ماليزيا تستعد لتقييد استخدام المراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي

تعتزم ماليزيا فرض قواعد أشد صرامة على استخدام الأطفال والمراهقين دون سن 16 عاماً لمنصات التواصل الاجتماعي، على غرار ما فعلته أستراليا في الشهر الماضي. وأصبحت أستراليا أول دولة في العالم تطبّق حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال والمراهقين دون سن 16 عاماً، اعتباراً من 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ لم يعد مسموحاً لمن هم دون هذا العمر امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها "إنستغرام" و"تيك توك" و"سناب شات" و"فيسبوك" و"يوتيوب" و"ريديت".

وعلى عكس أستراليا، لا تعتزم ماليزيا حظر استخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي بالكامل، وإنما ستفرض قيوداً وإجراءات وقائية تكنولوجية مرتبطة بالعمر، على أن يبدأ التطبيق بشكلٍ تجريبي في المرحلة الأولى، بحسب التقارير الإعلامية.

واعتباراً من بداية الشهر الحالي، بدأت لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية، بالاشتراك مع عددٍ مختار من مشغلي منصات التواصل الاجتماعي، اختبار برنامج يهدف إلى تقييد استخدام الأطفال والمراهقين لهذه المنصات. وتختبر السلطات الماليزية أدوات جديدة للتحقق من العمر وحماية القاصرين، في بيئة آمنة، قبل إطلاقها بشكلٍ ملزم.

من ناحيته، صرح وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل أن الهدف هو تعزيز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، إلى جانب تطوير حلول عملية بالتعاون مع المنصات، مؤكداً ضرورة أن تكون هذه الإجراءات فعّالة ويصعب التحايل عليها. وتهدف المرحلة التجريبية إلى منح الحكومة والشركات الوقت الكافي لتحديد نقاط الضعف، وإجراء التحسينات اللازمة على القواعد المقررة.

وتستفيد ماليزيا من تجارب دول أخرى، مثل أستراليا والدنمارك، لكنها تسعى إلى تكييف القواعد الجديدة بما يتلاءم مع ظروفها الوطنية. وكانت أستراليا قد حققت مؤخراً اختراقاً تاريخياً في مجال حماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا الرقمية، بعدما حظرت امتلاك الأطفال والشباب دون سن السادسة عشرة أي حسابات شخصية على عدد من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية. ويشمل هذا القرار خدمات مثل "إنستغرام" و"تيك توك" و"سناب شات" و"فيسبوك" و"يوتيوب".

ويهدف هذا القرار إلى حماية الأطفال والشباب من المخاطر المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية، والتعرض للتنمّر الإلكتروني، والاطلاع على محتوى قد يؤثر سلباً في صحتهم النفسية، ومن ثم الجسدية. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن عدداً من المراهقين الأستراليين ما زالوا يتحايلون على هذا الحظر، ويتمكنون من الوصول إلى هذه المنصات.

(أسوشييتد برس)