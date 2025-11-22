مالكة "ديلي ميل" تبرم صفقة للاستحواذ على "ذا تليغراف"

- أعلنت مجموعة ديلي ميل أند جنرال ترست (DMGT) عن صفقة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لشراء صحيفة ذا تليغراف، مما يعزز من قوتها الإعلامية اليمينية في بريطانيا، مع توقعات بإتمام الصفقة بسرعة رغم التدقيق المحتمل من هيئة المنافسة البريطانية. - الصفقة تأتي بعد انسحاب ريدبيرد كابيتال بارتنرز من صفقة مماثلة، مع تعهد DMGT بالاستثمار في ذا تليغراف لتعزيز مكانتها كعلامة تجارية عالمية، مع بقاء فرق التحرير منفصلة. - تعود الأزمة إلى مشاكل مالية لعائلة باركلي، مما أدى إلى سيطرة تحالف ريدبيرد وآي إم آي على ذا تليغراف وسبيكتاتور بعد سداد ديون العائلة.

أعلنت مجموعة ديلي ميل أند جنرال ترست (DMGT)، مالكة صحيفة ديلي ميل، عقد صفقة قيمتها 500 مليون جنيه إسترليني (650 مليون دولار) مع "ريدبيرد" وشريكتها "آي إم آي"، لشراء صحيفة ذا تليغراف المنافسة، في خطوة ستؤدي إلى إنشاء واحدة من أقوى المجموعات الإعلامية ذات التوجه اليميني في بريطانيا.

ويتوقع الطرفان إتمام العملية بسرعة، رغم احتمال خضوعها للتدقيق من هيئة المنافسة البريطانية. تملك DMGT صحف "ديلي ميل" و"مترو" و"نيو ساينتست"، ويأتي عرضها هذا بعد أسبوع فقط من انسحاب شركة الأسهم الخاصة الأميركية ريدبيرد كابيتال بارتنرز من صفقة مماثلة. من المتوقع أن تبقى فرق التحرير في "ديلي ميل" و"ذا تليغراف" منفصلة، وتتعهد DMGT بتقديم الاستثمارات اللازمة لتعزيز هدف الأخيرة في أن تصبح علامة تجارية عالمية.

وأشارت الشركة إلى أن الصفقة ستمنح موظفي "ذا تليغراف" الطمأنينة بعد عامين من حالة عدم اليقين. وقال متحدث باسم تحالف "ريدبيرد" و"آي إم آي": "عملنا بسرعة على الوصول إلى هذا الاتفاق، وسيقدم قريباً إلى وزير الدولة".

اضطر تحالف "ريدبيرد" و"آي إم آي" إلى طرح الصحيفة للبيع في إبريل/ نيسان الماضي، بعدما أقرّ البرلمان البريطاني قانوناً يمنع ملكية الدول الأجنبية لوسائل الإعلام البريطانية. وتعود الحساسية إلى أن "آي إم آي" تخضع لسيطرة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات ومالك نادي مانشستر سيتي.

وتعود جذور الأزمة إلى عامين ونصف عام، حين دخلت عائلة باركلي المالكة للصحيفة حينها في مأزق مالي أدى إلى وضع "ذا تليغراف" تحت إدارة مستقلين. سيطر تحالف "ريد بيرد" و"آي إم آي" فعلياً على صحيفة ذا ديلي تليغراف ومجلة سبيكتاتور في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما سددت ديون عائلة باركلي المالكة لهما، بما في ذلك قرض قيمته 600 مليون جنيه إسترليني (753 مليون دولار أميركي) مقابل حصولها على حقوق الملكية.