعر 80 دولاراً. - تأتي الشباشب كجزء من احتفال مايكروسوفت بالذكرى الخمسين لتأسيسها، وتتميز برسمة هادئة مغطاة بالغيوم تُحيي ذكرى خلفية ويندوز إكس بي الشهيرة. - لم يُحدد بعد ما إذا كانت الشباشب ستُتاح للجمهور أو تقتصر على الموظفين، وسط توقعات بحملة سخرية بسبب تصميم "كروكس" السيئ السمعة.

شرعت شركة مايكروسوفت الأميركية، المتخصصة في التكنولوجيا والبرمجيات، في تشويق الجمهور إلى شباشب من نوع "كروكس" ستأتي بتيمة نظام ويندوز إكس بي التاريخي. وبحسب موقع ذا فيردج التقني، تأتي هذه الأحذية مع ستة إكسسوارات تُثير الحنين إلى الماضي مثل أيقونة "إنترنت إكسبلورر" و"كليبي". وبحسب موقع سي نت التقني، سيكون سعر الشباشب 80 دولاراً.

ومن الغريب أن تختار "مايكروسوفت" الشباشب من نوع "كروكس" بالضبط، إذ إن تصميمها سيّئ السمعة، وسبق أن أُدرِجت ضمن قائمة مجلة تايم لأسوأ 50 اختراعاً. كذلك، اختارت الشركة إضافة لمسة من "كليبي"، وهو مشبك ورق متحرك من "مايكروسوفت" وُصف بالمزعج، ووضعته المجلة في القائمة نفسها.

"كروكس" و"إم إس إن"

لفت "ذا فيردج" إلى أن هذه الشباشب جزء من احتفال "مايكروسوفت" بالذكرى الخمسين لتأسيسها. ومن المتوقع أن تأتي برسمة هادئة مغطاة بالغيوم تُحيي ذكرى خلفية "ويندوز إكس بي" الشهيرة، التي تُظهر تلة خضراء وسماءً غائمة، وهي صورة التقطها المصور تشاك أورير عام 1996 لتلة في مقاطعة سونوما في كاليفورنيا، ثم استحوذت عليها "مايكروسوفت" قبل إصدار "ويندوز إكس بي" عام 2001.

وتأتي شباشب "ويندوز إكس" و"كروكس" مع ستة إكسسوارات تحتوي على شعار "إم إس إن" الأصلي، وشعار "إنترنت إكسبلورر"، ومؤشر فأرة، ومجلد ملفات، وسلة إعادة تدوير، إلى جانب "كليبي" طبعاً. ومن غير المعروف بعد ما إن كانت الشباشب ستُطرح فقط للموظفين، في جزء من احتفالية الشركة، أو أنها ستُتاح للجمهور الواسع، مع احتمال حملة سخرية تهدّدها.